Ungefähr so hat der Supermond am 28. September ausgesehen. Sofern man mit dem Auge und nicht mit dem Handy geschaut hat. Bild: watson/Shutterstock

Das sind die «besten» Bilder vom krassen Supermond gestern (Haha. Ha.)

Der crazy-super-duper-Mond wurde bereits angekündigt. Wir waren also schon alle gespannt, wie gross und herrlich er wohl anzusehen sein würde.

Und tatsächlich strahlte der Mond in seiner vollen Pracht. Selbstredend wurde das himmlische Spektakel in Form von Handybildern rege in den sozialen Medien geteilt, etwa auf der Plattform X, früher bekannt als Twitter.

Was dann passierte, war Folgendes ....

Jup. Ist dir grad selbst aufgefallen, oder?

Wir alle so ...

Bild: reddit/watson

Das Phänomen ist uns wohl allen bekannt: Wir sehen einen riesigen Mond am Nachthimmel, doch wenn wir versuchen, den Moment mit der Handykamera einzufangen, werden wir enttäuscht.

Und wie macht man jetzt ein Foto vom Mond richtig? Zoom ein, Langzeitbeleuchtung an – allenfalls wäre ein Stativ ratsam –, stillhalten. Könnte schon bei Mittelklasse-Smartphones funktionieren. Wer Tortilla-ähnliche Profi-Bilder vom Vollmond schiessen will, kommt um eine Profiausrüstung mit Objektiv wohl nicht herum.

Hast du bessere Tipps für ein richtiges Foto vom Mond? Oder hast sogar tatsächlich eins hinbekommen? Erhelle uns in den Kommentaren!

Und hier noch ein schön fotografierter Mond von gestern:

(sim)