TikToker behauptet, er lebe im Jahr 2027 – als letzter Überlebender

Er wachte im Jahr 2027 in einem völlig leeren Krankenhaus in der spanischen Stadt Valencia auf. Er hatte seine Identität vergessen. Als er das Krankenhaus verließ, stellte er fest, dass er der einzige Mensch ist. Keiner mehr auf den Straßen, in den Geschäften oder Restaurants. Niemand.

Aber dank Technologien wie TikTok schafft er es, mit dem Jahr 2022 zu kommunizieren. In dem sozialen Netzwerk nennt er sich «unicosobreviviente», was so viel bedeutet wie "der einzige Überlebende". In seinen Videos will er die Zukunft zeigen und besucht Touristenorte, leere Einkaufszentren und Restaurants in Spanien:

