Home-Office ist chillig? Nicht, wenn man Tiere hat.



Home-Office ist chillig? Nicht, wenn man Tiere hat. Hier sind 19 Beweise

Cute News everyone!

Viele von euch mussten in den letzten Wochen sicher auch Home-Office machen. Spannend wurde es für diejenigen, die Haustiere haben. Diese waren nämlich teilweise ziemlich überfordert, wenn Frauchen oder Herrchen plötzlich den ganzen Tag in der Wohnung herumlungerte zu Hause war.

In meinem Fall sah das mit zwei Katzen in etwa so aus:

Zuerst machten sie grosse Augen, weil ich plötzlich immer da war: Bild: pascal scherrer

Dann wollten sie gefühlt den ganzen Tag gestreichelt werden. Bild: pascal scherrer

Schaut man sich im Netz um, findet man unzählige ähnliche Beispiele. Home-Office mit Tieren? Eine wahre Herausforderung, denn Rücksicht, weil man arbeiten muss, kennen unsere felinen (und teilweise auch gefiederten) Freunde nicht. Einige Beispiele:

Was geht ab?

Nützlich: Background-Gejaule während des Videochats.

Immer daran denken: Vor dem Video-Meeting am Morgen das Gesicht waschen!

Du willst Kaffee? Den musst du dir aber erst erkraulen!

Nom nom nom.

Guck, mein Hinterteil.

Du willst da sitzen? Tja, Pech gehabt!

Kuscheln. Jetzt.

Soll ich schnell dein Mail gegenlesen?

Hoi.

Machen wir kurz Pause und nehmen uns Zeit für – ihr ahnt es schon – das Tier der Woche.

Dieses Mal: der Dornteufel. Bild: Shutterstock

Die kleine Echse lebt in den Trockengebieten Zentral- und Westaustraliens. Bild: Shutterstock

Der Dornteufel erreicht eine Kopf-Rumpf-Länge von acht bis elf Zentimeter. Gewichtmässig bringt er es knapp auf 90 Gramm. Bild: Shutterstock

Ausserdem scheint es, als würde er immer sehr skeptisch dreinschauen – oder eher unbeeindruckt? Bild: Shutterstock

Trotz seiner Stacheln steht die Echse auf dem Speiseplan vieler Beutegreifer. So muss sie sich vor Greifvögeln, Schlangen, Dingos und Füchsen und auch Waranen in Acht nehmen. Bild: Shutterstock

Der Dornteufel verlässt sich dann auch nicht hauptsächlich auf seine Stacheln, sondern auf seine Tarnung. Nähert sich ein Feind, erstarrt der Dornteufel und vertraut darauf, dass er nicht gefunden wird. Bild: Shutterstock

Die Haut des Dornteufels ermöglicht es ihm übrigens, Wasser zu «sammeln». So kann er Wassertropfen oder Tau, der auf seinem Körper landet, über ein System von mikroskopisch kleinen Rillen zu seinem Mund leiten. Bild: Shutterstock

Das war's vom Dornteufel. Weiter geht's mit den Haustieren.

Vorher habe ich aber noch eine kurze Frage. Da ja gefühlt die ganze Schweizer Bevölkerung schon einmal in Australien war: Wer von euch hat schon einmal einen Dornteufel in der Natur gesehen? Jep, ich! Nö.

Wir müssen reden: Du trinkst eindeutig zu viel Kaffee.

Und hängst dauernd am Bildschirm!

Was machst du?

Hab mich lieb!

Moll, sehr hilfreich.

Gibt's auch in der Doggo-Edition.

Da. Genau da ist ein Fehler.

Wenn du dem Computer mehr Aufmerksamkeit schenkst als deiner Katze.

Wenn dein Hund helfen will und realisiert, dass Buchhaltung nicht seine Stärke ist.

Bei meinen Katzen ging das mit der «Home-Office-Verliebtheit» übrigens irgendwann zu Ende.

Nach ein paar Wochen liess die rosarote Phase langsam nach. Bild: pascal scherrer

Bis dann die Resignation folgte, weil ihnen bewusst wurde, dass dies wohl nun ihr neuer Alltag sein würde. Bild: pascal scherrer

Schliesslich sah ich mich immer öfter mit solch bösen Blicken konfrontiert. Bild: pasca scherrer

Und wie sieht's bei euch aus? Postet mir doch eure Home-Office-Tierbilder in die Kommentarspalte.

PS: Für alle, die aus Luzern sind: Da mich meine Katzen wohl bald um die Ecke bringen werden, wenn ich noch länger zu Hause sitze, muss ich etwas raus. Irgendwelche Tipps?

