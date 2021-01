Spass

Hier kommen die besten Fails der Woche – sie sind wirklich sehr lustig



Fail-Dienstag

Halt! Erst die 26 lustigsten Fails der Woche durchscrollen – dann alles andere

Willkommen zum Tag zwei des neuen Lockdowns. Für ein Weilchen wirst du deine hundert Freunde und Grossmütter wohl nicht zu sehen bekommen. Aber es lohnt sich, durchzuhalten.

Und in der Zwischenzeit wissen wir, dich abzulenken. Mit einer Ladung neuer Fails, die dich instantly glücklich machen wird!

Auf dass dein Bus heute nicht so zum Bahnhof fährt:

Habt ihr es auch schön gemütlich?

Kurz, aber gut:

gif via instagram

Und du? Dabei? Fail-Dienstag Abonnieren Abonnieren

Der Dreifach-Fail der Woche:

gif via instagram

Seid ihr schön geschlittelt am Wochenende?

gif: via instagram

Hast du dich auch schon gefragt, was du genau tun sollst, wenn du im Zug niesen musst? Vielleicht besser nicht so:

1 lustiger Trick: Vorstellung vs. Realität

... 😏

Ach, junge Menschen ...

gif via instagram

Sie hören nie auf, lustig zu sein.

via instagram

OMG? ECHT JETZT?!?!

Hier kommen wieder ein paar Bilder ...

Wer Kinder nachhaltig verstören will, baut solche Spielplätze:

Passend dazu, übrigens:

Du bist der Fail, wenn du fünf Freunde im Auto sitzen siehst.

Mmmmh, Lasagne ...

😬

Passend dazu eine Slidehshow:

Unten geht's weiter mit den Fails ...

30 Tiere, die spektakulär auf die Schnauze gefallen sind

Es werden Zwillinge!

Geht das noch unter künstlerische Freiheit?

Bild: reddit

Wer findet den Fehler?

Für immer einer meiner Lieblingsfails im Internet:

Aus der beliebten Kategorie «Dinge, die dich heute Nacht töten werden, während du schläfst»:

Süss. :)

Hab die Treppe behindertengerecht gemacht, Chef!

Wenn du vergisst, dass du noch etwas auf dem Dach montiert hast...

Das User-Gif der Woche (OMG! EINE NEUE KATEGORIE!) kommt von User Diskretionsverweigerer:

Bild: comments://461737841/3171934

Was könnte hier wohl schief gehen?

Und tschüss!

... und passt auf euch auf!

Bonus-Win

Das ist irgendwie der einzige Win, den wir diese Woche gefunden haben:

gif via instagram

(Du darfst gerne einen anständigeren Win in die Kommentare posten! :))

Apropos Penis: So wird Dating nach der Pandemie aussehen (vermutlich)

Video: watson/Knackeboul, Madeleine Sigrist, Emily Engkent

Und jetzt deine Fails!

Wir sind nicht ins Jahr 2021 gerutscht, damit du plötzlich nach dem Durchscrollen des Faildienstags wieder schwuppdiwupp zurück an die Arbeit gehst. Mitnichten! Der Spass fängt doch jetzt erst an! Poste deine Fails und Wins in die Kommentare. Wir freuen uns!

