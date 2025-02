In den letzten Tagen gab es für mich online kein Entkommen von dem Anglerfisch, der an die Oberfläche geschwommen ist. Deshalb schauen wir uns heute diese faszinierende Tiefseekreatur etwas genauer an.

Also, wenn der US-Präsident aus dem Golf von Mexiko mir nichts, dir nichts den «Golf von Amerika» macht, hätten wir auch ein paar Ideen.

Wenige Tage nach Beginn seiner Amtszeit hat Donald Trump die Namensänderung durchgestiert: Der Golf von Mexiko wird in «Golf von Amerika» umbenannt, der Berg Denali in Alaska wird wieder zum «Mount McKinley». Warum? Weil Donald Trump das nun mal so will.