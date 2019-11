Spass

Weltkindertag: 21 lustige Gifs von Kindern



21 Pro-Kontra-Gifs zu Kindern zum Weltkindertag

Kinder sind die Zukunft, darum haben sie auch ihren eigenen Tag. Doch auch sie haben ihre Ecken und Kanten.

Der Weltkindertag ist ein von den Vereinten Nationen offiziell anerkannter Feiertag, an dem vor allem die Rechte der Kinder im Vordergrund stehen sollen. Am 20. November 1989 wurde nämlich die Erklärung der Kinderrechte von den Vereinten Nationen verabschiedet.

In dieser Charta ist unter anderem das Recht der Kinder auf Schutz, Fürsorge, freie Meinungsäußerung, sowie das Recht mit beiden Elternteilen in Kontakt zu treten festgehalten. Der Weltkindertag soll an die globale Wahrung dieser Rechte erinnern.

Dass Kinder in jedweder Hinsicht das Recht auf Recht haben, steht ausser Debatte. Auch wenn sie nicht immer so einfach im Umgang sind ... Eine nicht ganz ernst gemeinte Pro-Kontra-Liste zu Kindern in 21 Punkten.

Kontra

Konzentration ist Zufallssache: Bild: reddit

Pro

Sie sind einfach zu tragen: Gif: reddit

Pro

Sie können sich für Einfaches begeistern: gif: reddit

Kontra:

Sie sind komisch: Gif: reddit

Pro

Sie können geniessen: Gif: gyfcat

Kontra

Sie müssen erst lernen zu trinken: Gif: reddit

Pro

Sie sind nett: gif: imgur

Kontra

Sie verschwinden einfach so: gif: gyfcat

Pro

Sie sind multifunktional einsetzbar: gif: imgur

Kontra

Sie sind nachtragend: Bild: reddit

Kontra

Sie wissen gewisse Dinge zu wenig zu schätzen: Gif: gyfcat

Pro

Es gibt sie auch in süss: gif: reddit

Pro

Sie stürzen sich voll ins Zeugs: gif: imgur

Kontra

Sie sind Drama-Queens: gif: imgur

Pro

Sie glauben noch an die Magie im Leben: gif: imgur

Kontra

Sie sind noch nicht ganz treffsicher: gif: imgur

Pro

Sie sind vorhersehbar: gif: imgur

Kontra

Sie können nicht mal Dinge richtig imitieren: gif: imgur

Pro

Sie halten dich auf Trab: gif: imgur

Kontra

Sie können keinen Rückwärtssalto: gif: reddit

Pro

Sie kennen unsere Montag-Morgen-Verfassung aus eigener Erfahrung: gif: reddit

(jdk)

