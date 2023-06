Dein Chef findet kurze Hosen unseriös? Dann zieh doch mal diese 19 stillosen Höslein an

Freunde, habt ihr es gemerkt? Es wird wärmer; WÄRMER! Wurde auch langsam mal Zeit, aber jetzt spüren wir schon die ersten Anfänge des Sommers, und das ist auch gut so. Und was zieht man im Sommer gern mal an? Shorts.

Sie sind bei den sommerlichen Temperaturen optimal – aber leider immer noch häufig vom Arbeitgeber mit einem Trage-Embargo belegt. «Unseriös» seien sie, heisst es.

Zeig deinem Chef doch mal, was wirklich «unseriös» ist – zum Beispiel diese 17 schmucken Hosen:

Sicherlich ein Blickfang.

Hamwa noch bissl mehr Hose?

Für den scheuen Exhibitionisten:

Genau das Richtige für den gehobenen Knie-Fetischisten.

Das erste Mal Schnüren muss ja ein RIESEN PAIN gewesen sein.

Bild: gettyimages/WireImage

Praktisch? Vielleicht. Modisch? Garantiert nicht.

Change my mind: Zebrastreifen sehen nur am Zebra gut aus.

Bild: Getty Images North America

Nennt man so was Lingereans?

Da soll noch einer sagen, Golf sei elegant.

Bild: getty/PA Images

Hose™:

«Aber das ist doch eine ganz normale Hose?» Nein, das ist ein Verbrechen gegen den guten Stil und die Menschheit an sich. Karierte Cargoshorts sind eine Ausgeburt der Hölle und machen dich geschätzt 200'000 Niveaus uncooler. Imfall.

Suva-konforme Arbeitshose.

Ah, ja, die Volle-Windel-Jogger.

Wenn das Outfit trashy sein soll.

Hamwa noch bissl mehr Breite?

Erinnert irgendwie an entzündetes Zahnfleisch. Irgendwie.

Sag mir, dass du auf BDSM stehst, ohne mir zu sagen, dass du auf BDSM stehst.

Wenn du das Festival *wirklich* magst:

Ohne Worte.