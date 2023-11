Ja, diese 24 Dinge haben Leute tatsächlich zum Verkauf angeboten

Alte Bibel. Scheint von Jesus selbst unterzeichnet zu sein. Nur Barzahlung. Nur seriöse Angebote. Nur Bargeld. Keine Western Union oder Schecks. Wir treffen uns irgendwo an einem sicheren Ort wie Walmart, wo ich arbeite.

Euren Vorschlag dürft ihr gerne in die Kommentarspalte schreiben.

Damit kann man Ziegen melken oder was auch immer sich dein verrückter Geist vorstellt.

Nur zweimal benutzt. Nie unter der Erde gelegen. Für die Ausstellung mit der Urgrossmutter benutzt und dann für die Urgrossmutter aufbewahrt. Jedes Mal gereinigt. Kein Schmutz. Ausgezeichneter Zustand. Kann leicht in der Garage oder im Keller gelagert werden bis zum nächsten Gebrauch! Warten Sie nicht, bis die Zeit kommt. Seien Sie bereit!

Die Idee von Onlinemarktplätzen und Brockistuben ist an und für sich eine sehr gute. Statt Dinge einfach wegzuwerfen, kannst du ihnen ein zweites Leben schenken, indem du sie weiterverkaufst.

Oder unterstütze uns per Banküberweisung

17 schmelzende Dinge, die sich genau so fühlen wie du

Landesweite Ausgangssperre nach mehreren Überfällen in Sierra Leone – das wissen wir

Rohes Fleisch, süsses Gemüse ... 17 Sachen, die du in deinem Leben gegessen haben musst

Heute dürft ihr mit Sandro und mir in die Paar-Therapie!

Enttäuschter Ex-Busfahrer in «Arena»: «Wenn es Geld braucht, müssen die Autofahrer bluten»

So äussert sich eine leichte Alkoholvergiftung

Polizei schnappt zwei Kinderschänder – so kannst du helfen, weitere Täter zu überführen

Verletzungen bei «Squid Game»-Reality-Show: Teilnehmer fordern Entschädigungen

Ungenügende Sicherheitsvorkehrungen sollen bei mehreren Teilnehmern zu Unterkühlungen und Nervenschäden geführt haben. Nun droht eine britische Anwaltskanzlei mit einer Sammelklage.

Seit dem 22. November findet man auf Netflix die ersten fünf der insgesamt zehn Folgen der Reality-Show «Squid Game: The Challenge». Die Show wurde in Anlehnung an den Südkoreanischen Überraschungshit Squid Game produziert.