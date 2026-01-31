Amerikas Niedergang beschleunigt sich – die Woche im Karikaturen-Rückblick



Das aktuelle Geschehen in und um Trumpistan im Spiegel der Karikaturistinnen und Karikaturisten. Garniert mit frechen Memes.

Wichtig, geschätzte watson-Userin, geschätzter -User: In diesem «Tweeticle» werden keine Tweets geladen. Darum kannst du (hoffentlich munter) drauflos scrollen und die Bluesky-Inhalte ohne unseren IT-Support geniessen. 😉

Für Filmfans: Das ist natürlich eine Anspielung auf «The Sixth Sense». Bild: bsky.app

Die mutmassliche Ermordung von Alex Pretti durch Trumps Geheimpolizisten ist der (vorläufig) tragische Höhepunkt einer US-Regierung ausser Rand und Band



[image or embed] — Mike Luckovich (@mluckovich.bsky.social) 27. Januar 2026 um 20:48

Als der öffentliche Druck in Amerika wächst, krebst er ein bisschen zurück The Minneapolis debacle - © Chappatte in The @bostonglobe.com Globe via @globeopinion.bsky.social 👉 www.bostonglobe.com/2026/01/28/o...



[image or embed] — Chappatte Cartoons (@chappatte.bsky.social) 29. Januar 2026 um 08:07

Diesen Preis hätte er definitiv verdient Another award for short-fingered vulgarian



[image or embed] — Pat Bagley (@bagleycartoons.bsky.social) 27. Januar 2026 um 22:17 Und der Oscar für den schlechtesten internationalen Schauspieler geht an ...

Immer wenn wir (in Europa) denken, es könne nicht noch schlimmer kommen Die US-Regierung will ICE-Beamte zu den Olympischen Winterspielen nach Italien schicken. Reisen ins Mutterland des Faschismus kann die Behörde vermutlich als Fortbildung abrechnen. — ZDF heute-show (@heuteshow.de) 28. Januar 2026 um 12:50

Ist zu hoffen, dass es nicht zu einem offenen Bürgerkrieg kommt, sondern Trump friedlich bekämpft wird Turning Points For @rawstory.com Follow my work and writing on Substack: nickanderson.substack.com



[image or embed] — Nick Anderson - political cartoonist (@andertoon.bsky.social) 28. Januar 2026 um 18:06

Ja, das geht nicht nur deutschen Fussballfans so ... meme: bsky.app

Böse, sehr böse Fußball-Fan freut sich schon darauf, zur WM in die USA zu fahren und erschossen zu werden www.der-postillon.com/2026/01/wm-2...



[image or embed] — Der Postillon 📯 (@der-postillon.com) 26. Januar 2026 um 15:38

We the People are being trampled. My cartoon and thoughts on the continuing violence and oppression being inflicted on America by the Trump regime. substack.com/@kevinnecess...



[image or embed] — Kevin Necessary (@knecessary.bsky.social) 26. Januar 2026 um 18:11

Wenn du Apple-Chef bist und für den Aktienkurs fast alles tust 😞 Of all the tech CEOs constantly kissing Cheeto's ass, this may be the most disappointing.



[image or embed] — Ward Sutton (@wardsutton.bsky.social) 28. Januar 2026 um 04:07

Wir hören heute positiv auf, mit dem aktuellen Protest-Song von Bruce Springsteen. «The Boss» zeigt Herz Video: YouTube/Bruce Springsteen

Bonus

Das hast du dir verdient This is Edie. She takes approximately 3 to 7 business days to eat a piece of cheese. She and her four teeth cannot be rushed. 13/10 #SeniorPupSaturday (IG: littleediethechi)



[image or embed] — WeRateDogs (@weratedogs.com) 24. Januar 2026 um 16:34

Kennen wir alle: «Cuteness Aggression» 😅 This is Coral. She let cuteness aggression get the best of her. Her brother Crow figures he'll take that as a compliment. 13/10 for both (IG: crow_waya)



[image or embed] — WeRateDogs (@weratedogs.com) 28. Januar 2026 um 01:14

