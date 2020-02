Spass

Japan

Japan bizarr: Hyperrealistische Nachbildung deines Haustiers als Maske



Bild: 9191.tokyo

Liebst du dein Haustier? Na dann bestell hier deine creepy Maske davon!

Du liebst dein Hündli oder Kätzli so sehr, dass du dich am liebsten mit ihm verschmelzen würdest? Geht klar! Da gibt es nämlich in Japan diese eine Firma – Shindo Rinka heisst die –, die in Zusammenarbeit mit dem Modellieratelier 91 hyperrealistische, tragbare Masken deines felligen Lieblings für dich herstellt. Das sieht dann zum Beispiel so aus:

Bild: 9191.tokyo

Auf der Shindo-Website füllt man das Bestellformular aus und reicht möglich detailreiche Fotos des abzubildenden Haustiers ein.

Die Ergebnisse, wie hier zu sehen, sind meist unglaublich gut.

Bild: 9191.tokyo

Ganz billig ist dies freilich nicht, da die Masken durch akribische Handarbeit entstehen.

Um die 2700 Franken kostet so ein Ding mindestens.

Dafür bekommt man etwas, mit dem man seinen vierbeinigen Liebsten bis ins Mark erschrecken kann.

Bild: 9191.tokyo

Wenn das keine Tierliebe ist!

Bild: 9191.tokyo

Natürlich sind nicht nur Hunde- oder Katzen-Masken möglich. 91 hat bereits schon Nashorn- und Orang-Utan-Masken gefertigt.

Bild: 9191.tokyo

Creepy? Ansichtssache. Aber zweifelsohne sehr japanisch.

Bild: 9191.tokyo

