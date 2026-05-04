Genau. Chewie's Angels. Bild: Keystone

May the 4th Be With You! Diese «Star Wars»-Fun-Facts kennen du musst!

Oliver Baroni Folge mir

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May the Fourth – der 4. Mai – ist internationaler «Star Wars»-Tag!

Grund genug, dein «Star Wars»-Nerdtum etwas aufzupolieren!

Ausser du bist so ein «Star Wars»-Megafan. Aber selbst dann ist diese Liste immer noch cool durchzugehen.

Transparenzbox Dieser Artikel wurde bereits einmal publiziert. Aus aktuellem Anlass wurde er revidiert und neu veröffentlicht.

Das Wichtigste zuerst: Eine Disco-Version der «Star Wars»-Titelmusik war 1977 zwei Wochen lang Nummer eins.

Los! Aufdrehen und die Travolta-Moves hinlegen!

Die Jawa-Sprache basiert auf einer schneller abgespielten Version der Zulu-Sprache.

Bild: EPA/GCIS / HANDOUT

«Star Wars: Episode I – The Phantom Menace» wurde als «The Doll House» angeschrieben, als es in den Filmverleih kam. Geheimnis und so, weisch.

Nö, ein Plakat dafür gab es aber nicht (weshalb wir uns mit anderen «Dolls»-Filmen behelfen). Bild: WikiCommons

Das Kostüm des Kopfgeldjägers Bossk ist ein alter Raumanzug aus der britischen Sci-Fi-Serie «Doctor Who».

Anakin Skywalker (beziehungsweise Darth Vader) erfüllt sechs der neun Diagnose-Kriterien für Borderline-Persönlichkeitsstörungen – und somit eines mehr als die für eine Diagnose notwendigen fünf.

Peter Cushing, der in «Star Wars» den ruchlosen Gouverneur Grand Moff Tarkin darstellt, ...

... war bis zu diesem Zeitpunkt vor allem aus Horrorfilmen bekannt, in denen er meistens den Vampirjäger spielte.

Bild: imago

Meistens wurde dort sein Widersacher Dracula von Christopher Lee gespielt, ...

Bild: imago

... der in den «Star Wars»-Filmen den Sith-Lord Count Dooku darstellte.

Apropos Peter Cushing: Beim «Star Wars»-Dreh trug er Pantoffeln, da er die Stiefel seines Filmkostüms derart unbequem fand.

Viele der Gebäude des Filmsets für den Planeten Tatooine stehen noch in Tunesien.

Einige werden sogar noch von den Einheimischen benutzt.

Während er die Lichtschwert-Kampfszenen drehte, konnte es sich Ewan McGregor nicht verkneifen, selbst die Zischgeräusche der Waffe von sich zu geben. Die Tonspur musste deshalb im Nachhinein editiert werden.

E.T.s Spezies ist Teil des «Star Wars»-Universums. Eine Delegation sitzt auch im Galaktischen Senat.

Nirgends erfährt man, welcher Spezies Yoda angehört.

Bild: lucasfilm

Yoda sollte ursprünglich von einem Affen mit einer Gesichtsmaske und einem Spazierstock gespielt werden.

Tupac Shakur bewarb sich um die Rolle des Mace Windu.

Um den Dreh von «Star Wars: Episode VI – Return of the Jedi» geheim zu halten, bekam das Filmprojekt den Code-Namen «Blue Harvest» – ein angeblicher Horrorfilm, mit der Tagline «Horror jenseits der Vorstellungskraft».

Das Ensemble überlegte sich dann, «Blue Harvest» tatsächlich zu drehen, als Sandstürme «jenseits der Vorstellungskraft» die Dreharbeiten tagelang zu einem Stillstand brachten.

Schauspiellegende Alec Guinness, der Obi-Wan Kenobi spielte, fand die «Star Wars»-Filme stets «einen Haufen Märchen-Blödsinn».

Nichtsdestotrotz handelte er einen Deal aus, bei dem er 2% des Kinokassen-Umsatzes verdiente, was ihm über die Jahre mehr als 95 Millionen (!) Dollar eingebracht haben soll.

Bild: giphy

Harrison Ford, indes, bekam 10'000 Dollar für seine Rolle in «Star Wars: Episode IV – A New Hope».

Somit bist du für deine Bargespräche gewappnet! Möge die Klugscheisser-Macht mit dir sein!