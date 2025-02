Architektur des Grauens – in diesen 23 Häusern willst du nicht leben

Als Architekt oder Architektin kriegst du die Chance, dich in Form eines Gebäudes zu verwirklichen. Du kannst dabei auf Nummer sicher gehen und gemäss gewissen Standards designen, oder du kannst etwas riskieren … und dann eventuell scheitern. Wir überlassen es euch, einzuschätzen, in welche Kategorie die folgenden Gebäude fallen.

Ganz ehrlich, wir wissen nicht, ob wir so einer Bank trauen würden.

Sie steht seit Ende der 70er in Tuzla, Bosnien und Herzegowina.

Ist das ein Transformer, der gerade ein Haus zerstört?

Natürlich nicht. Das Aoyama Technical College, von Makoto Sei Watanabe, wurde 1990 erbaut und steht in Tokio, Japan.

Definitiv ein mutiges Farb-Konzept.

Das Mirador-Gebäude steht im Norden von Madrid und hat 156 Wohnungen. In den verschiedenen Farben sind jeweils anders gestaltete Wohnungen.

In London konnte sich jemand wohl nicht zwischen zwei Baustilen entscheiden.

Bleibt zu hoffen, dass wenigstens auf der anderen Seite eine komplette Fensterfront ist.

Falls du dich von der Hässlichkeit überzeugen willst, das Gebäude steht in Houston, Texas.

Die Neuseeländer beweisen Humor.

Auf Wikipedia steht über die Ortschaft Tirau: «Nicht zu übersehen sind die in Wellblech errichteten Gebäude einer Tierfigur. Sie verleiten viele Durchreisende zu einem Stopp in dem Dorf. Im Jahre 2000 wurde in einem schlossähnlichen Gebäude das Spielzeugmuseum The Castle eröffnet.»

Besonders speziell, die beiden Balkone.

Es steht in Saudi-Arabien.

Ihr seht es doch auch, oder?

Diese Gebäude wurde 2013 in Peking, China errichtet.

Wenn du genau hinsiehst, erkennst du sogar Fenster.

Der Crosley Tower der Universität von Cincinnati, USA.

Nicht nur nicht hübsch, sondern auch noch sehr unpraktisch.

Verkalkuliert hat man sich hier in Berlin.

Kann man machen, muss man aber nicht.

Das schottische Parlamentsgebäude soll 414 Millionen Pfund (knapp 470 Millionen Franken) gekostet haben.

Sollte wohl in Italien stehen, ist aber auf Gran Canaria, Spanien, zu finden.

Stell dir vor, du bist reich, und dann ziehst du in sowas.

Das Glasgebäude befindet sich in Beverly Hills, USA.

Dieses Haus schreit förmlich: «Töte mich!»

Stehen tut das Ding in Belgien.

Und wenn wir schon bei Tieren sind:

Der Yangcheng-See in Kunshan, China, ist – welch Überraschung – bekannt für seine Krabben.

Immerhin fällt es definitiv auf.

Das Intempo ist ein 47-stöckiges und 202,5 Meter hohes Hochhaus für Wohnzwecke in Benidorm, Spanien.

Sieht aus wie aus Minecraft.

Steht aber in der realen Welt, genauer gesagt in Jounieh, Libanon.

Die Attika kam wohl irgendwie im Nachhinein dazu.

Dieses Gebäude steht in Jastrzębie-Zdrój, Polen.

Kunst darf das!

Das Luxus-Kaufhaus steht in Gwanggyo, Südkorea.

Könnte auch die Zentrale der Men in Black sein.

Ist aber ein Kaufhaus in Birmingham aus dem Jahr 2003.



Sieht etwas verwackelt aus.

Sehen kannst du dieses Werk in Tokio.

Wenn sich die Leute im Kosovo nicht mehr für Bücher interessieren …

.... können sie aus der Bibliothek wenigstens ein Gefängnis machen.

Ist das überhaupt schon fertig?

Es steht in Kahramanmaraş, Türkei.

Hast du selber schon solche Gebäude fotografiert? Gerne in die Kommentare damit.

