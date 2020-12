Spass

23 normale Dinge in viel zu extremer Ausführung



Ja, okay, «normal» mag ein subjektives oder zumindest vages Konzept sein, aber die folgenden Dinge sind definitiv zu extrem.

Wenn uns die jüngere Vergangenheit eins gelehrt hat, dann dass Normalität keine Selbstverständlichkeit ist. Und doch hat das Abnormale irgendeinen verruchten Reiz. Auch in diesen unruhigen Zeiten.

Vor allem dann, wenn es Dinge betrifft, die für uns so alltäglich sind, dass die Anomalie in ihrer Extremität irgendwie einen besonders eindrücklichen Effekt hat. Der mittellangen Rede fragwürdiger Sinn: Schauen wir uns nun Bildli an.

Elche sind ohnehin bereits durch und durch imposante Tiere. Aber dieses Exemplar hier ist ... nun, besonders eindrücklich:

Der Endgegner des nachbarlichen Laubbläsers!

Mit dem Essen spielt man nicht. Ausser es lässt sich als imaginäres Schwert verwenden!

Eine Motte! Mach sie weg! Oder füttere sie? Und sperr sie in eine Voliere? Weil sie grösser als viele Vögel ist?

Entweder die grösste Rande ever oder die kleinste Banane überhaupt.

Diese eine Katze, die du besser nicht mit dem Laserpunkt verarschst:

Ich will diesem Laster nachfahren und das Fahrzeug kennenlernen, dass diese Monsterräder braucht!

Vorsicht, nichts für Vegetarier und Co. Komm schon, ist doch nur 1 Steak.

Rezept: «1 Knoblauchzehe»

Ich: ...



Hierbei handelt es sich angeblich um Elefantenknoblauch, der tendenziell grösser, dafür aber milder als der handelsübliche Knoblauch ist.

«Nein, ich mach's nicht fürs Aussehen, sondern nur um mich gut zu fühlen.»

Und das Ganze noch in Bewegung:

Hierbei handelt es sich um einen Gaur, die grössten Vertreter der Rinder. Sie sind vornehmlich in Südostasien beheimatet.

Was dieses Rind wohl von der Hornkuhinitiative gehalten hätte?

Dies ist übrigens ein Watussirind (oder Ankolerind), das in Ostafrika vorkommt.

Wo ist eigentlich die Grenze zwischen Pilz und Baum?

Falls sich jemand gefragt hat, was sich Dani Huber zu Weihnachten wünscht, hier eine kleine Inspiration:

Dass in Australien irgendwie alles in der Natur gefährlich ist, ist bekannt. Dass dies auch für Kängurus gilt, geht aber manchmal schlicht vergessen ...

Wenn du ein wenig dusselig bist und deine Pflanzen Katzenfutter, deine Katzen dafür Dünger bekommen:

Dies ist eine Maine-Coon-Katze, die generell eher gross sind. Dass sie von der Form her aber quasi Tiger sind, ist dennoch nicht gegeben.

Die Wurst, die nur angeblich zwei Enden hat:

Erinnerst du dich noch an «Toy Story»? Das ist Woody heute. Feel old yet?

Das Extremste an diesem Bild? Die Schultermuskulatur dieses Typen.

«Nein, Schatz, ich muss nichts kompensieren. Ich mach nur sehr gerne Schneemänner.»

Wenn du einen Tag vor dem Stichtag zur Einschulung Geburtstag hast:

Dieses Rind heisst Knickers und lebt auf einer Ranch in Westaustralien. Es soll ein Stockmass von 1,94 m haben und rund 1400 kg wiegen.

Kein Imodium, kein Problem!

Wenn Dwayne «The Rock» Johnson eine Süsskartoffel wäre:

Bild: imgur

Diese Süsskartoffel ist nicht nur extrem gross, sondern auch extrem obszön:

