Faildienstag! Hier kommen die lustigsten Bilder und Memes der Woche



Jetzt neu! Diese Bilder und Gifs für noch bessere Laune bei der Arbeit

Oder auch nicht bei der Arbeit. Wir wissen ja auch nicht so genau, was du in diesem Moment so treibst.

Auf alle Fälle dachten wir, dass du eine Aufmunterung bestimmt gut gebrauchen kannst. Deswegen kommen nun hier: 25 erlesene Fails aus unserem allseits geliebten Internetz.

Beginnen wir mit: dem Heiratsantrag der Woche.

Gefolgt von dem teuersten Fail der Woche:

Und so wurde der kleine Kevin-Joel aufgeklärt.

DAS hätten wir tatsächlich nicht erwartet. Er auch nicht.

Schlenderst durch die Wohnung, denkst an nichts Böses ...

Oh, fast ein Loop!

Was passiert, wenn man seine Drohne mitten auf der Strasse fliegen lässt?

Und was passiert, wenn man ins Handy glotzt, während man die Strasse überquert? Voilà.

Als Erinnerung, wie toll Strandferien jetzt wären.

Sorry für Mist-Qualität, aber ...

Hier kommen wieder ein paar Bilder ...

Wenn die Zahnbürste runterfällt, du aber kein Aufprall-Geräusch hörst ...

Maskenpflicht im Flugzeug und Passagiere be like:

via twitter

Oder diese Maske. *Gesichtspalme*

Weil gewünscht, hier eine Umfrage: Wie nennen wir «Facepalm» im watson-Jargon? Gesichtspalme Palmengesicht 🤦‍♀️🤦‍♂️

Heute wieder ein schöner Influencer-Fail:

Sitze genau hinter der Exit-Reihe. So ein Typ macht ein Bild von sich mit ausgestreckten Beinen und schreibt dazu «Sehe ich so aus, als würde ich Economy fliegen?» – gesendet aus der Economy.

Neulich bei Zara.

Erinnert uns irgendwie an die Tagesschau letzte Woche:

bild: watson

Nicht das beste Design einer Nacht-Lampe für Kinder:

Was ist hier passiert? Antworten bitte in die Kommentare!

Ich meine ... Dafuq?

Passend dazu eine Slideshow:

Unten geht's weiter mit den Fails.

Hab die Wände gestrichen, Chef!

Huiiiiii ....

Nein, Liam-Cedric! Lass die Frau in Ruhe!

Mögen wir eigentlich Streiche?

Fang! (Der herzigste Fail der Woche.)

Es geht ihm gut, er ist glücklich, es geht ihm gut.

User-Input der Woche:

Bild: comments

Danke, Diskretionsverweigerer!

Es geht ihr gut, es geht ... es ihr gut?

Und tschüss!

Bonus-Win

Hunde sind die Besten, da gibt es nichts zu diskutieren.

Ach, und hier ...

... noch das Video der Woche.

So und nur so gehst du gegen Catcalling vor:

Video: watson/Knackeboul, Madeleine Sigrist, Emily Engkent

Noch wach?

Schön, dass wir deine Aufmerksamkeit noch immer haben! Wärest du dann so liebenswert und tätest noch ein paar lustige Bilder oder Gifs zum Thema Fail in die Kommentare posten? Wir freuen uns selbstverständlich auch über Wins. Danke, beste User! Ahoi-hoi!

