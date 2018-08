Diese unfassbar schlechten WhatsApp-Witze von Mama und Papa verfolgen uns bei der Hitze

Spass

Diese unfassbar schlechten WhatsApp-Jokes von Mama und Papa verfolgen uns bei der Hitze



Julia Knörnschild / watson.de

Unsere Eltern schicken sich gegenseitig die «BESTEN WITZE» bei WhatsApp. An besonderen Tagen auch an uns. Um es in Papas Worten zu sagen: «Hey, ich habe dir geappt.» Und das sieht dann etwa so aus:

Ach, endlich ein Witz über Eis im Sommer.

Ganz ehrlich: Gute Frage!

Höhöhö!

Der musste sein.

Wow, danke!

Bierchen!

Nice Joke. Echt «cool»!

Ach, Mama!

So inszenierst du den perfekten #Sommer auf Instagram: Video: watson/Emily Engkent, Angelina Graf

