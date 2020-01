Spass

Leben

9 nervige Sätze, die wir alle schon von unseren Lehrern zu hören gekriegt haben

Egal wann du zur Schule gegangen bist, diese Sätze kennen wir irgendwie alle. Und sie nerv(t)en gewaltig!

Raija Knecht

Hintergrund des Artikels #Younews19 – Jugendmedien-Woche: Vom 14. bis 20. Januar 2019 fallen Jugendliche im Rahmen der Jugendmedienwoche YouNews zum zweiten Mal seit 2018 auf den Redaktionen der Schweizer Medienhäuser ein. Sie erfahren, wie Nachrichten entstehen, wie sie produziert und wie über welche Kanäle gesendet oder abgerufen werden. Beteiligt sind neben dem Medienausbildungszentrum MAZ Medien aller Gattungen aus den grossen Medienhäusern CH Media, NZZ, Tamedia, SRF, Ringier, NZZ, sowie persoenlich.com und watson.



Dieser Artikel entstand im Rahmen von YouNews und wurde von der 14-jährigen Raija Knecht aus Wallisellen verfastt.



«Als ich so alt war wie ihr ...»

Heutzutage ist sowieso alles anders als damals – als der Lehrer noch zur Schule ging – und ich meine wer möchte später einmal so werden wie sein Lehrer, der einen mit Hausaufgaben zuschüttet, als hätte man kein Leben neben der Schule ...

«Ihr lernt das nicht für mich, sondern für euer Leben!»

Logisch, dass man es für sein Leben und nicht für den Lehrer lernt, man hat aber darum trotzdem nicht die nötige Motivation oder Lust, diese ganzen Formeln auswendig zu lernen.

«Du hättest in der Pause auf Toilette gehen können!»

Vielleicht musste man da noch nicht!?

«Das darf ich also von einer 8. Klasse erwarten!»

Klar kann das ein Lehrer. Doch ein Lehrer, der das fehlende Wissen mit seiner Klasse aufholt oder es ihnen nochmals erklären würde, wäre in diesem Moment vielleicht etwas hilfreicher ...

«Ich hätte etwas mehr von dir erwartet»

Danke, aber im Nachhinein bringt mir das eher wenig ...

«Arbeitsverhalten zählt auch!»

Da lerne ich also tagelang für eine gute Note in einer Prüfung, damit das Arbeitsverhalten die Note wieder verschlechtert?

«An der Prüfung kommt alles vor, was wir bisher gemacht haben»

Man muss jetzt also ALLES, was man im Unterricht besprochen hat, auswendig lernen. Äh, okay ....

«Es melden sich ja immer nur dieselben»

Verlangt jetzt der Lehrer, dass man sich meldet, ohne dass man die Antwort kennt?

«Du musst nicht den Clown spielen»

Muss man nicht, aber es macht den Unterricht ein bisschen lustiger.

