«Rock stars exercising? It’s just wrong. You either got it or you don't. Yes, I drink too much, but you won’t catch me doing sit-ups or jogging. You see pictures of Bono running around LA with his little white legs and a bottle of Volvic, and he looks like a fanny. I mean, maybe if it was a bottle of vodka ...»

«Rockstars beim Fitness? Das geht nicht. Entweder man hat's oder man hat's nicht. Ja, ich trinke zu viel, aber ihr werdet mich nie dabei erwischen, dass ich Bauchübungen mache oder Joggen gehe. Da sieht man Bilder von Bono, wie er mit seinen weissen Beinchen und einer Flasche Volvic durch L.A. rennt, und er sieht aus wie eine Tussi. Ich meine, vielleicht wenn es eine Flasche Wodka wäre. ...»