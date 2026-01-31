Nebel-1°
Das freie Amerika steht auf – die Woche im Karikaturen-Rückblick

Amerikas Niedergang beschleunigt sich – die Woche im Karikaturen-Rückblick

Das aktuelle Geschehen in und um Trumpistan im Spiegel der Karikaturistinnen und Karikaturisten. Garniert mit frechen Memes.
31.01.2026, 06:0431.01.2026, 06:04

Wichtig, geschätzte watson-Userin, geschätzter -User: In diesem «Tweeticle» werden keine Tweets geladen. Darum kannst du (hoffentlich munter) drauflos scrollen und die Bluesky-Inhalte ohne unseren IT-Support geniessen. 😉

Und wie war deine Woche?

Hegemon in the Tuesday Hamilton Spectator: www.thespec.com/opinion/edit...

[image or embed]

— Graeme MacKay (@mackaycartoons.bsky.social) 27. Januar 2026 um 12:50

Die Beweise häufen sich: Er will die NATO zerstören

#NATO

[image or embed]

— Amorimcartoons! (@amorimcartoons.bsky.social) 27. Januar 2026 um 12:20

Derweil sein Freund Putin

La méthode Poutine - © Chappatte dans Le Temps, Genève @letemps.ch 👉chappatte.com

[image or embed]

— Chappatte Cartoons (@chappatte.bsky.social) 28. Januar 2026 um 14:52

#trump #ice #minneapolis #iceage #scrat

[image or embed]

— TRUANT (@truant-cartoons.bsky.social) 27. Januar 2026 um 10:57

Der ICE-Albtraum betrifft Jung und Alt

The Worst Of The Worst #ICE #BorderPatrol #HomelandSecurity #Tyranny #Democracy

[image or embed]

— e pluribus cartoonum (@rjmatsoncartoons.bsky.social) 27. Januar 2026 um 20:19

Meme zu Trumps umstrittener US-Bundesbehörde ICE.
Für Filmfans: Das ist natürlich eine Anspielung auf «The Sixth Sense».Bild: bsky.app

Die mutmassliche Ermordung von Alex Pretti durch Trumps Geheimpolizisten ist der (vorläufig) tragische Höhepunkt einer US-Regierung ausser Rand und Band



[image or embed]

— Mike Luckovich (@mluckovich.bsky.social) 27. Januar 2026 um 20:48

10 BULLETS

[image or embed]

— Bill Day (@billdayart.bsky.social) 27. Januar 2026 um 20:06
Diese Video-Analyse der «New York Times» zeigt, dass zwei ICE-Beamte weiter auf das bereits regungslos am Boden liegende Opfer schossen.

Pretti war unbewaffnet, als ihn die US-Beamten erschossen

#trump #ice #murder #executioners #Minnesota #Borderpatrol #Minneapolis

[image or embed]

— chrisbritt.bsky.social (@chrisbritt.bsky.social) 25. Januar 2026 um 21:17

Die regionalen Politiker reagieren auf die Tötung mit, äh, deutlichen Worten?

Utah’s elected reps Profiles in lack of courage

[image or embed]

— Pat Bagley (@bagleycartoons.bsky.social) 27. Januar 2026 um 23:09

Die für ICE verantwortliche US-Ministerin lügt wie ihr Boss

Kristi Noem on the way out?

[image or embed]

— Dave Whamond (@davewhamond.bsky.social) 27. Januar 2026 um 21:03

Nach den tödlichen Schüssen in Minneapolis durch ICE-Agenten hat der US-Präsident seine in der Kritik stehende Heimatschutzministerin gelobt.

[image or embed]

— ZDF heute-show (@heuteshow.de) 28. Januar 2026 um 12:27

Als der öffentliche Druck in Amerika wächst, krebst er ein bisschen zurück

The Minneapolis debacle - © Chappatte in The @bostonglobe.com Globe via @globeopinion.bsky.social 👉 www.bostonglobe.com/2026/01/28/o...

[image or embed]

— Chappatte Cartoons (@chappatte.bsky.social) 29. Januar 2026 um 08:07

Diesen Preis hätte er definitiv verdient

Another award for short-fingered vulgarian

[image or embed]

— Pat Bagley (@bagleycartoons.bsky.social) 27. Januar 2026 um 22:17
Und der Oscar für den schlechtesten internationalen Schauspieler geht an ...

Immer wenn wir (in Europa) denken, es könne nicht noch schlimmer kommen

Die US-Regierung will ICE-Beamte zu den Olympischen Winterspielen nach Italien schicken. Reisen ins Mutterland des Faschismus kann die Behörde vermutlich als Fortbildung abrechnen.

— ZDF heute-show (@heuteshow.de) 28. Januar 2026 um 12:50

Trump scheint zu allem bereit, um von den Epstein-Files abzulenken

#ice #trump #Minnesota #Minneapolis #Epsteinfiles #news

[image or embed]

— chrisbritt.bsky.social (@chrisbritt.bsky.social) 26. Januar 2026 um 22:09

Dann missbrauchte er auch noch das FBI für politische Zwecke

No stone unturned #epstein

[image or embed]

— Dennis Goris (@dennisgoris.bsky.social) 28. Januar 2026 um 20:51

Ein weiteres Trump-Opfer: der amerikanische Rechtsstaat

1/27/2026- In Loving Memory www.timesfreepress.com/news/2026/ja...

[image or embed]

— Clay Bennett (@claybennett.bsky.social) 27. Januar 2026 um 01:07

Bange Frage: Wie lange schauen aufrechte Amerikaner noch zu, wenn ihre eigene Regierung Mitbürger terrorisiert und tötet?



[image or embed]

— Jack Ohman (@jackohman.bsky.social) 27. Januar 2026 um 05:37

Ist zu hoffen, dass es nicht zu einem offenen Bürgerkrieg kommt, sondern Trump friedlich bekämpft wird

Turning Points For @rawstory.com Follow my work and writing on Substack: nickanderson.substack.com

[image or embed]

— Nick Anderson - political cartoonist (@andertoon.bsky.social) 28. Januar 2026 um 18:06

Ja, das geht nicht nur deutschen Fussballfans so ...

Meme zur Fussball-WM 2026 in den USA
meme: bsky.app

Böse, sehr böse

Fußball-Fan freut sich schon darauf, zur WM in die USA zu fahren und erschossen zu werden www.der-postillon.com/2026/01/wm-2...

[image or embed]

— Der Postillon 📯 (@der-postillon.com) 26. Januar 2026 um 15:38

«Ich habe nur Befehle befolgt» – wir alle wissen, wohin das führt

History is a cul-de-sac

[image or embed]

— Jesse Duquette (@jesseduquette.bsky.social) 28. Januar 2026 um 04:51

So sieht es ein französischer Karikaturist

#trump #Minneapolis #AlexJeffreyPretti #AlexPretti #ReneeGood #MAGA

[image or embed]

— TRUANT (@truant-cartoons.bsky.social) 25. Januar 2026 um 19:44
«Trump über alles» – WTF!

We the People are being trampled. My cartoon and thoughts on the continuing violence and oppression being inflicted on America by the Trump regime. substack.com/@kevinnecess...

[image or embed]

— Kevin Necessary (@knecessary.bsky.social) 26. Januar 2026 um 18:11

Wenn du Apple-Chef bist und für den Aktienkurs fast alles tust 😞

Of all the tech CEOs constantly kissing Cheeto's ass, this may be the most disappointing.

[image or embed]

— Ward Sutton (@wardsutton.bsky.social) 28. Januar 2026 um 04:07

#fascism #Minneapolis #ICE #trump

[image or embed]

— chrisbritt.bsky.social (@chrisbritt.bsky.social) 28. Januar 2026 um 20:45

Wir hören heute positiv auf, mit dem aktuellen Protest-Song von Bruce Springsteen. «The Boss» zeigt Herz

Video: YouTube/Bruce Springsteen

Bonus

Das hast du dir verdient

This is Edie. She takes approximately 3 to 7 business days to eat a piece of cheese. She and her four teeth cannot be rushed. 13/10 #SeniorPupSaturday (IG: littleediethechi)

[image or embed]

— WeRateDogs (@weratedogs.com) 24. Januar 2026 um 16:34

Kennen wir alle: «Cuteness Aggression» 😅

This is Coral. She let cuteness aggression get the best of her. Her brother Crow figures he'll take that as a compliment. 13/10 for both (IG: crow_waya)

[image or embed]

— WeRateDogs (@weratedogs.com) 28. Januar 2026 um 01:14

(dsc)

Tweeticle verpasst?

Verliert der Möchtegern-Diktator den Verstand? Die WEF-Woche im Karikaturen-Rückblick

Comedian Jimmy Kimmel hält emotionale Rede zur Pretti-Tötung – und bricht in Tränen aus

Video: watson/lucas zollinger
