Gleich fühlst du dich alt! Diese Filme, Songs und Co. werden heuer 20 Jahre alt

Zeit für ein bisschen Populärkultur. Und eine neue Antifaltencreme.

Auch wenn du das manchmal glaubst: 2003 ist nicht «gerade erst gewesen», es ist in der Tat schon 20 Jahre her. Und genau deshalb wird es gleich nicht einfach zu verkraften sein, dass die folgenden Filme und Songs dieses Jahr 20 werden und du somit ... nun ... nicht jünger geworden bist. Nennen wir es so.

Viel Spass beim nostalgisch-Werden und alt-Fühlen. :)

Filme, die dieses Jahr 20 werden:

«Findet Nemo»

Unfassbar: 20 Jahre ist es schon her, seit Malin und seine verwirrte Fisch-Freundin erstmals auf der Leinwand nach dem kleinen Nemo suchten. Und seither heissen die Fische im Aquarium beim jüngeren Publikum auch nicht mehr Clownfisch und Paletten-Doktorfisch, sondern schlicht Nemo und Dori.

«Achtung, Fertig, Charlie»

Das war kein Film, das ist höchstes Schweizer Kulturgut! Kaum ein Jugendlicher ist damals an der RS-Komödie mit Marco Rima, Mia Aegerter und Melanie Winiger vorbeigekommen.

«Tatsächlich… Liebe» («Love Actually»)

Einer der beliebtesten Weihnachtsfilme überhaupt feiert heuer seinen 20. Geburtstag.

20! Jahre!

«Honey»

20 Jahre ist es auch her, dass Jessica Alba in die Rolle der Hip-Hop-Tänzerin Honey schlüpfte. Und im Gegensatz zu uns ist die Schauspielerin scheinbar kaum gealtert.

Jessica Alba, heute 41, mit ihren drei Kindern. bild: instagram

«Wie werde ich ihn los in 10 Tagen» («How To Lose A Guy in 10 Days»)

2003 war ein gutes Jahr für Fans von seichten Liebeskomödien. Eine davon war der obige Streifen mit Kate Hudson und Matthew McConaughey.

«The Matrix Reloaded»

Fühlt es sich nicht eher so an, als wäre der Film erst vor 10 Jahren ins Kino gekommen? Die «Matrix»-Fortsetzung mit Keanu Reeves, Laurence Fishburne und Co. wurde damals mit grosser Spannung erwartet und spielte weltweit über 700 Millionen Dollar ein.

«Bruce Allmächtig» («Bruce Almighty»)

Ach. Die guten alten Zeiten, als Jim Carrey noch grossartige Komödien machte ...

«Freaky Friday»

Wurden im Jahr 2003 die besten Teenager-Komödien veröffentlicht? Ganz offensichtlich! Aktuell gibt es übrigens Gerüchte um eine «Freaky Friday»-Fortsetzung. Wollen wir das? Unsicher.

«Buddy – Der Weihnachtself»

Will Ferrells Humor kann man mögen oder nicht: Aber «Buddy» ist Kult und gehört in jeder Adventszeit geschaut. Und auch hier wieder: 20! Jahre!!!! 🤯

Weitere Filme, die dieses Jahr – Holy moly! – 20 werden:

«S.W.A.T.»

«Good Bye, Lenin!»

«Big Fish»

«Der Herr der Ringe: Die Rückkehr des Königs»

«School of Rock»

«Hulk»

«2 Fast 2 Furious»

Und jetzt im Schnelldurchlauf ...

Songs, die dieses Jahr 20 werden:

«In Da Club» von 50 Cent

«Bring Me To Life» von Evanescence

«Crazy in Love» von Beyoncé und Jay-Z

«Where Is The Love?» von The Black Eyed Peas

«Can't Hold Us Down» von Christina Aguilera

«Aurélie» von Wir Sind Helden

«The Most Beautiful Song» von Lunik

«Me Against The Music» von Britney Spears und Madonna

«Never Leave You (Uh Oooh, Uh Oooh)» von Lumidee

Lumidee, remember? Was wurde eigentlich aus Lumidee? Eine schnelle Recherche ergab, dass die Sängerin puerto-ricanischer Abstammung vier Jahre später noch einmal ein Album herausbrachte, jedoch nie an ihren Charterfolg von 2003 anknüpfen konnte. Als Musikerin tritt sie aber noch heute auf.

Und was sonst noch?

Dieser eine, legendäre Kuss von Britney Spears und Madonna.

Bild: AP

So geschehen im August 2003 bei den MTV Video Music Awards in New York. Britneys damaliger Freund, Justin Timberlake, war wenig amused über die Vorführung. Nach Britney kam übrigens auch noch Christina Aguilera in den Genuss von Madonnas feuchter Zunge.

Die erste DSDS-Staffel

Bild: EPA DPA

Die erste Staffel «Deutschland sucht den Superstar» ist inzwischen ebenfalls 20 Jahre her. Damals, als wirklich noch nach einem Superstar gesucht wurde und nicht nur nach den Super-Quoten.

Zur Erinnerung: Im Finale standen damals Juliette Schoppmann und Alexander Klaws. Zweiter überzeugte schliesslich Jury und Publikum und brachte den Schnulzensong «Take me tonight» heraus – ein gewaltiger Charterfolg.

In den Top-Drei war damals auch Daniel Küblböck dabei, der das Publikum mit seiner schrillen Stimme Art zu unterhalten wusste.

Küblböck wurde im August 2020 für tot erklärt, nachdem er nach einer Reise auf einem Kreuzfahrtschiff als verschollen gegolten hatte.

Und hier noch ein paar Styling-Ideen von den Stars, die wir 2003 gut fanden:

Männer – oder einfach Justin Timberlake – mit Fedora.

Bild: EPA PA

... oder Langarm-Shirts unter Poloshirts.

Bild: EPA PA

¯\_(ツ)_/¯

Wenig Stoff, dafür viel Bräunungsspray wie bei Christina Aguilera.

Bild: EPA PA

Ketteli und Armbänder und Pulswärmer en masse wie bei Avril Lavigne.

Bild: AP PA

Getönte Sonnenbrillen, wie Anastacia sie immer trug.

Bild: AP

Und natürlich: der Emo-Look von Kelly Osbourne.

Bild: EPA

