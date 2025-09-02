freundlich14°
Fail-Dienstag

Es ist Zeit – für die lustigsten Fails der Woche

02.09.2025, 04:5102.09.2025, 10:13
Madeleine Sigrist
Madeleine Sigrist
Und, auch schon wieder müde und erschöpft von der langen Arbeitswoche? Da bist du nicht allein. Erfreuen wir uns also gemeinsam über die lustigsten Fails, die das Internet die letzten sieben Tage ausgespuckt hat.

Wir haben heute keine Zeit für Arbeit – jetzt werden zusammen Fails geschaut!

Beginnen wir mit: oh, wie schön, ein Verlobungsvideo!

Animiertes GIFGIF abspielen
gif: tiktok
Nach der Verlobung des Jahres: 17 andere ... interessante Anträge 😬

Wir haben Lust auf eine neue Kategorie. «Haarschnitt der Woche»:

Animiertes GIFGIF abspielen
gif: instagram

Und du? Dabei?

Dinge, die so vermutlich nur an einem Dienstag passieren:

Animiertes GIFGIF abspielen
gif: instagram

Warum sind Geschwister immer so? 😂

Animiertes GIFGIF abspielen
gif: instagram

Traumatischster Fail der Woche:

Animiertes GIFGIF abspielen
gif: instagram

Der hätte von mir was zu hören bekommen.

Dramatische Katze der Woche:

(Achtung, ist bisschen «wäh».)

Animiertes GIFGIF abspielen
gif: instagram

Hier dafür ein Fail-Welpe zur Versöhnung:

Animiertes GIFGIF abspielen
gif: instagram

Er war verwirrt und ist in Panik geraten.

Das sah doch eigentlich nach viel Spass aus.

Animiertes GIFGIF abspielen
gif: instagram

Schaut euch an, wie mein Freund in den Ferien versuchte ‹über Wasser zu gehen› – und versagte

Huch, wir hatten ja noch gar keinen Sport heute!

Animiertes GIFGIF abspielen
gif: instagram

Was ist hier genau passiert? Wir verstehen die Anweisung nicht.

Animiertes GIFGIF abspielen
gif: instagram

Aber es geht bestimmt allen gut, allen geht es gut.

Hier kommen wieder ein paar Bilder ...

Neulich in den Ferien:

Lustiger Ferien Fail
Bild: reddit

Schwupps!

Lustiger Ferien Fail
Bild: reddit
Diese 23 Fails trösten dich darüber hinweg, dass alle Ferien haben ausser dir

Der Reiher ist ganz schön angepisst.

Die lustigsten Fails der Woche
Bild: instagram

Auch hier hat jemand lieber ein Foto gemacht, als zu helfen.

Die lustigsten Fails der Woche: Kind
Bild: instagram

(Wir lachen nicht.)

Tattoo der Woche:

Die lustigsten Fails der Woche: Tattoo der Woche
Bild: reddit

???
Lösungsvorschläge bitte in die Kommentare!

Hab die Wand im WC kreativ gestrichen, Boss!

Die lustigsten Fails der Woche
Bild: reddit

Auch eine eher beschissene bescheidene Idee.

Die lustigsten Fails der Woche
Bild: instagram

Mehr spannendes Design gibt es in der Slideshow:

Unten geht's weiter ...

1 / 26
Möbel, die niemand will ... oder doch?
Muss in einer Region sein, in der es nicht viel regnet.
quelle: imgur
Inserat der Woche:

Die lustigsten Fails: Inserat der Woche: Checy
Bild: reddit

Den Truck wollen wir nicht, aber ...

Die lustigsten Fails: Inserat der Woche: Checy
Bild: reddit

... der Hund würde uns interessieren.

Oh nein (Vermutlich teuerster Fail der Woche).

Die lustigsten fails der Woche
Bild: reddit

Wobei auch das nicht gerade unteuer gewesen sein dürfte.

Animiertes GIFGIF abspielen
gif: instagram

Hatten wir eigentlich den schon?

Animiertes GIFGIF abspielen
Bild: reddit

Alt, aber FANG!

Animiertes GIFGIF abspielen
gif: instagram

Nur noch schnell per Drohnen-Video mit den Malediven-Ferien angeben, uuuund ...

Animiertes GIFGIF abspielen
gif: instagram

... tschüss!

Animiertes GIFGIF abspielen
gif: instagram

Bonus-Win

Es sind manchmal die kleinen Dinge im Leben, die glücklich machen.

Animiertes GIFGIF abspielen
gif: instagram
Welch unfassbare Wonne das jetzt war! Aber niemand will, dass der Fail-Dienstag jetzt schon endet. Machen wir ihn unendlich – mit deinen besten Inputs in den Kommentaren!
<3

Aber zuerst schauen wir wieder zusammen ins Archiv!

