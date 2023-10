18 Beispiele, die zeigen, dass du nicht alles auf Social Media glauben solltest

Natürlich versuchen die meisten von uns, sich in den sozialen Netzwerken so makellos wie möglich zu präsentieren. Dabei ist es schon lange kein Geheimnis mehr, dass manche von uns Photoshop zur Hilfe nehmen.

Croissants PLATTMACHEN? Ja! Ich will!

Könnte es sein, dass ... HEY, KÖNNTE ES WIRKLICH SEIN, dass TikTok tatsächlich ein halbwegs essbares Snack-Rezept ausgespuckt hat?

Diesmal gab's von Emily unkommentiert einen Rezeptvorschlag. Dafür einer mit der schlicht unübersetzbaren Überschrift «#Crispycroissant is our new favorite way to #croissant». Oh ja: Schnell ein Substantiv zum Verb befördern, und schon ist die catchy TikTok-gerechte Überschrift da! Etwa: «#Knuspriggipfeli ist unsere neue Lieblingsart, zu #gipfeln» ... Ach, auf Deutsch geht das wieder mal nicht.