Spass

Die besten und lustigsten Tierbilder der Woche, sogar mit GIFs



Sehr viele lustige Tierbilder und -GIFs (wir waren zu faul, sie zu zählen)

Cute news everyone!

Wie wäre es, wenn wir heute mit einem kleinen Rätsel beginnen, um die Gehirnwindungen in Gang zu bringen?

Schreit ohne Stimme,

fliegt ohne Schwinge,

beisst ohne Zahn,

murmelt und pfeift – kein Mund hat's getan.

Wer ein gewisses Buch gelesen hat, wird die Antwort sicher kennen. Alle anderen dürfen ihr Glück gerne in der Kommentarspalte versuchen – und nebenbei noch die Cute News anschauen.

Gut, starten wir mit diesem Hund:

Weiter geht es mit diesem Stegosaurus:

SUP-Board mit umweltfreundlichem Antrieb.

Ninja-Sittich für zwischendurch.

Das neuste aus der Tech-Welt: Snackautomaten mit Bedienung.

Das etwas andere Kuhleben:

Ob's stimmt?

bild: twitter

Wenn du schon länger Single bist:

Wenn eine Katze als Robbe wiedergeboren wird:

Deine Freundin, wenn du nur für dich etwas gekocht hast, weil sie «keinen Hunger» hat:

Autorität ist alles!

Die netteste Katze der Welt: gif: reddit

Hund mit kreativem Frauchen.

Eigentlich sollte man da ja nicht lachen.

Spider-Cat, Spider-Cat, does whatever a spider-cad does.

Home-Office: Level Doggo.

Besetzt!

Ein eindeutiges Zeichen dafür, dass deine Katze Aufmerksamkeit benötigt.

So sieht ein Siegestanz aus.

Hundenase.

Hundenase.

HUNDENASE.

Hundenase? Hundenase!

Wenn dich jemand spoilern will.

So, genug lustige Tier-Memes. Beschäftigen wir uns als nächstes mit Fleden. Und Flunden.

#1

#2

#3

#4

#5

#7

#8

#9

#10

Du hast bei der Nummerierung die Sechs vergessen! Stimmt.

Das war's mit den Fleden und Flunden. Jetzt gibt's noch drei Flundern – wegen des billigen Wortspiels.

Bild: Shutterstock

Bild: Shutterstock

Bild: Shutterstock

Fuxe für zwischendurch.

Bonusfuxe.

Aller guten Dinge sind drei.

Wer ihn noch nicht kennt: Das ist der Tasmanische Teufel.

Manchmal etwas aggro, ...

... dann wieder ganz friedlich.

Aber kuscheln solltest du mit ihm nicht.

Machen wir nun mit ein paar lustigen GIFs weiter.

Boden wischen: Level Eichhörnchen.

Sorry, ich hab da eine Frage. Bild: reddit

Hüüü-Hüpf.

Mitten in die Schnauze.

Meine Reaktion, wenn mir jemand einfach so etwas anbietet.

Schon abonniert? Cute News Abonnieren Abonnieren

Wenn du alles im Griff hast.

Ein Igel in einem Hamsterrad. Oder ist das jetzt ein Igelrad?

Also wie jetzt? Igelrad! Hamsterrad!

So, das war's auch schon wieder für diese Woche.

Endlos-GIF für den Schluss.

In der einen oder anderen CN der letzten Wochen war ja immer mal wieder die Rede von einem Kommentarrekord – respektive, diesen zu brechen. Damit ihr einen Anhaltspunkt habt: Der bisher ungeschlagene Rekord stammt vom 7. Juni 2019. In diesem Beitrag hattet ihr legendäre 423 Kommentare gepostet. Diese Zahl wäre also zu überbieten. Problem: Damals hattet ihr noch 48 Stunden Zeit, nun sind es noch 24. Damit dürfte ein neuer Rekord wohl in weite Ferne rücken.

(ein pls original 🤓)

Jösses, sind diese kleinen Pandas herzig!

