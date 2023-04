Roger Köppel geht auf Weltreise (und dreht die Zeit zurück)

Sein Name ist Köppel. Roger Köppel. Und er sendet Liebesgrüsse aus Moskau. bild: twitter/koeppelroger

Köppel ist nicht nur in Moskau – er geht gar auf Weltreise (Fake-Tweets incoming …)

Mehr «Spass»

Satire - (fast) kein Wort ist wahr!

Noch-Nationalrat Roger Köppel verweilt derzeit in Russland – und findet es dort recht angenehm. Via Twitter informiert er die Schweiz über die ausserordentlich guten Zustände in Moskau; vor allem das Handynetz scheint es ihm angetan zu haben.

Doch den SVP-Mann zieht es auf seiner Suche nach Licht und Netz noch weiter: Wir begleiten ihn auf seiner wundersamen Welt- und Zeitreise. Damit du nicht mit ihm gehen musst. Gern geschehen.

Inhaltsverzeichnis Nordkorea China Jordanien Italien Grönland USA Mexiko

Nordkorea

bild: watson/gettyimages/twitter

China

bild: watson/gettyimages/twitter

Jordanien

bild: watson/gettyimages/twitter

Italien

bild: watson/wikimedia/twitter

Grönland

bild: watson/gettyimages/twitter

USA

bild: watson/gettyimages/twitter

Mexiko

bild: watson/shutterstock/twitter

(cpf)