Wir hätten da einige Ideen für Adventskalender ...

16 Adventskalender, die wir wirklich brauchen

Was wäre ein Advent ohne Adventskalender? Nicht so tragisch, vermutlich. Und dennoch sorgt das tägliche Türchen-Öffnen im Dezember für vorweihnachtliche Ekstase.

Die Industrie weiss natürlich schon längst vom Hype um die Kalender und hat entsprechend produziert: Es gibt welche mit Schokolade drin oder Bier, solche mit Tees oder Kosmetik, mache mit Dildos oder anderen Werkzeugutensilien. In Sachen Adventskalender gibt es scheinbar nichts, was es nicht gibt.

ODER???

Seien wir mal ehrlich. Die Adventskalender, nach denen wir wirklich lechzen, wurden noch nicht erfunden.

Hier kommen unsere Wünsche aus der Redaktion, und danach wollen wir natürlich von deinen Ideen lesen:

Der Adventkalender mit Nötli – weil wir das wirklich alle gebrauchen können

Bild: watson

Der Sportübungs-Adventskalender , damit wir den Tag durch mehr Guetzli essen können

für mehr Frei-Tage Der Arztzeugnis-Adventskalender für mehr Frei-Tage

für mehr Frei-Tage Der Sonnenschein-Adventskalender für jeden Tag schönes Wetter

Bild: watson

Der Adventskalender «Hubers Weisheiten» – mit sehr schlauen Fakten (zum Beispiel, dass die Zwiebel aus der Hölle kommt) und den spannendsten Fragen aus QDH

Bild: watson

Der Welpen-Adventskalender , weil nichts besser ist als ein Welpenbad (Alternativ mit: Baby-Büsis)

mit brauchbaren Singles und ohne Red Flags Der Tinder-Adventskalender, mit brauchbaren Singles und ohne Red Flags

mit brauchbaren Singles und ohne Red Flags Der Kalender mit einer neuen Serie jeden Tag zum Bingewatchen

Der Bundesrats-Adventskalender

Bild: watson

Der Hau-den-Trump-Adventskalender. Mit Mini-Törtchen, die man dem US-Präsidenten ins Gesicht knallen kann

Bild: watson

Und wenn wir schon dabei sind:

Der Adventskalender zur Senkung der US-Zölle

bild: watson

Der Sexkalender mit wirklich guten Tipps (und Wegbeschreibungen)

(und Wegbeschreibungen) Der Geduldskalender für alle Eltern – wenn die Kinder ewig brauchen, um sich anzuziehen oder einen Satz zu Ende zu sprechen

für den Alltag Der motivierende Adventskalender für den Alltag

👏🏻👏🏻👏🏻

Bild: watson

Der Schöne-Worte-Kalender , zum Beispiel mit «Gefilde» und «Vermaledeit».

Und für die ultimative Konsum-Geilheit: einen Adventskalender mit Adventskalendern drin

Welchen Adventskalender würdet ihr euch wünschen? Wir sind gespannt auf eure Geschäfts- Idee!

