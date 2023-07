So lustig sieht es aus, wenn zwei bekannte Filmszenen zu einer kombiniert werden

Mehr «Spass»

Der aus Ungarn stammende Digitalkünstler Pixel Faker verrät auf seinem Instagram-Konto weder seinen richtigen Namen, noch zeigt er sein Gesicht. Was er aber zeigt, sind seine Photoshop-Arbeiten.

In diesen hat er sich besonders auf Filme und Serien konzentriert. «Movies in the Movie» nennt er die Werke, in denen er bekannte Filmszenen zu einer kombiniert. Erkennst du alle Filme?

Mehr Kunst gefällig?

Und so entstehen die Werke:

(smi)