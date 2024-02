Brauchst du was zu lachen? Hier sind die 25 lustigsten Fails der Woche

Fail-Dienstag

Braucht es hier eigentlich einen Titel?

Mehr «Spass»

Nein, braucht es nicht. Es braucht nur Fails.

In der Tat haben wir auch heute eine Ladung wilder Lustigkeiten auf Lager. Aber erst machen wir uns etwas hübsch füreinander:

Sauber sind wir auch?

Sind wir jetzt hübsch?

Ja, wir sind die Hübschesten!

Dann legen wir los!

Beginnen wir mit: einem Trick!

Immer diese Dienstage ...

Wenn du deine Entscheidung bereust.

Und du? Dabei? Fail-Dienstag Abonnieren Abonnieren

Ein kleiner Drink gefällig?

Der süsseste Fail der Woche:

Schon mal einen Panda niesen sehen?

Nur noch schnell einen Burger im Drive-in holen?

...

Ja, ja, ja, ja ...

... nein.

Hatten wir schon Sport heute?

Priska hat den Prosecco entdeckt.

Oh, hier ein coolerer Partytrick:

Bei diesem Lächeln am Schluss ist es fast ein Win.

Hier kommen wieder ein paar Bilder ...

Wie bitte?

Ich hoffe, die Radfahrer haben Kotbeutel dabei.

Okay.

Bild: reddit/buenzli

Weil letzte Woche Valentinstag war: hier das Design der Woche.

Will Lyouve Marryou me?



Wll yu marr me?



Was könnte dieses Schild nur wollen?

Mjä.

Bild: instagram

Schwierig.

In der Slideshow: Mehr zweideutige Logos

Unten geht's weiter mit den Fails.

1 / 28 Zweideutige Logos chilloutpoint, curiousphotos Via: urlesque

Hier kommen wieder ein paar lustige Architektur-Fails.

Immerhin oben kann man herausgucken.

Geplant war es. Hier wurde das Fenster einfach nicht richtig ausgestanzt.

Mit viel «Glück» hat der Dude, der hier wohnt, beim Türöffnen keine Hosen an.

Nette Garage.

Diese Anzeige für eine Dating-Seite.

Auch dieser Junge hat ein Händchen fürs harte Business.

Alt, aber: Wo wollte er denn hin?

Okay, das könnte ein kleines bisschen wehgetan haben am Knöchel.

Uuuuund ...

... tschüss!

Bonus-Win

Bald ist wieder Sommer. Das ist die beste Nachricht des Tages.

Und jetzt deine lustigen Bilder und GIFs in die Kommentare? Voll geil gut! Juhu, wir freuen uns!​

Vorher könntest du aber auch noch im Archiv vorbeischauen: