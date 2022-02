Welcome to China – 25 der lustigsten Bilder vom Austragungsort der Olympischen Spiele

Wir wissen nicht, ob du es mitbekommen hast, aber: Aktuell finden die Olympischen Spiele statt. Und das tun sie in China, dem Reich der Mitte.

Wollen wir uns also genauer mit dem Gastgeberland beschĂ€ftigen und schauen, was das Internet fĂŒr skurrile und lustige Bilder zum Land bietet. Wir sind genau so gespannt wie ihr.

Beginnen wir mit einem Klassiker.

Wenn dein Kind nochmals quengelt, weil es im See ein Blatt berĂŒhrt, zeig ihm dieses Bild.

Zur Produktkontrolle: Wer zieht denn einem Teddy auch bitte den Pulli aus?

Der Aufstand der Maschinen scheint in China bereits begonnen zu haben.

Die arme Person, die die Pflanzen giessen muss.

Eigentlich eine ganz schöne Idee, wÀre da nicht ...

Das etwas andere Hochzeitsfoto.

Wenn man das Beste aus der Zensur macht ...

«Dieses Bild ist in deinem Land nicht verfĂŒgbar.»

Vom Widerstand dieses Hausbesitzers liessen sich die Erbauer der Autobahn nicht abhalten. Oder umgekehrt?

Mit der Genauigkeit nehmen sie es hier ganz genau.

Der Studiensaal in die Nationalbibliothek.

Velos haben sie definitiv auch genug.

Und das erst noch in wunderbarer Ordnung.

Einfach, weil sie ein bisschen besser sein wollen als das 7-Eleven aus Amerika.

Manche haben auch schon schlechte Erfahrungen mit Shopping-Produkten aus China gemacht.

Weitere Shopping Fails:

Also eigentlich ist es ja gut, weil es zwei Spielzeuge sind. đŸ€·â€â™€ïžđŸ€·â€â™‚ïž

Zitat aus der watson-Redaktion: «Der tut doch einfach nur so.»

Das Abschreiben wird hier ziemlich erschwert.

Mehr Spielsachen-Fails:

Das Himmelstor oder auch «Der Tianmenshan». đŸ˜±

Was am Anfang noch relativ entspannt aussieht, entpuppt sich als wahre Heldentat.

Diese Polizeihunde haben mehr Anstand als so manche Menschen.

Ein Johnny-Depp-Fan, offensichtlich.

Nicht das, was die Person erwartet hat.

Und falls du dich immer schon mal gefragt hast, wie das Ende der Chinesischen Mauer aussieht, voilĂ :

Hier braucht es viele Nerven und noch viel mehr Geduld.

Was einen in dieser Strasse wohl erwartet?

(smi)