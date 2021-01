Spass

Cute News

25 lustige GIFs mit Tieren, um dich etwas aufzumuntern



Cute News

25 lustige GIFs mit Tieren (okay, zwei davon sind nur Bilder)

Cute news everyone!

Liest eigentlich irgendjemand die Einleitung? Ich könnte hier vermutlich schreiben, was ich will und kaum jemand würde es bemerken, oder? Ich mag Pizza Hawaii. So. Ich bin jetzt nicht mega Fan davon, aber ich esse sie zwischendurch gerne mal.

Ich hab auch schon mal den Schinken durch Kebabfleisch ersetzt. Ist imfall sehr fein. Und solange mir niemand plausibel erklären kann, wieso das ein No-Go ist, bleibt es dabei. Tradition ist übrigens keine Begründung! Aber eben: Das liest ja eh kaum jemand.

Los geht's!

Beginnen wir mit dieser Eichhörnchenkatze:

Agility für Anfänger.

Grosse Klappe Schnauze, nichts dahinter.

Wenn du hinten im Auto einschläfst und der Fahrer bremst.

Person: «Hast du eine Katze oder einen Hund bekommen?»



Ich: «Ich weiss nicht.»

Sehr subtil.

Versuch, nicht zu lachen.

Gut gerettet.

Flacher Witz für zwischendurch.

Sie haben sie einfach rasiert!

Leg dich nie mit Fröschen an.

Etwas, worüber Erwachsene nur schmunzeln können.

Was ist das wohl?

Für alle Dinge-mit-Gesicht-Fans.

Und gleich noch eines.

Wenn eine Henne besser Billard spielt als ich:

Mutig oder einfach nur dumm?

Wer im Militär Wache schieben musste, kennt das.

Wait for it!

Herzige Baby-Nilpfe:

Der Wolf – eines der majestätischsten Geschöpfe des Tierreichs.

Unbedingt bis zum Schluss gucken!

Auch Hyänen sind irgendwie herzig, oder?

Und hopp!

So, das war's auch schon wieder.

(pls)

