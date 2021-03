Spass

Fernweh? Ferien sind auch nicht immer lustig

Wer will schon brütende Hitze, überteuerte Cocktails, Millionnen von Moskitos oder nervige Menschen im Flugzeug? Eben – Ferien sind doch total überbewertet.

Pandemie Gott sei Dank haben wir dieses Jahr aber gar nicht erst den Druck, in ferne Gefilden zu fliegen, um das beste Urlaubsziel für die besten Instastorys zu finden. Ferien am Strand sind überbewertet, und uns bleibt einiges erspart. Aber was reden wir, seht selbst:

Endlich am Strand angekommen.

Beruhigend, nicht?

Diese elenden Touristen, die Fotos mit an den Strand gespülten Tieren machen, statt ihnen zurück ins Wasser zu helfen! 😡

Nervt ihr euch nicht auch immer über diejenigen, die den ganzen Strand für sich beanspruchen?

Lange Reisen sind es auch nicht immer wert.

Und auch Camping ist eigentlich überbewertet.

Nicht mal in Ruhe essen kann man ...

Zu Hause auf der Couch wäre dir das nicht passiert.

Der Anblick solcher «Trends» ...

Was das Reisebüro meint mit: «Wir fliegen Sie direkt an den Strand.»

Einmal im Leben den Mount Rushmore live sehen.

Wie heisst es so schön: Es ist nicht dumm, wenn es funktioniert.

Da vermissen wir doch gleich den Mindesabstand.

Die Suche nach dem perfekten Strandfoto bleibt uns dieses Jahr möglicherweise erspart.

Da gehen die ganzen Vorräte dahin.

Immer wenn du im Flugzeug aus der Toilette kommst, hast du das Gefühl, alle schauen dich an.

Sand im Mund hatten wir alle schon. Und so können wir alle mit ihr mitfühlen.

Da hat wohl jemand sein Souvenir aus dem Ausland in den Flieger genommen.

Der «Sonnenaufgang» auf dem Mount Batur in Indonesien.

Wenn dein Kind plötzlich keinen Bock mehr auf das Familienshooting hat.

Adios, Bitchos!

Falls du dir für deine Übernachtung den besten Platz am Strand suchst, vergiss Ebbe und Flut nicht.

Da fühlt man sich doch gleich viel sicherer.

Nur zu Hause hast du den gewohnten Luxus.

Wer vermisst jetzt schon diese kitschig schönen Sonnenuntergänge am Strand? 😏

Natürlich willst du deinen Freunden und deiner Familie Fotos schicken, von allem was du auf deinem Trip gesehen hast.

Wir unterstellen jetzt keine Absicht.

(smi)

