Trump und USA: die besten Karikaturen der Woche

Tschüss US-Demokratie! Der Karikaturen-Rückblick

Das aktuelle Geschehen in und um Trumpistan im Spiegel der Karikaturistinnen und Karikaturisten. Garniert mit frechen Memes.
07.02.2026, 06:0107.02.2026, 06:01

Wichtig, geschätzte watson-Userin, geschätzter -User: In diesem «Tweeticle» werden keine Tweets geladen. Darum kannst du (hoffentlich munter) drauflos scrollen und die Bluesky-Inhalte ohne unseren IT-Support geniessen. 😉

Und wie war deine Woche?

Epstein files. Cartoon for Dutch newspaper @trouw.nl. #Epstein #EpsteinFiles #Trump

[image or embed]

— Tjeerd Royaards (@tjeerdroyaards.com) 6. Februar 2026 um 10:12

Das stabile Genie im Weissen Haus kassiert Schmier- und Bestechungsgelder in Rekordhöhe

They've reworked the plumbing...

[image or embed]

— Matt Wuerker (@mwuerker.bsky.social) 4. Februar 2026 um 21:29

Es ist in der Geschichte der USA die mit Abstand unverschämteste Bereicherung eines amtierenden Präsidenten

Sorry, George.

[image or embed]

— Daniel Boris (@danboriscreates.bsky.social) 5. Februar 2026 um 04:12

Unsummen in KI-Rechenzentren stecken? Was soll da schon schiefgehen ...

The costs of Artificial Intelligence #ai #climatechange #energy #jobs #earth #world #artificialintelligence @cartoonmovement.com @cartooningforpeace.bsky.social @joop.nl

[image or embed]

— Maarten Wolterink (mwcartoons) (@mwcartoons.bsky.social) 6. Februar 2026 um 12:48

Der neue «Kalte Krieg»: Europa und die USA tun viel zu wenig gegen Putins Kälte-Terror in der Ukraine

The (new) Cold War. Russia is trying to freeze Ukraine to surrender. #America and #Europe let them. #russia #Ukraine #winter @cartoonmovement.com @cartooningforpeace.bsky.social @joop.nl

[image or embed]

— Maarten Wolterink (mwcartoons) (@mwcartoons.bsky.social) 4. Februar 2026 um 12:53

Lautstärke bitte aufdrehen

Simon & Garfunkel sangen bereits in den 1960er-Jahren über die Gefahr, dass Schweigen und Ignoranz gegenüber Missständen zur gesellschaftlichen Zerstörung führen.Video: YouTube/SimonGarfunkelVEVO

Damit zum US-Thema des Jahres – mit Auswirkungen für die ganze Welt

anntelnaes.substack.com/p/criminal-m...

[image or embed]

— Ann Telnaes (@anntelnaes.bsky.social) 5. Februar 2026 um 00:17

«Das kann er doch nicht tun» – zu viele halten das Undenkbare für unmöglich

Fascism kills democracy

[image or embed]

— Pat Bagley (@bagleycartoons.bsky.social) 3. Februar 2026 um 11:40

Was Donnie unter Renovierung versteht

2/4/2026- The Renovation www.timesfreepress.com/news/2026/fe...

[image or embed]

— Clay Bennett (@claybennett.bsky.social) 4. Februar 2026 um 01:52

Die US-Wähler können sich auf etwas gefasst machen

Election Rigging Follow my work and writing on Substack: nickanderson.substack.com

[image or embed]

— Nick Anderson - political cartoonist (@andertoon.bsky.social) 3. Februar 2026 um 21:23

Und er spricht ganz ungeniert über die geplante Wahlmanipulation

Securing the vote #midterms

[image or embed]

— Dennis Goris (@dennisgoris.bsky.social) 3. Februar 2026 um 22:31

Wetten, dass seine massiv aufgerüstete Geheimpolizei eine zentrale Rolle spielen wird



[image or embed]

— Dennis Goris (@dennisgoris.bsky.social) 2. Februar 2026 um 02:45

© Chappatte in La Tribune Dimanche, Paris 👉chappatte.com

[image or embed]

— Chappatte Cartoons (@chappatte.bsky.social) 2. Februar 2026 um 15:30

Ein Mal, das er nicht loswird

#trump #Epstein #Epsteinfiles #news

[image or embed]

— chrisbritt.bsky.social (@chrisbritt.bsky.social) 2. Februar 2026 um 22:04

Direkt aus dem Faschismus-Handbuch: Schwäche die freien, kritisch berichtenden Medien



[image or embed]

— Dennis Goris (@dennisgoris.bsky.social) 5. Februar 2026 um 02:56

Wo sich das Multimilliardär Bezos wohl abgeschaut hat?

#bezos #trump #WashingtonPost #news #journalism

[image or embed]

— chrisbritt.bsky.social (@chrisbritt.bsky.social) 5. Februar 2026 um 21:24

Ganz einfach: Es gibt keine Demokratie ohne freie Medien

Support your local news outlets, like the @sltrib.com Lies are foundational to fascism. Fight back with the truth

[image or embed]

— Pat Bagley (@bagleycartoons.bsky.social) 6. Februar 2026 um 01:50

Der Amazon-Gründer entlässt massenhaft Journalisten – und steckt dafür viele Millionen in einen Film über Trumps Gattin

Democracy Dies in Weakness For @contrariannews.org Follow my work and writing on Substack: nickanderson.substack.com

[image or embed]

— Nick Anderson - political cartoonist (@andertoon.bsky.social) 4. Februar 2026 um 23:31
Tech-Oligarchen-Logik: «Millionenverluste bei der ‹Washington Post› sind keine gute Investition.»

Na, Lust auf Kino?

„Amazon-Film „Melania“ über First Lady teuerste Doku aller Zeiten: In Europa bleiben die Säle leer“ #melania #propaganda #kinoflop #schwarwel

[image or embed]

— schwarwel (@schwarwel.bsky.social) 3. Februar 2026 um 19:59

Die Amis haben bereits entschieden, was sie von der «Doku» halten

The Melania Movie Follow my work and writing on Substack: nickanderson.substack.com

[image or embed]

— Nick Anderson - political cartoonist (@andertoon.bsky.social) 2. Februar 2026 um 23:19

Wetten, dass auch der FIFA-Chef bald die nächste Furzidee hat

"Beste Hauptdarstellerin": Infantino zeichnet Melania Trump mit FIFA-Oscar aus www.der-postillon.com/2026/02/fifa...

[image or embed]

— Der Postillon 📯 (@der-postillon.com) 2. Februar 2026 um 15:49

Trumps «Vermächtnis»

People are saying this is a legacy the likes of which no one has ever seen before. #epsteinfiles

[image or embed]

— Dennis Goris (@dennisgoris.bsky.social) 5. Februar 2026 um 12:19

Bonus

Das hast du dir verdient

This is Milo. He has the reflexes of a sloth and the composure of a statue. Learning catch is going to take a minute. 12/10 (TT: milocrazy8)

[image or embed]

— WeRateDogs (@weratedogs.com) 5. Februar 2026 um 01:01

(dsc)

Tweeticle verpasst?

Amerikas Niedergang beschleunigt sich – die Woche im Karikaturen-Rückblick
