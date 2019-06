Spass

Fertig jetzt! Wir machen nun Street Tacos – und zwar RICHTIG 🌮🌮🌮 Bild: isabeleats.com

Santa Ana, Orange County, vor zwei Wochen: Es ist 1 Uhr morgens, ich habe ein ziemlich, ziemlich cooles Konzert im altehrwürdigen Yost Theater hinter mir und nun ... Hunger! Kein Problem, denn, da wir hier in Südkalifornien sind, stehen zu später Stunde stets ein paar Taco Trucks am Strassenrand. Wir gehen zum nächststehenden und bestellen unsere Tacos – und kommen (ebenfalls weil wir hier in Südkalifornien sind) mit den weiteren Kunden ins Gespräch. Ob die Tacos hier genauso gut sind wie die in Mexiko, frage ich (die Jungs sind alles Mexikaner). «The people making them for you are Mexican, so they taste the same as back home», so die Antwort. Bald aber ist fertig diskutiert, denn nun wird gegessen!

Bild: obi/watson

Nach etlichen Reisen in den Südwesten der USA muss ich konstatieren: Street Tacos vom Taco Truck ist das beste Late Night Food der Welt. Nicht zu schwer, aber auch nicht zu leicht, ordentlich pikant, und mit Zitrus-Frische, immer frisch zubereitet – einfach perfekt. (Und: $ 1.50 das Stück.)

Bild: obi/watson

Und dann kehrt man nach Hause zurück und stellt fest: Ui, die meisten sogenannten «mexikanischen» Restaurants haben nichts Vergleichbares im Programm. Höchste Zeit also, selbst Hand anzulegen: Per sofort machen wir unsere eigenen Street Tacos!

Aber welche denn? Tacos gibt es in zig Variationen: Mit Fisch, Chorizo, Kutteln, Hirn, Zunge ... oder gar escamoles – Ameisenlarven. Doch wir beschränken uns hier mal auf drei Klassiker: carne asada, pollo und carnitas. Oralé!

Tacos de carne asada

Zutaten:

Für das carne-asada:

700g Flanksteak (oder Bavette oder sonstiges Rindsteak)

5 EL Olivenöl

Saft von drei Limetten

25g frischer Koriander, fein gehackt

4 Knoblauchzehen, zerdrückt

1 TL Kreuzkümmelpulver

1 TL Chilipulver

Salz und Pfeffer nach Geschmack

Für die Tacos:

2 reife Avocados

3 EL Cotija-Käse (oder Feta o.Ä.), zerbrösmelt

25g frischer Koriander, gehackt

1 weisse Zwiebel, fein gehackt

Street Taco Tortillas (die etwas kleineren; Mais-Tortillas sind typisch, aber nimm' einfach, was du lieber hast)

einige Spritzer Limettensaft

Zubereitung:

Alle Zutaten für die Marinade des carne asada vermischen und das Fleisch darin 1 bis 4 Stunden lang marinieren lassen.

Auf dem Grill oder in einer Grillpfanne das Steak auf hoher Hitze braten; jede Seite 3-4 Minuten. Rest der Marinade in der letzten Minute aufgiessen. Steak von der Hitze nehmen und mindestens 5 Minuten ruhen lassen. Danach in Streifen schneiden (oder nach Bedarf auch kleiner).

Tortillas erhitzen (authentisch direkt auf der Flamme des Gasgrills, oder sonst husch in obiger Grillpfanne, oder in der Mikrowelle, oder in Alufolie gewickelt im Ofen)

Avocado grob zermanschen und 1-2 EL davon auf jede Tortilla verteilen, carne asada daraufgeben. Bestreuen mit etwas Zwiebel, Koriander und Cotija. Etwas Limettensaft ebenfalls.

Tacos de pollo

Zutaten:

Für die Poulet-Marinade:

700g Poulet-Schenkelfleisch

4 EL Orangensaft

2 EL Apfelessig

2 EL Limettensaft

3 Knoblauchzehen, zerdrückt

1,5 EL Ancho- oder Chipotle-Chilipulver

2 TL getrockneter Oregano

2 TL Paprika edelsüss

1/4 TL Zimt, gemahlen

1 TL Salz

frisch gemahlener schwarzer Pfeffer nach Geschmack

Für die pico de gallo:

4 Tomaten, fein gehackt und in einem Sieb etwas abgetropft

1/2 Zwiebel, fein gehackt

25g frischer Koriander, gehackt

1 Jalapeño, fein gehackt

etwas Limettensaft und etwas Salz, nach Geschmack

Für die Tacos:

Street Taco Tortillas

25g frischer Koriander, gehackt

einige Spritzer Limettensaft

etwas Sauerrahm, falls gewünscht

Zubereitung:

Alle Zutaten für die Marinade kombinieren und das Fleisch darin 1 - 4 Stunden marinieren.

Auf dem Grill oder in einer Grillpfanne das Pouletfleisch braten bis gar. Rest der Marinade in der letzten Minute aufgiessen. Fleisch von der Hitze nehmen und mindestens 5 Minuten ruhen lassen. Danach in Streifen schneiden (oder bei Bedarf auch kleiner).

Tortillas erhitzen, Poulet darauf verteilen und bestreuen mit pico de gallo, frischem Koriander und bei Bedarf etwas Sauerrahm.

Tacos de carnitas

Bild: isabeleats.com

Zutaten:

Für die carnitas:

1kg Schweineschulter, in 4cm grosse Voressen geschnitten.

1 EL Limettensaft

2 TL Meersalz, grob

2 TL Kreuzkümmel, gemahlen

2 TL Chilipulver

1 TL Knoblauchpulver

1 TL getrockneter Oregano

1 TL Zwiebelpulver

1/2 TL frisch gemahlener schwarzer Pfeffer

Für die Tacos:

Street Taco Tortillas

Koriander, fein gehackt, fein gehackte Zwiebel, Jalapeños, Limetten, Avocado ... ach, ihr wisst schon.

Zubereitung:

Alle Zutaten für die Carnitas in den Slow Cooker/Schongarer geben und gut untermischen. 6-8 Stunden auf niedriger Stufe garen. Alternativ bringt man dasselbe in einem Gusseisentopf im Ofen bei zirka 120 Grad hin. Danach mit einer Gabel zerrupfen.

Carnitas auf Tortillas mit den üblichen Zutaten servieren.

Provecho!

So. Selbstredend darf und soll man dazu diverse Chilisaucen servieren. Ihr wisst schon ...

Oder ihr könnt Eure eigene Salsa machen:

Und als Beilage empfiehlt sich arroz rojo oder frijoles refritos ... (obwohl auf der Strasse isst man die Tacos ohne Beilage).

Und gönn' dir ein mexikanisches Bier dazu!

Übrigens ... hast du den Food-Push abonniert? Solltest du! So geht's:

