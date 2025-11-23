freundlich-8°
Adventskalender 2025: Diese 16 Stücke könnten wir wirklich gebrauchen

Lustige Ideen: Die besten Adventskalender 2025
Wir hätten da einige Ideen für Adventskalender ... bild: watson
User Unser

16 Adventskalender, die wir wirklich brauchen

23.11.2025, 04:3623.11.2025, 04:36

Was wäre ein Advent ohne Adventskalender? Nicht so tragisch, vermutlich. Und dennoch sorgt das tägliche Türchen-Öffnen im Dezember für vorweihnachtliche Ekstase.

Die Industrie weiss natürlich schon längst vom Hype um die Kalender und hat entsprechend produziert: Es gibt welche mit Schokolade drin oder Bier, solche mit Tees oder Kosmetik, mache mit Dildos oder anderen Werkzeugutensilien. In Sachen Adventskalender gibt es scheinbar nichts, was es nicht gibt.

ODER???

Seien wir mal ehrlich. Die Adventskalender, nach denen wir wirklich lechzen, wurden noch nicht erfunden.

Hier kommen unsere Wünsche aus der Redaktion, und danach wollen wir natürlich von deinen Ideen lesen:

  • Der Adventkalender mit Nötli – weil wir das wirklich alle gebrauchen können
Ideen für Adventskalender: Geld
Bild: watson
  • Der Sportübungs-Adventskalender, damit wir den Tag durch mehr Guetzli essen können
  • Der Arztzeugnis-Adventskalender für mehr Frei-Tage
  • Der Sonnenschein-Adventskalender für jeden Tag schönes Wetter
Ideen für Adventskalender
Bild: watson
  • Der Adventskalender «Hubers Weisheiten» – mit sehr schlauen Fakten (zum Beispiel, dass die Zwiebel aus der Hölle kommt) und den spannendsten Fragen aus QDH
Ideen für Adventskalender. Hubers Weisheiten
Bild: watson
  • Der Welpen-Adventskalender, weil nichts besser ist als ein Welpenbad (Alternativ mit: Baby-Büsis)
  • Der Tinder-Adventskalender, mit brauchbaren Singles und ohne Red Flags
  • Der Kalender mit einer neuen Serie jeden Tag zum Bingewatchen
  • Der Bundesrats-Adventskalender
Adventskalender, die wir brauchen
Bild: watson
  • Der Hau-den-Trump-Adventskalender. Mit Mini-Törtchen, die man dem US-Präsidenten ins Gesicht knallen kann
Ideen für Adventskalender
Bild: watson

Und wenn wir schon dabei sind:

  • Der Adventskalender zur Senkung der US-Zölle
Bild
bild: watson
  • Der Sexkalender mit wirklich guten Tipps (und Wegbeschreibungen)
  • Der Geduldskalender für alle Eltern – wenn die Kinder ewig brauchen, um sich anzuziehen oder einen Satz zu Ende zu sprechen
  • Der motivierende Adventskalender für den Alltag

👏🏻👏🏻👏🏻

Ideen für Adventskalender
Bild: watson
  • Der Schöne-Worte-Kalender, zum Beispiel mit «Gefilde» und «Vermaledeit».
  • Und für die ultimative Konsum-Geilheit: einen Adventskalender mit Adventskalendern drin
Welchen Adventskalender würdet ihr euch wünschen? Wir sind gespannt auf eure Geschäfts-Idee!

(leo/sim)

Mehr Advent:

