Spass

Literatur

Die 16 komischsten, asbtraktesten Bücher, wenn man nach dem Titel geht



«Wie grün waren die Nazis?» und 15 weitere kuriose Bücher, die du noch nicht gelesen hast

Ob auf dem Balkon, einer Wiese oder am Strand – bei diesem Wetter ist ein gutes Buch sicherlich nicht fehl am Platz.

Gute Bücher mit knackigen Titeln kennen die meisten von uns zur Genüge. Sachliteratur, vermeintliche Geheimtipps, ja, gar Kinderbücher – der Kanon ist in der Regel einstimmig. Darum ist es höchste Zeit, mal ein wenig unerwartete Absurdität unter unsere Lesegewohnheiten zu mischen.

Ausgewählt wurden (nach bestem Wissen und Gewissen) Bücher, die es auch tatsächlich gibt – keine Selbstverständlichkeit bei den zahlreichen (Kinderbuch-)Fakes heutzutage.

Es folgt eine Auswahl von 16 Büchern. (Die Zusammenfassungen können von der Realität abweichen und einer spekulativen Herangehensweise entsprungen sein.)

(Mögliche) Zusammenfassung:

Lernen Sie alles: von der Zubereitung eines koscheren Sushi-Sabichs über den traditionellen Samurai-Sexpflug am Sabbat bis hin zum Umgang mit den bekannten Problemen der guten alten Wolfspubertät! Ein Ratgeber für jede Lebenslage.

(Mögliche) Zusammenfassung:

Wenn wir an Prostitution denken, stellt sich dem Normalbürger prinzipiell eine fundamentale Frage: Wie kochen die wohl? Lange musste die Welt auf die Beantwortung dieser Frage warten, doch nun ist sie für alle zugänglich. «Aus einem Original-Hurenkochbuch» – die Antwort, die wir Freunden schon immer auf die Frage «Von wo hast du dieses Rezept?» geben wollten!

(Mögliche) Zusammenfassung:

War der Einmarsch in Polen wirklich so zerstörerisch, auch wenn dabei Oeco-Boost-Panzer benutzt wurden? Meckerten die Briten zu Recht über Bombardements, obwohl die Bomberstaffel derweil einer CO2-Steuer unterlag? War alles tatsächlich so schlimm, obzwar von den Nazis genau null Quadratmeter Regenwald abgeholzt wurden? Fragen, die dieses Buch beantwortet.

(Mögliche) Zusammenfassung:

Menschen, die wegen einer Magendarmgrippe nicht ins Büro kommen, sind ja mal die einen Drückeberger. Die anderen sind jene, die meinen, dass der Tod sie ihrer Pflichten entledigt. Klassisches Beispiel: Die Bespassung der Gäste an der eigenen Beerdigung. In diesem Ratgeber-Klassiker finden sie alles rund um «Reise nach Elysium», «Grabkranz werfen», «Photobooth-Accessoirs» und weiteren Grundsteinen für ein gelungenes Fest.

(Mögliche) Zusammenfassung:

Ragnar-Kilian ist Vater aus Leidenschaft. Doch er hat ein dunkles Geheimnis: Er ist nicht nur Vater, sondern auch ein Liebhaber, der sich an verbotenem Nektar labt. Denn ebenso leidenschaftlich wie er Vater ist, ist er nämlich auch Pizza-Hawaii-Liebhaber. Sogar der beste Pizza-Hawaii-Liebhaber der Welt, wie sich alle einig sind. Kriegt er Pizza Hawaii, dreht er als Vater auf. Doch rechtfertigt sein vorbildlicher Erziehungsstil seine Liebschaft? Ein beklemmender Roman über moralische Fragen unserer Gesellschaft.

(Mögliche) Zusammenfassung:

Bahnbrechende neue Studien von Pädiater Weinberger werden in diesem Neo-Klassiker der Sachliteratur einer breiten Leserschaft zugänglich gemacht. Sensationsbefunde wie der negative Einfluss heisser Herdplatten auf die Haut oder die ungünstige Wirkung von spitzen Gegenständen auf das kephale Befinden des Kindes werden verständlich aufgeschlüsselt.

(Mögliche) Zusammenfassung:

Ein Buch, welches das piesackende, niederträchtige, arrogante, rücksichtslose, egoistische, gewaltaffine, lustlose, unverständliche und selbstherrliche Verhalten unserer Katzen endlich zu erklären vermag.

(Mögliche) Zusammenfassung:

Oma Lambuschke pflegt ihr Kartoffelfeld täglich mit viel Engagement, denn Kartoffeln sind Leben. Ohne böse Vorahnung entdeckt sie eines Tages auf dem Feld aus dem Boden hervorspriessende Atompilze. Ein Symptom einer neuen Spezies, die lange im Erdreich geschlummert hat? Ein voyeuresker Hochspannungsthriller, der vor verruchter Perversion nur so strotzt.

(Mögliche) Zusammenfassung:

Wertvolle und dringend benötigte Strategien für all jene, die einmal auf das obligate «En Guete» eines Kellners im Restaurant mit «Merci, gliichfalls» geantwortet haben. Oder ein Buch mit Schreibfehlern auf der Titelseite publiziert haben. Ein absolutes Muss auch für den einen Arbeitskollegen, der nur auf YouTube rumhängt.

(Mögliche) Zusammenfassung:

Dieses Opus magnum der intellektuell-akademischen Wissenschaftsliteratur zeigt pragmatische Lösungen für fundamentale Probleme auf. Wie gemacht für Menschen, deren Weg an die Spitze von intelligenten Menschen blockiert wird.

(Mögliche) Zusammenfassung:

Während sich grosse Teile der Bevölkerung immer noch am Irrtum laben, dass Kleinkinder vornehmlich soziale Kompetenzen erwerben sollten, um die Grundprinzipien des menschlichen Zusammenleben wahren zu können, zeigt dieses Meisterwerk der Kleinkinddidaktik einen besseren Weg auf. Was ist für ein Kind denn schon wichtiger als das Verständnis von Dingen, die selbst gewissen Wissenschaftlern schleierhaft sind?

(Mögliche) Zusammenfassung:

Die Kartoffel Eugen ist irgendwie anders. Er liebt seinen Nächsten weniger als sich selbst, verachtet die andersfarbige Süsskartoffeln, will eine Mauer der Intoleranz um sich aufbauen und beneidet jede Kartoffel, die grösser als er ist. Und er hat dunkle Gelüste, wie Oma Lambuschke bald erfahren wird ...

(Mögliche) Zusammenfassung:

Sandra Cabot widmet sich den schwierigsten Fragen unserer Zeit. Wo andere ein unbezwingbares Hindernis sehen, sieht sie eine Chance. Diese Einstellung widerspiegelt sich in ihrem neusten Buch. Und so viel sei verraten: Auch wenn es unmöglich klingt, sie schafft es, einen Weg aus der Ausweglosigkeit aufzuzeigen. Zumindest ansatzweise.

(Mögliche) Zusammenfassung:

Das Anschlusswerk an Sandra Cabots Werk liefert Donald Rogers. Das praxisorientierte Lehrwerk zeigt spielerische Wege zur Lebensabschnittsvorbereitung auf. Darin enthalten sind Übungen wie «Inbrünstiges Trauern für Fortgeschrittene», «Das Leben ennet der Küche – ein Parcours» oder «Trivia-Quiz: Was ist eigentlich ein freier Wille?». Spass für jede moderne Ehe!

(Mögliche) Zusammenfassung:

Ein absoluter Klassiker der Romantic-Fiction-Szene. Bekannt durch den legendären Dialog «Wie hättest du denn dein Ei am Morgen gerne, Schatz?» – «Am liebsten befruchtet. Lol.», bietet dieser Roman alles, was das Tinder-Herz begehrt. Drama, Drama, Drama.

(Mögliche) Zusammenfassung:

Ein trauriger Matrose stiehlt die Identität einer Fünfjährigen an deren Geburtstagsparty. Als die dämonischen Roboter erwachen, muss sich Pesslewick Finnigan-Losselclock entscheiden: Sansibar oder Apokalypse. Hochintelligentes Werk über Verlust, Liebe, Freundschaft und Mut.

