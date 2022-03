Es ist so weit: In Restaurants gibt's offenbar keine Teller mehr 🙄

Eigentlich hĂ€tten wir erwartet, dass jener nervige Gastro-Trend, Gerichte partout nicht auf Tellern, sondern auf einem Sortiment von Schiefertafeln, Holzbrettern oder BlechkĂŒbel zu servieren, lĂ€ngst vorbei wĂ€re. Eine ferne Erinnerung der 2010er, lĂ€ngst ĂŒberholt.

Doch leider mĂŒssen wir konstatieren: Wir schreiben das Jahr 2022 und es wird uns Pasta in einem Weinglas serviert, Dessert-Truffes auf einem Flipflop oder Quesadillas in einem Abwaschbecken. Jawohl, die Online-Community von #WeWantPlates ist so nötig wie eh und je. Bitte sehr:

Quesadillas in einem Lavabo. Saubere Sache.

Bild: reddit

Keine Ahnung, was das sein soll (ausser einer garantierten Sauerei auf dem Tisch, natĂŒrlich).

Dessert auf einem Flipflop. Mmmh.

Fish & Chips in der Werkzeugkiste! Genau was wir uns schon immer gewĂŒnscht haben!

«Schnappen Sie sich ein Charcuterie-Klemmbrett und machen Sie's sich bequem!»

Schoko-Truffes auf der Mistgabel? Und? Gluschtig?

RĂŒhreier-Sandwiches. In Holzkistchen. Weil, natĂŒrlich.

Falls sich jemand gefragt hat, was mit den ĂŒberzĂ€hligen Gesichtsmasken passieren soll, wenn diese Pandemie mal vorbei ...

Aber hey, Teller mit merkwĂŒrdigen BehĂ€ltnissen ersetzen ist elementar. Next Level ist, Food direkt auf die TischoberflĂ€che zu schmeissen ...

... und zwar so ...

... oder so.

Und was hat es damit auf sich, das Essen direkt auf die Hand zu servieren?

Spaghetti in einem Weinglas. In einem umgekehrten Weinglas. Auf einer Schiefertafel. Boah hier wurde aber ganze Arbeit geleistet.

«Was? Die wollen Teller? *Seufz* Okay dafĂŒr werde ich mit der Confi kreativ!»

Dessert auf einer Blumenkelle auf einer Zeitung. Mit Wollhandschuhe. Aus irgendeinem kryptischen Grund.

Wow, wie gÀbig! Spiessli in einem Sandwich in einem Tonkrug. Yeah.

Schneidebretter statt Teller ✔

Holzkistchen fĂŒr die Hotdogs ✔

EinmachglĂ€ser fĂŒr die Drinks ✔

HundenĂ€pfe fĂŒr die Beilagen ✔

«Bratspeck ist unterwegs. Muss nur noch schnell trocknen.»

Salat in einem Cocktailglas, ... das auf einem Salami-Untersetzer steht.

Eigentliche Cocktails gibt's dafĂŒr im Holzkistchen.

Genau hinschauen! Irgendwo hat's da ein StĂŒck Lamm ...

Thunfisch-Erdnuss-Tartare in Glace-Cornets ... in einer mit Bohnen gefĂŒllten Schachtel. You couldn't make it up.

Aus der Abteilung «deconstructed»: Caesar Salad zum selber basteln.

Derweil in Japan ...

«Ihr Drink, Sir!»

Perfekt angerichtet ... bloss nicht auf einem Teller.

(obi)