18+ Dinge, die man beim Sex und beim Pilzlen sagen kann

Ach, watson, werd' mal erwachsen ...

Madeleine Sigrist Folge mir

Mehr «Spass»

Getreu unserem Motto («News, aber deep») und aus aktuellen, saisonalen Gründen («Herbst»), wagen wir uns heute ganz deep in den Wald hinein. Zum Pilze-Pflücken.

Ist euch schon mal aufgefallen, wie viele Sätze man sowohl im Schlafzimmer, als auch beim Pilzesammeln sagen kann? Nein? Dann wird es jetzt wohl allerhöchste Zeit!

Wir liefern dir 18 ultimative Schenkelklopfer (plus Bonus), und dann ergänzt du in den Kommentaren, gut? Ran an den Pilz!

1. «Du ziehst dir aber was an, oder?»

2. «Die richtige Stelle hab ich noch nicht gefunden.»

3. «Oh, heute ist es richtig schön feucht!»

Pilze suchen, aber besser nicht einfangen: Es ist Herbst, hurra!

So romantisch! Es ist wieder Pilz-Saison! Bild: Shutterstock

4. «Ganz vorsichtig rausziehen, sonst geht er kaputt.»

5. «Den mit Punkten solltest du besser nicht in den Mund nehmen.»

6. «Boah, der ist richtig gross!»

7. «Der tropft schon.»

8. «Siehst du was? Du musst dort ins tiefe Moos!»

Ab ins Moos, ihr beiden! Bild: Shutterstock

9. «Jööö!»

10. «Mir schmerzt vor lauter Bücken schon der Rücken.»

11. «Ich mag sie nicht, wenn sie so labbrig sind.»

12. «Hmm, ich weiss nicht. Damit sollten wir vielleicht besser zum Profi.»

13. «Der ist richtig dreckig, den gehen wir jetzt erst mal waschen.»

14. «Meiner ist zwar grösser, aber deiner hübscher.»

Bild: Shutterstock

15. «Wäh, jetzt sind meine Finger voll schmierig!»

16. «Versuch's mal dort, bei der Eichel!»

17. «Das sind jetzt aber prall gefülle Körbchen! »

Bild: Shutterstock

18. «Ja, hallo, du kleine Wildsau!»

Bonus, weil er auf der Hand liegt: «IST DAS EIN PILZ?»

Welche Ferkeleien kommen dir so in den Sinn? Teile sie in den Kommentaren mit uns!

Falls du nichts mit Pilzlen anfangen kannst, hasst du vielleicht Pollen:

Im Video: Sex und Heuschnupfen haben so viel gemeinsam ...

Video: watson/Knackeboul, Madeleine Sigrist, Emily Engkent

Noch mehr? Du bist ja unersättlich heute ... Mehr: