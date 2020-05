Spass

Leben

Friday-Fun, with Cute News for everyone!



Cute News

31 Mal: «Jööö», «OMG 😍» oder «Ohh wie süss» – die Cute News sind da!

Liebe alle: Danke für eure, zumeist positiven, Inputs zu den Cute News letzte Woche. Es freut mich sehr, dass ich trotz einiger Versäumnisse wie dem Tier der Woche, «Cute News everyone», oder Otter = Otte nochmals ran darf ... okay, vermutlich hat das auch ein bisschen damit zu tun, dass Pascal noch eine Woche seine Ferien geniessen darf, aber egal. 😁



Ich bemühe mich, auch dieses mal den Erwartungen gerecht zu werden, aber jaja, ich weiss, ihr seid nicht zum Lesen hier. Also los: Cute News everyone! 😍

Ich möchte, dass ihr die Cute News genau so verschlingt: bild: imgur

So simpel, und doch so unterhaltsam bild: reddit

Ob «Flusspferd» oder «Zwegflusspferd», sch****egal. Hauptsache süss! bild: reddit

Work smart, not hard! bild: reddit

Wirkt etwas arrogant, aber trotzdem süss bild: reddit

Dieser Baby-Elefant durfte vermutlich zum ersten Mal an den Strand bild: imgur

Otten beim Baden. 😍 (Obligate Otten: Check 👌 bild: imgur

Es gibt ihn wirklich bild: reddit

Zum Vergleich: Disneys «Ratatouille» Bild: keystone

Macht es euch gemütlich: bild: imgur

Ein Vorteil von Corona: Die Natur holt sich ihr Territorium zurück. In letzter Zeit wurden vermehrt wieder Hot Dogs auf den Wiesen gesichtet. bild: reddit

Nie mehr Cute News verpassen: Cute News Thema abonniert Thema abonniert Abonnieren Abonnieren Link zu Cute News

«Kraule mir das Bäuchlein.» bild: imgur

Irgendwie hypnotisierend ... bild: giphy

Der Axolotl, fast wie aus einer anderen Welt. Bild: keystone

Wer von euch kann das mit seiner Zunge auch? bild: imgur

Hast du es geschafft? 😁 Ja, ich komme sogar bis zur Stirn. Nein, ich wusste direkt, dass ich das nicht kann, habe aber trotzdem mindestens 20 Mal probiert. kAHnN Ig nO niht sAghen, iG biM nok aM pRobieHRn...

Weiter probieren, nie aufgeben. bild: giphy

«Wenn ich gross bin, will ich werden wie du.» bild: imgur

Da schmilzt einem doch das Herz ... bild: reddit

So muss eure Laune kurz vor dem Wochenende sein! bild: giphy

Zwar weniger süss, aber sicher eindrücklich. Der «Dracula Parrot». bild: imgur

Quiz 1. Was denkt ihr, wie der «Dracula Parrot» auf Deutsch heisst? Rot-Brust Papagei Borstenkopf Dracula Papagei WC-Bürstenkopf Papa-Mama-Papagei Trans­sil­va­nischer Schwarzkopf

Gut zu wissen, dass die ganze Familie hinter einem steht. bild: reddit

How cute ... BILD: IMGUR

Mit dem Sommer kommt die Glace-Zeit bild: reddit

Zum Tier der Woche:

Der Fangschreckenkrebs (zwar auch nicht unbedingt typisch cute, aber auf jeden Fall skurril). bild: shutterstock

bild: wikipedia

Hier ein paar Facts:



- Seinen Namen hat er wegen seinen Fangwerkzeugen, die optisch denen von Fangschrecken ähneln.



- Es gibt rund 400 verschiedene Arten von ihm.



- Er lebt einzelgängerisch, paart sich aber promisk.



- Er besitzt ein hoch entwickeltes Sehvermögen mit ungewöhnlich leistungsfähigen Komplexaugen.



- Seine Augen sind unabhängig voneinander beweglich und hoch entwickelt.



- Je nach Art kann er bis zu 12 Farbkanäle unterscheiden, teilweise sogar im UV-Bereich. Zudem kann er auch unterschiedlich polarisiertes Licht differenzieren.



- Er kann bis zu 30 cm lang werden, ist aber meistens kleiner.



- Es gibt ihn in unauffälligem Braun bis zu leuchtenden Neonfarben.



- Die Meisten seiner Art leben in tropischen und subtropischen Meeren (z. B. vor Florida und Kalifornien, oder um Thailand). Es gibt aber auch Arten in kälteren Gebieten, z. B. im Mittelmeer.



Wenn ihr noch 1 Minute und 37 Sekunden habt, hier noch mehr spektakuläre Infos im Video:

BILD: WIKIPEDIA

«Ein neuer Sheriff ist in der Stadt!» Bild: GIPHY

Sieht aus, als ob er fliegt ... bild: reddit

OMG, er fliegt wirklich! bild: reddit

Hier ein Klassiker. bild: giphy

Falls du zurück gegrüsst hast: bild: reddit

So, bald geschafft. Eventuell ist dann Zeit für ein Nickerchen?! bild: reddit

Für dieses Kätzchen ist es definitiv Zeit für ein Nickerchen ... 🥰 bild: imgur

Verabschieden möchte ich mich mit diesem Äffchen: bild: giphy

Nächste Woche ist wie gewohnt Pascal wieder für euch am Start. Allen ein schönes Wochenende! ... Oder wie man im Wallis schreiben würde: «Alle zämu es schön Wuchunend und santé minand!»

BONUS: Weil ich einen neuen Watson-Begriff gelernt habe, hier noch zwei Baby-Otten.

DANKE FÜR DIE ♥ Da du bis hierhin gescrollt hast, gehen wir davon aus, dass dir unser journalistisches Angebot gefällt. Wie du vielleicht weisst, haben wir uns kürzlich entschieden, bei watson keine Login-Pflicht einzuführen. Auch Bezahlschranken wird es bei uns keine geben. Wir möchten möglichst keine Hürden für den Zugang zu watson schaffen, weil wir glauben, es sollten sich in einer Demokratie alle jederzeit und einfach mit Informationen versorgen können. Falls du uns dennoch mit einem kleinen Betrag unterstützen willst, dann tu das doch hier. Würdest du gerne watson und Journalismus unterstützen? (Du wirst zu stripe.com umgeleitet um die Zahlung abzuschliessen) CHF 10.00 CHF 15.00 CHF 25.00 Nicht mehr anzeigen

Der Sackträger Apropos Wallis: Das könnte dich auch noch interessieren:

Abonniere unseren Newsletter