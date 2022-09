Fail-Dienstag

Nur hier und jetzt: Die 29 lustigsten Fails der Woche

Schön, dass ihr da seid! Heute auf dem Programm: Misslungene Sportübungen, zwei eher unbeholfene, aber sehr herzige Haustiere und ein Supergirl mit massiven ... Eiern.

Haben wir deine Aufmerksamkeit?

Ja, dann, los!

Beginnen wir mit: Leichtathletik.

Willst du mal einen coolen Trick sehen?

Lieblingsfail der Woche:

Vielleicht ist es aber auch dieser hier:

Was könnte schiefgehen, wenn ...

Dieser eine Arbeitskollege, der nichts kann, aber trotzdem Lohn bekommt:

Nicht sicher, ob Fail oder Win.

¯\_(ツ)_/¯ Fail Win

Geisterhäuser sind aber auch creepy Scheiss.

Nun ...

Wir denken, es geht ihr gut, es geht ihr gut.

Wer über die Piñata-Frau lacht, ist böse.

Einer dieser Tage ...

Wenn du das indische Essen mal wieder nicht vertragen hast ...

Hier kommen wieder ein paar Bilder ...

Dummer Kaffee.

Für immer gut.

Live am wh your I Am Truth.

Oh, hallo C ... lint.

Das traurigste «Tic Tac Toe», das je auf der Welt gespielt wurde.

Hab den Fussboden geplättelt, Boss!

In der Slideshow: Häuser, die etwas aus der Norm fallen

Unten geht's weiter ...

1 / 28 Häuser, die etwas aus der Norm fallen quelle: instagram



Weiter geht's mit der Frage der Woche:

Vielleicht kann Cro helfen? Gibt's den Rapper noch?

«Mein Freund hat einen neuen Coiffeur ausprobiert.»

lol.

420 Mücken? Könnte man theoretisch selbst machen.

(Hab das Schild aufgehängt, Boss!)

Boss, die Standard-Fenster sind aus. Was soll ich tun?

Boss: Nimm einfach ein anderes 🙄



Mist.

Wenn du introvertiert bist, und jemand versucht, zu dir durchzudringen.

Nicht sicher, ob Fail oder unterlassene Hilfeleistung.

Alt, aber gut:

Nicht sicher, ob Fail-Fail, oder eher doch Fail-Win?

Und tschüss!

Bonus-Win

Bild-Qualität eher Fail, Sprung ein absoluter Win!

Und jetzt du!

Tust du uns den Gefallen und postest deine liebsten Wins und Fails in die Kommentare? Wir wollen nicht zurück an die Arbeit. :) Das wäre fantastisch. (Sorry, Chef.)

Und bis die Kommentarspalte voll ist, könntest du auch noch etwas im Faildi-Archiv wühlen: