18 Produkte, die du wohl kaum brauchen kannst, aber trotzdem willst



Das richtige Geschenk zu finden, ist meist gar nicht so einfach. Hier ein paar Geschenkideen der etwas anderen Art, damit das Beschenken auch ja nie zu einer Langweiligkeit verkommt.

Der Instagram-Account @pranko promotet, sagen wir mal, eher obskure Produkte. Wirklich brauchbar sind sie dementsprechend auch nicht – was wiederum nicht heisst, dass sie per se schlecht wären. Dennoch: Unbrauchbare Produkte promoten – wer macht so was (okay, gewisse Grossverteiler mal davon ausgenommen ...)?

Der Kniff hinter den jeweiligen «Produkten» ist folgender. Die Verpackungen können bestellt werden und dienen so als lustige (je nach Humor auch einfach als «lustige») Verpackungen für eigentliche (und hoffentlich brauchbarere) Geschenke. Die Ideen hinter den imaginären Produkten lassen sich nichtsdestotrotz absolut sehen.

Man stelle sich all die Zeit vor, die so gespart werden könnte (aka Albtraum jedes Arbeitnehmers) ... Bild: instagram

Life is a party, oder etwa nicht? Bild: instagram

Jetzt macht der ganze Hipster-Bart-Trend plötzlich ganz viel Sinn: Bild: instagram

Sport à la Millennial: Bild: instagram

Vielleicht ein grusiges Thema, trotzdem kenne ich da die einen oder anderen Kandidaten, die dieses Gadget (zum Wohle der Allgemeinheit) ganz gut gebrauchen könnten ... Bild: instagram

Nicht nur des Menschen bester Freund, sondern auch des Haushalts beste Putzkraft! Bild: instagram

Es gibt nichts Besseres, als Käse im Toast. Oh. Doch. Käse mit deinem Porträt drauf *.* Bild: instagram

Das Wickel-Äquivalent für die Kinder-Hilfsschranken beim Bowling: Bild: instagram

DAS Must-Have für jedes Meeting! Bild: instagram

Weil Kerzenziehen sowas von 2019 ist ... Bild: instagram

Weil Zähne ja auch zum Teil ein Statussymbol sind ... Bild: instagram

Gerade in Zeiten des Coronavirus ein absoluter Traum für Keimphobiker: Bild: instagram

Nie mehr Hundekot aufnehmen 😍 Bild: instagram

Wegen dem Baby in der Nacht aufstehen war gestern: Bild: instagram

Nicht die Nadel im Heuhaufen, sondern das Heu im Nadelhaufen suchen – klingt nach Spass für die ganze Familie! Bild: instagram

Vorschlag für Werbeslogan: Auf dem WC weiter auf Instagram swipen, ohne selbst müssen zu wipen Bild: instagram

Weil Steckdosen schliesslich gefährlich sind ☝️ Bild: instagram

Ideal auch um den ganz grossen Moment in den Sozialen Medien live zu streamen: Bild: instagram

(jdk)

