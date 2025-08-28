wechselnd bewölkt17°
DE | FR
burger
Spass
Dumm gelaufen

Fail! Diese Hochzeits-Anträge gingen in die Hose

Verlobungs-Fails: Hochzeitsanträge aus der Hölle
Bild: Tiktok/Watson

Nach der Verlobung des Jahres: 17 andere ... interessante Anträge (ja, Fails)

28.08.2025, 20:0028.08.2025, 20:00
Mehr «Spass»

Grosse Aufregung bei den Swifties, Taylor Swift ist verlobt. Der NFL-Star Travis Kelce hat sich am 26. August ganz romantisch im Garten seines Elternhauses hingekniet und die unglaubliche und entscheidende Frage gestellt, die Swift glücklicherweise bejahte.

People-News
Taylor Swift hat sich mit Travis Kelce verlobt

Ein perfekter Antrag also, den das Paar schliesslich stolz auf den sozialen Medien mit seinen Fans teilte.

Perfekt, aber vielleicht auch etwas ... langweilig? Als Freunde des Spasses haben wir schliesslich schon Wilderes im Internet gesehen. Hier folgen ein paar Verliebte, deren Anträge aus Gründen wirklich im Gedächtnis bleiben.

Im Disneyland gehen eben nicht alle Träume in Erfüllung.

Animiertes GIFGIF abspielen
gif: tiktok

Nur noch schnell ein Video vom SCHÖNSTEN MOMENT UNSERES LEBENS machen ...

Animiertes GIFGIF abspielen
gif: tiktok

Das ist wenigstens Einsatz!

Animiertes GIFGIF abspielen
gif:_ facebook

Kein Fail, wenn man auf Büsis und Post-its steht.

Bild
bild: reddit

Oder hier:

Antrag Fail
Bild: instagram

Muh-tig. Haha. Ha.

Sicherheit beim Sport > Romantik

Animiertes GIFGIF abspielen
gif: reddit

Bei diesem Antrag wurde wohl Toi toi toi gewünscht!

Antrag Fail
Bild: reddit

*badumm-tss!!!*

Das ist mehr so eine rhetorische Frage:

Antrag Fail
Bild: reddit

Du wirst mich heiraten.

Erst neulich, in watsons Fail-Format:

Animiertes GIFGIF abspielen
gif: reddit

Sie sagte Ja, ihr Finger schreit Nein.

Antrag Fail
Bild: pinterest

Eine überaus romantische Idee für Tattoo-Fans.

Antrag Fail
Bild: reddit

Ich habe die Frage mit einem Tattoo gestellt – und sie musste mir dafür die Hosen runterziehen

31 grottenschlechte Tattoos, auf die der Laser schon wartet

Das hat der Flip-Flop nicht verdient.

Animiertes GIFGIF abspielen
gif: tiktok

Da Liebe bekanntlich durch den Magen geht, sollte es hier eigentlich keine Einwände geben.

Antrag Fails
Bild: facebook

Das war bestimmt nur der Schock.

Animiertes GIFGIF abspielen
gif: tiktok

Alles wird gut, sie hat bestimmt trotzdem Ja gesagt.

Surprise
bild: tiktok

Der Zeitpunkt bei einem Heiratsantrag ist nicht gerade unwichtig.

Animiertes GIFGIF abspielen
gif: tiktok

Klarer Fall: Eine höhere Macht war dagegen.

Animiertes GIFGIF abspielen
gif: imgur

Und tschüss.

Animiertes GIFGIF abspielen
gif: tiktok

(sim)

Mehr Hochzeits-Kram:

DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Ungewöhnliche Hochzeit: 3800 Paare geben sich das Jawort
1 / 16
Ungewöhnliche Hochzeit: 3800 Paare geben sich das Jawort
3800 Paare treffen sich am Dienstag im Cheong Shim Peace World Center in Gapyeong, Südkorea.
quelle: ap/ap / ahn young-joon
Auf Facebook teilenAuf X teilen
«Oh My God» – Monster-Wellen crashen Hochzeit auf Hawaii
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
1 Kommentar
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
1
Meistgelesen
1
Eine herrliche neue Folge von: Influencer in freier Wildbahn
2
Bock auf ein bisschen Freude? Hier gibt es Spass en masse!
3
Das sind die beliebtesten Babynamen in Europa
4
Gemachte Deals scheinen wertlos: Trump droht der EU und China bereits mit neuen Zöllen
5
Ich bin zwei Wochen auf Samsungs 2000-Franken-Handy umgestiegen und das kam raus
Meistkommentiert
1
Woltemade vor Überraschungswechsel zu Newcastle +++ Schmidt leihweise von Leeds zu Bremen
2
Picdump 154 – die Memes sind zurück aus der Sommerpause
3
«Nur noch krank!» – am ESAF kosten zwei Nächte im Wohnwagen 2500 Franken
4
Hakenkreuze und Rassismus auf WhatsApp – die Lausanner Polizei hat gleich mehrere Probleme
5
«Habt ihr gesehen, was über ihn geschrieben wurde?» – Marvins Freunde erzählen
Meistgeteilt
1
USA wollen Dauer von Studenten- und Journalisten-Visa begrenzen
2
Wie sehr liebst du Popcorn? Dieser eine Junge: «JAAA» 😍🍿
3
Zwei neue Hilfszentren in Gaza +++ Netanjahu wirft Haaretz «antisemitische Hetze» vor
4
Du hast keine Ahnung von Schwingen? Der watson-Sport-Chef gibt dir Nachhilfe
5
Tödliche Polizeieinsätze im Kanton Waadt – Bericht wirft neues Licht auf Tod von «Nzoy»
Dinosaurier im Tresor
Teil 5.
Roger starrte in den geöffneten Tresor, aber ohne wirklich etwas zu sehen. Die Verblüffung hatte ihn für den Moment völlig blind gemacht. Und als das Augenlicht allmählich wieder zurückkehrte, erkannte er im oberen Fach des Tresors eine kleine Holzschatulle. Vorsichtig nahm er sie heraus. Auf dem Deckel stand in krakeliger Kinderschrift «Roger».
Zur Story