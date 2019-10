Spass

Heute musst du dich entscheiden: Die lustigen ODER die herzigen Tiere?

Cute news everyone!

Heute gibt es wieder einmal eine etwas spezielle Cute News. Und zwar gibt es ja einige Leute unter euch, die Tiere grundsätzlich gerne haben, aber nicht so auf die Flausch-flausch-jööö-und-mega-herzig-Tierbilder stehen.

In der einen Variante gibt es nur Bilder aus der Kategorie Oh-mein-Gott-sind-die-herzig-ich glaub-ich-hab-gleich-einen-Zuckerschock.

gibt es nur Bilder aus der Kategorie Oh-mein-Gott-sind-die-herzig-ich glaub-ich-hab-gleich-einen-Zuckerschock. In der anderen Variante gibt es nur unterhaltsame und lustige Tiere.

Eure Herausforderung besteht nun darin, euch für eine der beiden Varianten zu entscheiden.

Was darfs sein? Blau oder Rot? bild: warner bros/imgur/watson

Du hast dich für Rot entschieden: Decke die Bilder auf, die mit (R) gekennzeichnet sind.

Du hast dich für Variante 2 entschieden: Decke die Bilder auf, die mit (B) gekennzeichnet sind.

Wichtig!

Egal, für welche Variante du dich entschieden hast: nicht mogeln!

(B) bild: userinput

So, damit seid ihr durch. Und nun könnt ihr euch natürlich auch die andere Variante angucken.

Damit wären wir am Ende – zumindest beinahe.

Letzte Woche gab es eine Beschwerde bezüglich des Endes der Cute News:

Heute also kein abruptes Ende.

Erst einmal ein Endlos-GIF: gif: WiffleGif

Und dann verrate ich euch noch etwas: Wenn ihr das hier lest, habe ich frei. Das heisst, ich werde keine Kommentare freischalten müssen. Das gibt also umso mehr Kommentare für Adrian Eng.

Und was heisst das für euch? Genau! Schreibt ganz viele Kommentare, damit es Adrian auch sicher nicht langweilig wird. Er findet das sicher nicht toll.

Ich schau mir dann am Montag an, was ihr mit eurer Carte blanche angerichtet habt.

Viel Spass.

