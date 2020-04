Frauen der Geschichte

Marie Curie – Die Frau, die uns die Strahlen brachte

Grosse Entdeckungen erfordern grosse Opfer – und diese war die Wissenschaftlerin Marie Curie stets bereit zu geben. Die Ausnahmewissenschaftlerin hinter den zwei Nobelpreisen.

«Wir dürfen nicht hoffen, eine bessere Welt zu erbauen, ehe nicht die Individuen besser werden. In diesem Sinn soll jeder von uns an seiner eigenen Vervollkommnung arbeiten, indem er auf sich nimmt, was ihm im Lebensganzen der Menschheit an Verantwortlichkeit zukommt, und sich seiner Pflicht bewusst bleibt, denen zu helfen, denen er am ehesten nützlich sein kann.»Marie Curie

Die Leichen baumelten den ganzen Sommer von den Wällen der Alexanderzitadelle in Warschau, nur wenige Häuserblocks von …