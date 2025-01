Grösser, grüner, genialer: 7 gewaltige Bauwerke, die 2025 eröffnet werden

Die Welt hat ziemlich viele Baustellen. Zumindest diese sieben aussergewöhnlichen Bauwerke sollen in diesem Jahr fertiggestellt werden.

The Grand Ring, Osaka 🇯🇵

Von April bis Oktober 2025 findet in Japans zweitgrösster Stadt Osaka die Expo 2025 statt. 28 Millionen Besucherinnen und Besucher aus aller Welt werden erwartet.

Japan entwickelte für die Weltausstellung den Grand Ring – eine der grössten Brettschichtholz-Konstruktionen der Welt mit einem Umfang von 1,9 Kilometern.

Die Holzkonstruktion befindet sich auf Yumeshima, einer künstlichen Insel in Osaka. Bild: keystone

Entworfen vom renommierten Architekten Sou Fujimoto, vereint der Grand Ring modernes Design mit jahrhundertealter Handwerkskunst, die auch in Japans Schreinen und Tempeln zu finden ist.

Das Gebäude besteht aus lokalem Holz und Zypressen und Kieferholz aus Schottland. Bild: keystone

Fischmarkt, Sydney 🇦🇺

Nach über acht Jahren Planung soll es 2025 soweit sein: Sydneys Fischmarkt zieht um. Die Geschichte des berühmten Fischmarktests reicht bis in die 1870er-Jahre zurück. Seit 1966 befindet er sich an seinem bisherigen Standort – nun kriegt er ein neues, hochmodernes Zuhause auf einem benachbarten 3,6 Hektar grossen Areal.

Das wellenförmige Dach ist mit 350 dreieckigen Solarpanels ausgestattet. bild: THE NEW SYDNEY FISH MARKET

Das Projekt möchte mit neuen Geschäften, Restaurants und einem lebendigen Viertel zur Aufwertung des industriell geprägten Hafenareals beitragen.

Life & Mind Building, Oxford 🇬🇧

Mitten in der Universitätsstadt eröffnet 2025 ein 25'000 Quadratmeter grosses Bauprojekt der Oxford Universität namens «Life & Mind Building». Es wird die Heimat der Abteilungen für Biologie und Experimentalpsychologie und vereint somit Wissenschaftler und Forschung unter einem Dach.

Beim Bau des Gebäudes wurden nachhaltige Baumaterialien und Technologien eingesetzt. Ein Highlight ist das begrünte Dach, das nicht nur zur Energieeffizienz beiträgt, sondern auch als Ruhezone dient.

Schule in Cholula 🇲🇽

Die Natur als Inspiration: Organische Architektur zeichnet sich dadurch aus, dass sie sich harmonisch in die Umgebung einfügt oder fast vollständig mit ihr verschmilzt. Ein herausragendes Beispiel unter den Neubauten dieses Jahres ist die Canadian School in Cholula, entworfen von dem Architekturbüro Sordo Madaleno.

Die Canadian School in Cholula wurde als Park konzipiert, in dem Schüler vom Kindergarten bis zur Oberstufe eine spielerische und sichere Lernumgebung erleben können. bild: Sordo Madaleno

Die Architektur fördert nicht nur das Lernen, sondern auch die Erkundung und das Spielen in einer natürlichen Umgebung. bild: Sordo Madaleno

Techo International Airport, Phnom Penh 🇰🇭

Kambodscha ersetzt seinen internationalen Flughafen in Phnom Penh durch ein neues Mega-Terminal. Ziel ist es, den Tourismus anzukurbeln. Das neue Terminal kann sechsmal mehr Besucherinnen und Besucher aufnehmen – und wird eines der grössten Südostasiens.

Das Dach wird von langen Stützbäumen getragen. bild: fosterandpartners

Das Flughafengelände liegt in der Provinz Kandal, rund 40 Kilometer südlich des Stadtzentrums von Phnom. Dank geplanter Energieerzeugung durch eine Solaranlage zählt es auch zu den umweltfreundlichsten der Welt, so die Architekten von Foster + Partners.

Skypark Business Center, Luxemburg 🇱🇺

Das Skypark Business Center wird eines der grössten Holzgebäude Europas. Es liegt direkt neben dem Terminal des Luxemburger Flughafens und soll Geschäfte, Restaurants und Büros beherbergen.

Das Gebäude wird 366 Meter lang und 30,5 Meter hoch. bild: metaform

Das Gebäude nimmt mehr als 78'000 Quadratmeter ein und wurde mit 15'000 Kubikmetern Holz errichtet. Die Fassade aus Kupfer besteht zu 80 Prozent aus recyceltem Metall.

Danjiang-Brücke, Taipeh 🇹🇼

Über die Mündung des Tamsui-Flusses in Taipeh, Taiwan, wird gerade die längste Schrägseilbrücke der Welt gebaut. Mit einer Länge von 920 Metern ist sie so lang wie ein halbes Fussballfeld und wird mit einem schiefen Turm ausgestattet, der fast 200 Meter in den Himmel ragt. Die Brücke soll nicht nur das Verkehrsproblem in der Region entschärfen, sondern auch als Wahrzeichen dienen.

Mit einer Gesamtlänge von 920 Metern wird die Danjiang Brücke die längste Schrägseilbrücke der Welt sein. bild: zaha hadid

Entworfen wurde die Brücke von der britisch-irakischen Architektin Zaha Hadid, die für ihre futuristischen Entwürfe bekannt ist. Hadid war die erste Frau, die den renommierten Pritzker-Architekturpreis erhielt.

Zaha Hadid prägte mit ihrem einzigartigen Stil die Architekturwelt – und bald auch Taipeh. bild: zaha hadid

