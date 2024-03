Ist es ein Flugzeug, ist es ein Vogel? Nein, es ist ein Super-Mann! Bild: instagram.com/soazigdelamoissonniere

«Daddy Macron» flext die Muskeln – aber wer ist wirklich der MÄNNLICHSTE Politiker?

Macht, Muskeln, Macho-Verhalten – ist das der ideale Mann? Manche mögen nicken, andere nicht. Darum spiel jetzt unser Duell! Wer ist wirklich der männlichste Mann-Politiker?

Mehr «Spass»

Verzerrtes Gesicht, Adern wie Stahlseile, breiter Bizeps – die Message ist klar: Leg dich bloss nicht mit Macron an. Besonders wenn dein Nachname mit «P» anfängt und mit «-utin» aufhört. So oder ähnlich ging's wohl dem französischen Präsidenten durch den Kopf, als er das OK für obiges Foto gegeben hat.

Damit reiht sich Macron in eine illustre Runde ein: Immer wieder versuchen es (tendenziell autoritäre) Staatsoberhäupter oder Politiker, sich möglichst MÄNNLICH und GEFÄHRLICH darzustellen. Ob das gelingt, sei dahingestellt.

Damit kommst du ins Spiel: Spiel das Duell und bestimme, wer wirklich der MÄNNLICHSTE Politiker ist. Ganz unironisch natürlich. Oder so.

Transparenz-Hinweis: Der Autor ist selbstverständlich mindestens zwei Meter gross und bringt 100 Kilo pure Muskelmasse auf die Wage und hat ein völlig unverzerrtes Bild seiner Männlichkeit.