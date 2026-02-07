Tschüss US-Demokratie! Der Karikaturen-Rückblick
Epstein files. Cartoon for Dutch newspaper @trouw.nl. #Epstein #EpsteinFiles #Trump— Tjeerd Royaards (@tjeerdroyaards.com) 6. Februar 2026 um 10:12
Das stabile Genie im Weissen Haus kassiert Schmier- und Bestechungsgelder in Rekordhöhe
They've reworked the plumbing...— Matt Wuerker (@mwuerker.bsky.social) 4. Februar 2026 um 21:29
Es ist in der Geschichte der USA die mit Abstand unverschämteste Bereicherung eines amtierenden Präsidenten
Sorry, George.— Daniel Boris (@danboriscreates.bsky.social) 5. Februar 2026 um 04:12
Unsummen in KI-Rechenzentren stecken? Was soll da schon schiefgehen ...
The costs of Artificial Intelligence #ai #climatechange #energy #jobs #earth #world #artificialintelligence @cartoonmovement.com @cartooningforpeace.bsky.social @joop.nl— Maarten Wolterink (mwcartoons) (@mwcartoons.bsky.social) 6. Februar 2026 um 12:48
Der neue «Kalte Krieg»: Europa und die USA tun viel zu wenig gegen Putins Kälte-Terror in der Ukraine
The (new) Cold War. Russia is trying to freeze Ukraine to surrender. #America and #Europe let them. #russia #Ukraine #winter @cartoonmovement.com @cartooningforpeace.bsky.social @joop.nl— Maarten Wolterink (mwcartoons) (@mwcartoons.bsky.social) 4. Februar 2026 um 12:53
Lautstärke bitte aufdrehen
Damit zum US-Thema des Jahres – mit Auswirkungen für die ganze Welt
anntelnaes.substack.com/p/criminal-m...— Ann Telnaes (@anntelnaes.bsky.social) 5. Februar 2026 um 00:17
«Das kann er doch nicht tun» – zu viele halten das Undenkbare für unmöglich
Fascism kills democracy— Pat Bagley (@bagleycartoons.bsky.social) 3. Februar 2026 um 11:40
Was Donnie unter Renovierung versteht
2/4/2026- The Renovation www.timesfreepress.com/news/2026/fe...— Clay Bennett (@claybennett.bsky.social) 4. Februar 2026 um 01:52
Die US-Wähler können sich auf etwas gefasst machen
Election Rigging Follow my work and writing on Substack: nickanderson.substack.com— Nick Anderson - political cartoonist (@andertoon.bsky.social) 3. Februar 2026 um 21:23
Und er spricht ganz ungeniert über die geplante Wahlmanipulation
Securing the vote #midterms— Dennis Goris (@dennisgoris.bsky.social) 3. Februar 2026 um 22:31
Wetten, dass seine massiv aufgerüstete Geheimpolizei eine zentrale Rolle spielen wird
@dennisgoris.bsky.social) 2. Februar 2026 um 02:45
© Chappatte in La Tribune Dimanche, Paris 👉chappatte.com— Chappatte Cartoons (@chappatte.bsky.social) 2. Februar 2026 um 15:30
Ein Mal, das er nicht loswird
#trump #Epstein #Epsteinfiles #news— chrisbritt.bsky.social (@chrisbritt.bsky.social) 2. Februar 2026 um 22:04
Direkt aus dem Faschismus-Handbuch: Schwäche die freien, kritisch berichtenden Medien
@dennisgoris.bsky.social) 5. Februar 2026 um 02:56
Wo sich das Multimilliardär Bezos wohl abgeschaut hat?
#bezos #trump #WashingtonPost #news #journalism— chrisbritt.bsky.social (@chrisbritt.bsky.social) 5. Februar 2026 um 21:24
Ganz einfach: Es gibt keine Demokratie ohne freie Medien
Support your local news outlets, like the @sltrib.com Lies are foundational to fascism. Fight back with the truth— Pat Bagley (@bagleycartoons.bsky.social) 6. Februar 2026 um 01:50
Der Amazon-Gründer entlässt massenhaft Journalisten – und steckt dafür viele Millionen in einen Film über Trumps Gattin
Democracy Dies in Weakness For @contrariannews.org Follow my work and writing on Substack: nickanderson.substack.com— Nick Anderson - political cartoonist (@andertoon.bsky.social) 4. Februar 2026 um 23:31
Na, Lust auf Kino?
„Amazon-Film „Melania“ über First Lady teuerste Doku aller Zeiten: In Europa bleiben die Säle leer“ #melania #propaganda #kinoflop #schwarwel— schwarwel (@schwarwel.bsky.social) 3. Februar 2026 um 19:59
Die Amis haben bereits entschieden, was sie von der «Doku» halten
The Melania Movie Follow my work and writing on Substack: nickanderson.substack.com— Nick Anderson - political cartoonist (@andertoon.bsky.social) 2. Februar 2026 um 23:19
Wetten, dass auch der FIFA-Chef bald die nächste Furzidee hat
"Beste Hauptdarstellerin": Infantino zeichnet Melania Trump mit FIFA-Oscar aus www.der-postillon.com/2026/02/fifa...— Der Postillon 📯 (@der-postillon.com) 2. Februar 2026 um 15:49
Trumps «Vermächtnis»
People are saying this is a legacy the likes of which no one has ever seen before. #epsteinfiles— Dennis Goris (@dennisgoris.bsky.social) 5. Februar 2026 um 12:19
Bonus
Das hast du dir verdient
This is Milo. He has the reflexes of a sloth and the composure of a statue. Learning catch is going to take a minute. 12/10 (TT: milocrazy8)— WeRateDogs (@weratedogs.com) 5. Februar 2026 um 01:01
(dsc)