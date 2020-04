Spass

Leben

Die 100 wichtigsten Fragen der Menschheit



Bild: watson / shutterstock

Absolute Wahrheit

Die 100 wichtigsten Fragen der Menschheit (2 von 100) –Heute: Pizza

Egal, was in der Welt los ist, wir dürfen die grossen Fragen des Lebens nicht aus den Augen verlieren. Gemeinsam mit euch, der watson-Community, beantworten wir die 100 wichtigsten Fragen der Menschheit. Kompromisslos und endgültig.

Das Format und seine Regeln DAS Format und seine Regeln «Die 100 wichtigsten Fragen der Menschheit» verschreibt sich gänzlich der Beantwortung der drängendsten und unbeantwortetsten Fragen der Menschheit. In 100 Tagen werden die 100 wichtigsten Fragen demokratisch von der Community mittels Abstimmung beantwortet – Stichwort: Schwarmintelligenz.



Die Abstimmung ist täglich von 8.00 – 22.00 Uhr geöffnet. Antwortmöglichkeiten sind vorgegeben, perfekt und ergo nicht verhandelbar. Das Resultat ist folglich indiskutabel und hat Gültigkeit bis in alle Ewigkeit. Alle beantworteten Fragen werden kontinuierlich im grossen Buch der absoluten Weisheiten aktualisiert (im Moment ist es noch klein, aber das wird noch). Dies soll fortan dein geistiges Manifest sein.



Im Namen des Verstandes, der Güte und der belanglosen Existenz. Ramen.

Unsere zweite Frage hat schon Familien gespalten, italienische Familien. In Deutschland oder Holland sieht man die Sache vielleicht etwas weniger eng.

Auf jeden Fall geht es um Pizza und darum, was eine richtige Pizza ausmacht. Oder besser gesagt: Was zerstört eine Pizza? Aber so richtig!

Darum widmet sich die zweite der 100 wichtigsten Fragen der Menschheit der fundamentalen Frage:

Umfrage Welcher Pizzabelag gehört für immer verboten? Dönerfleisch

Pommes frites

Ananas

Das grosse Buch der absoluten Wahrheiten

Im grossen Buch der absoluten Wahrheiten werden sämtliche absoluten Wahrheiten im grossen Stil gesammelt. Sie sind, wie alle absoluten Wahrheiten, unantastbar und undiskutierbar. Die Sekte der Schwarmintelligenz hat gesprochen.

