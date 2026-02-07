Tschüss US-Demokratie! Der Karikaturen-Rückblick

Das aktuelle Geschehen in und um Trumpistan im Spiegel der Karikaturistinnen und Karikaturisten. Garniert mit frechen Memes.

Der neue «Kalte Krieg»: Europa und die USA tun viel zu wenig gegen Putins Kälte-Terror in der Ukraine The (new) Cold War. Russia is trying to freeze Ukraine to surrender. #America and #Europe let them. #russia #Ukraine #winter @cartoonmovement.com @cartooningforpeace.bsky.social @joop.nl



Maarten Wolterink (mwcartoons) (@mwcartoons.bsky.social) 4. Februar 2026 um 12:53

Lautstärke bitte aufdrehen Simon & Garfunkel sangen bereits in den 1960er-Jahren über die Gefahr, dass Schweigen und Ignoranz gegenüber Missständen zur gesellschaftlichen Zerstörung führen. Video: YouTube/SimonGarfunkelVEVO

Die US-Wähler können sich auf etwas gefasst machen Election Rigging Follow my work and writing on Substack: nickanderson.substack.com



Nick Anderson - political cartoonist (@andertoon.bsky.social) 3. Februar 2026 um 21:23

Ganz einfach: Es gibt keine Demokratie ohne freie Medien Support your local news outlets, like the @sltrib.com Lies are foundational to fascism. Fight back with the truth



Pat Bagley (@bagleycartoons.bsky.social) 6. Februar 2026 um 01:50

Der Amazon-Gründer entlässt massenhaft Journalisten – und steckt dafür viele Millionen in einen Film über Trumps Gattin Democracy Dies in Weakness For @contrariannews.org Follow my work and writing on Substack: nickanderson.substack.com



Nick Anderson - political cartoonist (@andertoon.bsky.social) 4. Februar 2026 um 23:31 Tech-Oligarchen-Logik: «Millionenverluste bei der ‹Washington Post› sind keine gute Investition.»

Die Amis haben bereits entschieden, was sie von der «Doku» halten The Melania Movie Follow my work and writing on Substack: nickanderson.substack.com



Nick Anderson - political cartoonist (@andertoon.bsky.social) 2. Februar 2026 um 23:19

Trumps «Vermächtnis» People are saying this is a legacy the likes of which no one has ever seen before. #epsteinfiles



Dennis Goris (@dennisgoris.bsky.social) 5. Februar 2026 um 12:19

Das hast du dir verdient This is Milo. He has the reflexes of a sloth and the composure of a statue. Learning catch is going to take a minute. 12/10 (TT: milocrazy8)



WeRateDogs (@weratedogs.com) 5. Februar 2026 um 01:01

