Lustige und süsste Tierbilder: Hier kommen die Cute News der Woche



Was gibt es Schöneres, als die kurze Arbeitswoche mit Cute News zu beenden? (Nichts!)

Cute news everyone!

Ich darf heute wieder die Stellvertretung für Pascal übernehmen. Warum? Darum! 🦧

In Zeiten, in denen das Wetter stündlich ändert, sind wir auf der Suche nach Beständigkeit. Und diese finden wir jeweils am Freitag, denn was ist beständiger als die Cute News? Genau, nichts!

Also lasst uns nicht lange weitere Wörter vergeuden, starten wir in die heutige Ausgabe. Nur so viel sei schon jetzt verraten: Am Ende wartet eine kleine, aber ausgezeichnete Überraschung auf euch. Aber ich will nicht zu viel verraten ... muahahaha!

Mussten wir nicht alle schon mal in den Garten unserer Nachbarn, um unseren Ball zurückzuholen?

Ja ja, süss, solange bis sie die Weltherrschaft an sich reissen wollen ...

Von wegen «blutrünstige, fleischfressende Bestie», sieht doch, wie süss er lächelt.

Apropos «fleischfressende Bestie».

So stelle ich mir übrigens den ersten richtigen Ausgang nach Corona vor:

Du, wenn du Essen bestellt hast und es an der Tür klingelt.

Wenn es beim Familienessen am Erwachsenentisch für dich keinen Platz mehr hat.

Dein:e Partner:in, nachdem du gefragt hast, ob denn wirklich alles okay ist.

Darum wird es auch «kuhscheln» genannt ... sorry, für den Gag. 🤦‍♂️

Life Goal: Finde jemanden, der sich so sehr für dich interessiert, wie diese Dogge für das Wasserglace.

Bild: watson

Ganz ehrlich, ich weiss nicht, was ich davon halten soll.

Wie findest du es? Süss! Lustig! Beängstigend! Weder noch, beides von den dreien!

Von wegen faul, am Wasser scheint dieses Faultier gerade zu vor Energie zu strotzten. Na ja, verhältnismässig.

Wenn deine Mutter entdeckt, wie man Collagen macht ... 🙄

Dieser Fuchs schläft einfach in einem Möbel ... no Fuchs were given!

War das «Fuchs» Wortspiel besser oder schlechter als das «kuhscheln»? Besser! Schlechter! Weder noch, beides von den dreien!

Bekannte:r: Und, wie war dein Wochenende?



Du: Mega, ich habe den ganzen Samstag mit drei Schnecken verbracht.

Heute gibt es von mir übrigens keine Walliser Schwarznasenschafe ...





































... dafür aber Walliser Schwarzhalsziegen!😁



Bild: watson

gif: watson

Bild: watson

Wie dich deine Oma begrüsst, egal ob du erst 10 Jahre alt oder schon 30 Jahre alt bist.

Da hat wohl jemand mehr erwartet.

Und jetzt kommen wir zum Wochenende in GIFs.



Hier der Freitagabend:

Samstags, tagsüber:

Ein klassischer Sonntag:

Und irgendwann ist dann wieder Montagmorgen:

Dieser Teebeutelhalter muss wohl ein Designerstück sein.

Wovon diese Babyotte wohl träumt?

Wir alle, beim Einsteigen in die Badewanne.

Und jetzt zur angepriesenen Überraschung.

Wie in der Einleitung geschrieben, ist diese ausgezeichnet. Und das war nicht gelogen, denn es handelt sich um die Gewinner der Comedy-Wildlife-Photography-Awards. In der Bildüberschrift findet ihr jeweils die Kategorie.

Gesamtsieger.

bild: Mark Fitzpatrick / comedywildlifephoto.com

Kreaturen an Land.

bild: Charlie Davidson / comedywildlifephoto.com

Kreaturen in der Luft.

bild: Tim Hearn / comedywildlifephoto.com

Publikumspreis.

bild: Roland Kranitz / comedywildlifephoto.com

Junior-Kategorie-Gewinner.

bild: Olin Rogers / comedywildlifephoto.com

Erstaunliche Internet-Portfolio-Auszeichnung.

bild: Daisy Gilardini / comedywildlifephoto.com

Und das war's dann auch für heute. Schönes Wochenende!

