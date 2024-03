31 aussergewöhnliche Möbelstücke, die du nicht kaufen würdest, aber doch irgendwie willst

Diese Möbelstücke findest du definitiv nicht im 0815-Möbelgeschäft, denn sie sind für alles andere als für den Mainstream gedacht. Ob man sie jetzt als schön oder hässlich bezeichnen will, muss jeder selber entscheiden. Fakt ist: Wer sich so etwas in die Wohnung stellt, mag es definitiv aussergewöhnlich.

Am besten gleich zehn davon und dann das ganze Wochenende mit Freunden herumhängen.

Und dein Kind wird nie mehr rumjammern, dass es schon ins Bett muss.

Sieht irgendwie wie eine Halskrause aus.

Du willst nie wieder einen anderen Nachttisch.

Hoffentlich rufen die Nachbarn bei diesem Anblick nicht plötzlich die Polizei.

Ja, du musst auf das «Gaggi» treten, um die Lampe an- bzw. auszuschalten.

Dieses Bett ist zum Dahinschmelzen.

Besonders authentisch mit den Schmelzspuren.

Dieser Stuhl ist super, da können sogar zwei Personen darauf sitzen.

Und für wie viele Personen dieses Schwein wohl gedacht ist?

Wie sehr kann man Spider-Man lieben?



Dieses Kind: Ja!



Passt zumindest einmal im Jahr super in die Wohnung … an Halloween.

Du, wenn man es geschickt mit den anderen Möbeln kombiniert, warum nicht?

Sorgt garantiert für gute Stimmung.

Irgendetwas sagt uns, dass dieses Ding keinem Vegetarier gehört.

Pfff … wie langweilig wäre denn ein normales Wasserbett?

Dieser Tisch auf einem grünen Teppich … perfekt!

Es ist so hässlich, dass es fast schon wieder cool ist.

Schei** auf Bequemlichkeit, wenn es gut aussieht.

Ist das jetzt Upcycling oder Downcycling?

Stell dir vor, du leerst auf diesem Tisch ein Glas Rotwein aus.

Könnte im Herbst dann doch etwas mühsam sein.

Bei dem Stuhl macht es auch nichts, wenn du 20 Katzen zuhause hast.

Immerhin musst du nicht mühsam tragen, wenn du ihn wegwerfen willst.

Wenigstens ist dieses Ding hier nur aus Holz.

Dieser Stuhl ist definitiv das Gelbe vom Ei.

Würde irgendwie gut zu Nummer neun passen.

Der Hocker ist sozusagen die Kirsche auf der Torte.

Zumindest sehen diese Panther nicht bedrohlich aus.

Im Gegenteil.

Damit du nie mehr alleine sein musst.

Dieser Tisch ist zum Davonfliegen.

(smi)