Es ist Zeit – für die lustigsten Fails der Woche

Und, auch schon wieder müde und erschöpft von der langen Arbeitswoche? Da bist du nicht allein. Erfreuen wir uns also gemeinsam über die lustigsten Fails, die das Internet die letzten sieben Tage ausgespuckt hat.

Wir haben heute keine Zeit für Arbeit – jetzt werden zusammen Fails geschaut!

Beginnen wir mit: oh, wie schön, ein Verlobungsvideo!

Wir haben Lust auf eine neue Kategorie. «Haarschnitt der Woche»:

Dinge, die so vermutlich nur an einem Dienstag passieren:

Warum sind Geschwister immer so? 😂

Traumatischster Fail der Woche:

Der hätte von mir was zu hören bekommen.

Dramatische Katze der Woche:

(Achtung, ist bisschen «wäh».)

Hier dafür ein Fail-Welpe zur Versöhnung:

Er war verwirrt und ist in Panik geraten.

Das sah doch eigentlich nach viel Spass aus.

Schaut euch an, wie mein Freund in den Ferien versuchte ‹über Wasser zu gehen› – und versagte

Huch, wir hatten ja noch gar keinen Sport heute!

Was ist hier genau passiert? Wir verstehen die Anweisung nicht.

Aber es geht bestimmt allen gut, allen geht es gut.

Hier kommen wieder ein paar Bilder ...

Neulich in den Ferien:

Schwupps!

Bild: reddit

Der Reiher ist ganz schön angepisst.

Auch hier hat jemand lieber ein Foto gemacht, als zu helfen.

(Wir lachen nicht.)

Tattoo der Woche:

???

Lösungsvorschläge bitte in die Kommentare!

Hab die Wand im WC kreativ gestrichen, Boss!

Auch eine eher beschissene bescheidene Idee.

Inserat der Woche:

Den Truck wollen wir nicht, aber ...

... der Hund würde uns interessieren.

Oh nein (Vermutlich teuerster Fail der Woche).

Wobei auch das nicht gerade unteuer gewesen sein dürfte.

Hatten wir eigentlich den schon?

Alt, aber FANG!

Nur noch schnell per Drohnen-Video mit den Malediven-Ferien angeben, uuuund ...

... tschüss!

Bonus-Win

Es sind manchmal die kleinen Dinge im Leben, die glücklich machen.

Welch unfassbare Wonne das jetzt war! Aber niemand will, dass der Fail-Dienstag jetzt schon endet. Machen wir ihn unendlich – mit deinen besten Inputs in den Kommentaren! <3

Aber zuerst schauen wir wieder zusammen ins Archiv!