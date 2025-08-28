Bild: Tiktok/Watson

Nach der Verlobung des Jahres: 17 andere ... interessante Anträge (ja, Fails)

Grosse Aufregung bei den Swifties, Taylor Swift ist verlobt. Der NFL-Star Travis Kelce hat sich am 26. August ganz romantisch im Garten seines Elternhauses hingekniet und die unglaubliche und entscheidende Frage gestellt, die Swift glücklicherweise bejahte.

Ein perfekter Antrag also, den das Paar schliesslich stolz auf den sozialen Medien mit seinen Fans teilte.

Perfekt, aber vielleicht auch etwas ... langweilig? Als Freunde des Spasses haben wir schliesslich schon Wilderes im Internet gesehen. Hier folgen ein paar Verliebte, deren Anträge aus Gründen wirklich im Gedächtnis bleiben.

Im Disneyland gehen eben nicht alle Träume in Erfüllung.

Nur noch schnell ein Video vom SCHÖNSTEN MOMENT UNSERES LEBENS machen ...

Das ist wenigstens Einsatz!

Kein Fail, wenn man auf Büsis und Post-its steht.

Oder hier:

Muh-tig. Haha. Ha.

Sicherheit beim Sport > Romantik

Bei diesem Antrag wurde wohl Toi toi toi gewünscht!

*badumm-tss!!!*

Das ist mehr so eine rhetorische Frage:

Du wirst mich heiraten.

Erst neulich, in watsons Fail-Format:

Sie sagte Ja, ihr Finger schreit Nein.

Eine überaus romantische Idee für Tattoo-Fans.

Ich habe die Frage mit einem Tattoo gestellt – und sie musste mir dafür die Hosen runterziehen

Das hat der Flip-Flop nicht verdient.

Da Liebe bekanntlich durch den Magen geht, sollte es hier eigentlich keine Einwände geben.

Das war bestimmt nur der Schock.

Alles wird gut, sie hat bestimmt trotzdem Ja gesagt.

Der Zeitpunkt bei einem Heiratsantrag ist nicht gerade unwichtig.

Klarer Fall: Eine höhere Macht war dagegen.

Und tschüss.

