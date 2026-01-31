Amerikas Niedergang beschleunigt sich – die Woche im Karikaturen-Rückblick
Hegemon in the Tuesday Hamilton Spectator: www.thespec.com/opinion/edit...— Graeme MacKay (@mackaycartoons.bsky.social) 27. Januar 2026 um 12:50
[image or embed]
Die Beweise häufen sich: Er will die NATO zerstören
#NATO— Amorimcartoons! (@amorimcartoons.bsky.social) 27. Januar 2026 um 12:20
[image or embed]
Derweil sein Freund Putin
La méthode Poutine - © Chappatte dans Le Temps, Genève @letemps.ch 👉chappatte.com— Chappatte Cartoons (@chappatte.bsky.social) 28. Januar 2026 um 14:52
[image or embed]
#trump #ice #minneapolis #iceage #scrat— TRUANT (@truant-cartoons.bsky.social) 27. Januar 2026 um 10:57
[image or embed]
Der ICE-Albtraum betrifft Jung und Alt
The Worst Of The Worst #ICE #BorderPatrol #HomelandSecurity #Tyranny #Democracy— e pluribus cartoonum (@rjmatsoncartoons.bsky.social) 27. Januar 2026 um 20:19
[image or embed]
Die mutmassliche Ermordung von Alex Pretti durch Trumps Geheimpolizisten ist der (vorläufig) tragische Höhepunkt einer US-Regierung ausser Rand und Band
@mluckovich.bsky.social) 27. Januar 2026 um 20:48
Pretti war unbewaffnet, als ihn die US-Beamten erschossen
#trump #ice #murder #executioners #Minnesota #Borderpatrol #Minneapolis— chrisbritt.bsky.social (@chrisbritt.bsky.social) 25. Januar 2026 um 21:17
[image or embed]
Die regionalen Politiker reagieren auf die Tötung mit, äh, deutlichen Worten?
Utah’s elected reps Profiles in lack of courage— Pat Bagley (@bagleycartoons.bsky.social) 27. Januar 2026 um 23:09
[image or embed]
Die für ICE verantwortliche US-Ministerin lügt wie ihr Boss
Kristi Noem on the way out?— Dave Whamond (@davewhamond.bsky.social) 27. Januar 2026 um 21:03
[image or embed]
Nach den tödlichen Schüssen in Minneapolis durch ICE-Agenten hat der US-Präsident seine in der Kritik stehende Heimatschutzministerin gelobt.— ZDF heute-show (@heuteshow.de) 28. Januar 2026 um 12:27
[image or embed]
Als der öffentliche Druck in Amerika wächst, krebst er ein bisschen zurück
The Minneapolis debacle - © Chappatte in The @bostonglobe.com Globe via @globeopinion.bsky.social 👉 www.bostonglobe.com/2026/01/28/o...— Chappatte Cartoons (@chappatte.bsky.social) 29. Januar 2026 um 08:07
[image or embed]
Diesen Preis hätte er definitiv verdient
Another award for short-fingered vulgarian— Pat Bagley (@bagleycartoons.bsky.social) 27. Januar 2026 um 22:17
[image or embed]
Immer wenn wir (in Europa) denken, es könne nicht noch schlimmer kommen
Die US-Regierung will ICE-Beamte zu den Olympischen Winterspielen nach Italien schicken. Reisen ins Mutterland des Faschismus kann die Behörde vermutlich als Fortbildung abrechnen.— ZDF heute-show (@heuteshow.de) 28. Januar 2026 um 12:50
Trump scheint zu allem bereit, um von den Epstein-Files abzulenken
#ice #trump #Minnesota #Minneapolis #Epsteinfiles #news— chrisbritt.bsky.social (@chrisbritt.bsky.social) 26. Januar 2026 um 22:09
[image or embed]
Dann missbrauchte er auch noch das FBI für politische Zwecke
No stone unturned #epstein— Dennis Goris (@dennisgoris.bsky.social) 28. Januar 2026 um 20:51
[image or embed]
Ein weiteres Trump-Opfer: der amerikanische Rechtsstaat
1/27/2026- In Loving Memory www.timesfreepress.com/news/2026/ja...— Clay Bennett (@claybennett.bsky.social) 27. Januar 2026 um 01:07
[image or embed]
Bange Frage: Wie lange schauen aufrechte Amerikaner noch zu, wenn ihre eigene Regierung Mitbürger terrorisiert und tötet?
@jackohman.bsky.social) 27. Januar 2026 um 05:37
Ist zu hoffen, dass es nicht zu einem offenen Bürgerkrieg kommt, sondern Trump friedlich bekämpft wird
Turning Points For @rawstory.com Follow my work and writing on Substack: nickanderson.substack.com— Nick Anderson - political cartoonist (@andertoon.bsky.social) 28. Januar 2026 um 18:06
[image or embed]
Ja, das geht nicht nur deutschen Fussballfans so ...
Böse, sehr böse
Fußball-Fan freut sich schon darauf, zur WM in die USA zu fahren und erschossen zu werden www.der-postillon.com/2026/01/wm-2...— Der Postillon 📯 (@der-postillon.com) 26. Januar 2026 um 15:38
[image or embed]
«Ich habe nur Befehle befolgt» – wir alle wissen, wohin das führt
History is a cul-de-sac— Jesse Duquette (@jesseduquette.bsky.social) 28. Januar 2026 um 04:51
[image or embed]
So sieht es ein französischer Karikaturist
#trump #Minneapolis #AlexJeffreyPretti #AlexPretti #ReneeGood #MAGA— TRUANT (@truant-cartoons.bsky.social) 25. Januar 2026 um 19:44
[image or embed]
We the People are being trampled. My cartoon and thoughts on the continuing violence and oppression being inflicted on America by the Trump regime. substack.com/@kevinnecess...— Kevin Necessary (@knecessary.bsky.social) 26. Januar 2026 um 18:11
[image or embed]
Wenn du Apple-Chef bist und für den Aktienkurs fast alles tust 😞
Of all the tech CEOs constantly kissing Cheeto's ass, this may be the most disappointing.— Ward Sutton (@wardsutton.bsky.social) 28. Januar 2026 um 04:07
[image or embed]
#fascism #Minneapolis #ICE #trump— chrisbritt.bsky.social (@chrisbritt.bsky.social) 28. Januar 2026 um 20:45
[image or embed]
Wir hören heute positiv auf, mit dem aktuellen Protest-Song von Bruce Springsteen. «The Boss» zeigt Herz
Bonus
Das hast du dir verdient
This is Edie. She takes approximately 3 to 7 business days to eat a piece of cheese. She and her four teeth cannot be rushed. 13/10 #SeniorPupSaturday (IG: littleediethechi)— WeRateDogs (@weratedogs.com) 24. Januar 2026 um 16:34
[image or embed]
Kennen wir alle: «Cuteness Aggression» 😅
This is Coral. She let cuteness aggression get the best of her. Her brother Crow figures he'll take that as a compliment. 13/10 for both (IG: crow_waya)— WeRateDogs (@weratedogs.com) 28. Januar 2026 um 01:14
[image or embed]
(dsc)