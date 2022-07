Die Hitze bringt dich zum Schmelzen? Du bist nicht allein

Es ist schwer, in dieser Hitze irgendetwas zu unternehmen, ohne dabei in Schweiss auszubrechen. Temperaturen um die 30 Grad werden langsam zum Alltag. Unsere Gedanken sind in diesen Zeiten bei allen Menschen in Dachwohnungen ...

Ein kleiner Trost: Ab gewissen Temperaturen kommen auch noch ganz andere Dinge an ihre Grenzen und darĂŒber hinaus.

Bleibt zu hoffen, dass es nun wieder fest ist.

Ob sie den Teppich noch retten können?

Ja, ja, wir wissen.

Diese Kerze hÀtte den Kampf gegen die Hitze fast verloren. Der Fensterrahmen hat aber das Schlimmste verhindert.

Und NUN: Die schmelzende Eule

Das nennt man Ausdauer!

Diese Marine hat so lange demonstriert, bis sogar seine Schuhe geschmolzen sind.

Immerhin ist der Typ oben mit seinen geschmolzenen Schuhen nicht alleine.

So entsteht also Ketchup. Indem man eine Tomate schmilzt. 👍

NatĂŒrlich nicht, wissen wir doch. 😁

Das kennst du vermutlich schon von deinem letzten Badi-Besuch.

Hier wurde zwar etwas nachgeholfen, nun weisst du aber, wie es aussieht, wenn ein Schwamm schmilzt.

Schnell in den KĂŒhlschrank damit!

Mehr heisse Storys:

Hoffen wir, dass die Person nicht hangry war ...

Nun ist es sogar wissenschaftlich bewiesen.

Ein Grund mehr, sein Auto (im Sommer) sauber zu halten.

Hoffen wir mal, dass es zu Halloween nicht auch noch so heiss ist.

Auch dieser Hamster hielt der Hitze nicht stand.

Das, was du hier auslaufen siehst, waren mal die Felgen eines Autos.

Wir alle im BĂŒro, sobald die Klimaanlage ausfĂ€llt.

Diese Person hat die Hitze fĂŒr Kunst genutzt.

Lass niemals deine Hunde im Auto, sie könnten schmelzen!

Aber im Ernst: Hunde haben bei dieser Hitze im ungekĂŒhlten Auto nichts zu suchen!

Aber auch ausserhalb des Autos kÀmpfen sie mit der Hitze.

Kunst, oder der Alptraum aller Kinder?

Sieht zumindest immer noch lustig aus.

Wir auch, Lampe, wir auch ...

Und weil du so schön bis zum Schluss durchgehalten hast, hier noch ein GlacĂ© fĂŒr dich.

(smi)