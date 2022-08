Fail-Dienstag

27 Fails fĂŒr mehr Spass am Dienstag

Also ... Wir haben eigentlich alle Spass am Leben. Sogar dienstags. Aber je mehr Spass, umso besser, richtig?

Lehn dich also zurĂŒck und geniesse – und vergiss nicht, am Schluss deinen Fail der Woche in die Kommentare zu pappen!

Das wird ein Spass!

Beginnen wir mit: FeriengrĂŒssen!

Ha!

-ha. Haha.

Was könnte schon passieren, wenn man eine TĂŒre im Lift transportieren will?

Seine Chancen auf einen Preis sind gerade massiv gesunken.

Das traurigste Gif der Woche:

Wir hatten lange keinen «Golffail der Woche» mehr ...

(Es geht ihm gut, es geht ihm gut, er kann wieder golfen ...)

Deswegen kommen hier gleich zwei.

Upsidupsi.

Hat keiner gesehen.

Hat sicher auch niemand gesehen. đŸ€Ą

Es kommt immer anders, als man denkt.

Doppelt hÀlt besser.

Hier kommen wieder ein paar Bilder ...

Wer findet die AbnormalitÀt?

Das Letzte, was die Handy-Linse vom zMittag gesehen hat.

Eventuell haben wir ihn gefunden ...

Das perfekte Urlaubsbild – Vorstellung vs. RealitĂ€t:

Passend dazu eine Slideshow mit Ferienbildern aus der Hölle

1 / 28 Fernweh? Ferien sind auch nicht immer lustig quelle: imgur

Jetzt hört halt mal auf!

Kein «Caca in Dus», ok?

Aus der Reihe «Dinge, die dich heute Nacht töten werden»: Shrek.

Was will uns dieses Schild sagen? Mögliche ErklĂ€rungen dĂŒrfen gerne in die Kommentare!

Hab die PlÀttchen geplÀttelt, Boss!

Hab das WC gestrichen, Chef!

Wir brauchen mehr Vorbilder wie ihn!

Nun ... Das Jahr hat ja noch 4 Monate.

¯\_(ツ)_/¯

Hopplaschorsch!

Und die Kollegen total aufgeregt. Nicht.

Alt, aber gut:

Oh.

Und tschĂŒss (mit Fistbump):

Also ... Jetzt aber wirklich: Adios Amigos!

Bonus-Win

Kein klassischer Win, aber doch sehr herzerwÀrmend.

BrĂ€utigam sieht nicht seine Braut zum ersten Mal im Brautkleid, dafĂŒr seinen besten Freund.

Und hier noch die (letzten) Fails von World of Watson :

Video: watson/Knackeboul, Madeleine Sigrist, Emily Engkent

