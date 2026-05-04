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May the 4th Be With You! Diese «Star Wars»-Fun-Facts kennen du musst

FILE - In this July 10, 2015 file photo, fans dressed as &quot;Chewie&#039;s Angels&quot; attend day 2 of Comic-Con International, in San Diego, Calif. Star Wars inspires curiously personal reactions ...
Genau. Chewie's Angels. Bild: Keystone

May the 4th Be With You! Diese «Star Wars»-Fun-Facts kennen du musst!

04.05.2026, 14:4904.05.2026, 16:49
Oliver Baroni
Oliver Baroni

May the Fourth – der 4. Mai – ist internationaler «Star Wars»-Tag!

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gif: giphy

Grund genug, dein «Star Wars»-Nerdtum etwas aufzupolieren!

Ausser du bist so ein «Star Wars»-Megafan. Aber selbst dann ist diese Liste immer noch cool durchzugehen.

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Dieser Artikel wurde bereits einmal publiziert. Aus aktuellem Anlass wurde er revidiert und neu veröffentlicht.

Das Wichtigste zuerst: Eine Disco-Version der «Star Wars»-Titelmusik war 1977 zwei Wochen lang Nummer eins.

Video: YouTube/MauldtheMan

Los! Aufdrehen und die Travolta-Moves hinlegen!

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gif: wifflegif

Die Jawa-Sprache basiert auf einer schneller abgespielten Version der Zulu-Sprache.

jawas star wars https://www.sideshowtoy.com/collectibles/star-wars-jawa-sideshow-collectibles-100122/
Bild: sideshowtoy
epa04041368 A handout image provided by South Africa&#039;s Government Communication and Information System (GCIS) on 25 January 2014 shows Zulu warriors wearing traditional clothing and carry spears ...
Bild: EPA/GCIS / HANDOUT

«Star Wars: Episode I – The Phantom Menace» wurde als «The Doll House» angeschrieben, als es in den Filmverleih kam. Geheimnis und so, weisch.

big doll house valley of the dolls film posters 60s b movie https://en.wikipedia.org/wiki/The_Big_Doll_House
Nö, ein Plakat dafür gab es aber nicht (weshalb wir uns mit anderen «Dolls»-Filmen behelfen).Bild: WikiCommons

Das Kostüm des Kopfgeldjägers Bossk ist ein alter Raumanzug aus der britischen Sci-Fi-Serie «Doctor Who».

doctor who star wars bossk http://imgur.com/cZ6w2rN
Bild: imgur

Anakin Skywalker (beziehungsweise Darth Vader) erfüllt sechs der neun Diagnose-Kriterien für Borderline-Persönlichkeitsstörungen – und somit eines mehr als die für eine Diagnose notwendigen fünf.

anakin skywalker hayden christiansen https://www.reddit.com/r/StarWars/comments/3phn62/heres_my_theory_on_kylo_ren/
Bild: Reddit

Peter Cushing, der in «Star Wars» den ruchlosen Gouverneur Grand Moff Tarkin darstellt, ...

peter cushing grand moff tarkin star wars http://www.idigitaltimes.com/star-wars-force-awakens-cast-where-are-all-british-officers-episode-7-first-order-441581
Bild: idigitaltimes

... war bis zu diesem Zeitpunkt vor allem aus Horrorfilmen bekannt, in denen er meistens den Vampirjäger spielte.

Peter Cushing Characters: Prof. Lorrimer Van Helsing Film: The Satanic Rites Of Dracula 1973 Director: Alan Gibson 03 November 1973 PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxONLY Copyright: HammerxFilmxProductionsxA ...
Bild: imago

Meistens wurde dort sein Widersacher Dracula von Christopher Lee gespielt, ...

http://www.digitaltrends.com/movies/rip-christopher-lee/ christopher lee dracula count dooku star wars sith dark side
Bild: imago

... der in den «Star Wars»-Filmen den Sith-Lord Count Dooku darstellte.

http://www.digitaltrends.com/movies/rip-christopher-lee/ christopher lee dracula count dooku star wars sith dark side
Bild: digitaltrends

Apropos Peter Cushing: Beim «Star Wars»-Dreh trug er Pantoffeln, da er die Stiefel seines Filmkostüms derart unbequem fand.

peter cushing star wars http://www.movieramblings.com/2013/04/26/feature-a-visit-to-the-peter-cushing-exhibition/ pantoffeln
Bild: movieramblings

Viele der Gebäude des Filmsets für den Planeten Tatooine stehen noch in Tunesien.

Hotel Sidi Driss Tunesien - Star Wars Filmlocation. https://galaxytours.com/starwars-tunisia-film-sites/hotel-sidi-idriss/
Bild: galaxy tours

Einige werden sogar noch von den Einheimischen benutzt.

Hotel Sidi Driss Tunesien - Star Wars Filmlocation. https://galaxytours.com/starwars-tunisia-film-sites/hotel-sidi-idriss/
Bild: galaxy tours

Während er die Lichtschwert-Kampfszenen drehte, konnte es sich Ewan McGregor nicht verkneifen, selbst die Zischgeräusche der Waffe von sich zu geben. Die Tonspur musste deshalb im Nachhinein editiert werden.

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gif: giphy

E.T.s Spezies ist Teil des «Star Wars»-Universums. Eine Delegation sitzt auch im Galaktischen Senat.

e.t. star wars http://starwars.wikia.com/wiki/Grebleips?file=Brodo_Asogi_Delegation.jpg
Bild: starwars.wikia

Nirgends erfährt man, welcher Spezies Yoda angehört.

star wars yoda
Bild: lucasfilm

Yoda sollte ursprünglich von einem Affen mit einer Gesichtsmaske und einem Spazierstock gespielt werden.

yoda affe maske star wars http://www.blastr.com/2013-11-19/rare-star-wars-photos-reveal-trained-monkey-who-almost-played-yoda
Bild: blastr
yoda affe maske star wars http://www.blastr.com/2013-11-19/rare-star-wars-photos-reveal-trained-monkey-who-almost-played-yoda
Bild: blastr

Tupac Shakur bewarb sich um die Rolle des Mace Windu.

tupac shakur mace windu samuel l. jackson star wars hip hop http://wacomagic.blogspot.ch/
Bild: wacomagic.blogspot

Um den Dreh von «Star Wars: Episode VI – Return of the Jedi» geheim zu halten, bekam das Filmprojekt den Code-Namen «Blue Harvest» – ein angeblicher Horrorfilm, mit der Tagline «Horror jenseits der Vorstellungskraft».

http://theswca.com/index.php?action=disp_item&amp;item_id=81140 blue harvest stars wars episode VI return of the jedi
Bild: theswca.com

Das Ensemble überlegte sich dann, «Blue Harvest» tatsächlich zu drehen, als Sandstürme «jenseits der Vorstellungskraft» die Dreharbeiten tagelang zu einem Stillstand brachten.

http://starwars.wikia.com/wiki/File:Sandstorm_deletedscene.jpg sandsturm star wars return of the jedi dreh tunesien
Bild: starwars.wikia

Schauspiellegende Alec Guinness, der Obi-Wan Kenobi spielte, fand die «Star Wars»-Filme stets «einen Haufen Märchen-Blödsinn».

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Nichtsdestotrotz handelte er einen Deal aus, bei dem er 2% des Kinokassen-Umsatzes verdiente, was ihm über die Jahre mehr als 95 Millionen (!) Dollar eingebracht haben soll.

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Bild: giphy

Harrison Ford, indes, bekam 10'000 Dollar für seine Rolle in «Star Wars: Episode IV – A New Hope».

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Somit bist du für deine Bargespräche gewappnet! Möge die Klugscheisser-Macht mit dir sein!

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