Good vibes only! 23 Bilder, die dich glücklich machen



23 Bilder, die dir zeigen, dass es noch viel Gutes auf der Welt gibt

Es gibt heute keinen direkten roten Faden, der die Auswahl der Bilder begründet. Das einzige Kriterium: Sie müssen gute Vibes verbreiten! Getreu dem Motto: Made my day! 😍

Darum hinterfragen wir heute nicht alles, sondern glauben einfach an das Gute auf der Welt. Also lehnen wir uns zurück, geniessen die Auswahl und nehmen so viel Gutes raus, wie nur möglich.

Das erklärt sein Strahlen. 🥰

Sie sagte: «Ich bin seit meinem Hochzeitstag nicht mehr so getragen worden.»

Dieser Mann hat die nicht benötigten Karten für das Spiel Spanien gegen Holland an lokale Kinder verschenkt, anstatt sie zu verkaufen.

Bild: imgur

Wie gesagt: Nicht hinterfragen, einfach geniessen.

Dieser 6-Jährige kehrt in die Schule zurück, nachdem er den Krebs besiegt hat. 🤧

Neulich während eines Hagelsturms.

Immer diese gewalttätigen Biker. 😉

«Meine Freundin wollte ein Huckepack-Foto am Strand, als ein Biker, der zufällig den Sonnenuntergang beobachtete, sagte, dass er auch eins wolle.»

Spass an bei der Arbeit.

Die Eltern sind bestimmt stolz.

Dieses Baby strahlt so, als ob es schon begreifen würde, dass der Polizist es vor einer Entführung bewahrt hat.

Eine als Spiderman verkleidete Person bringt Obdachlosen etwas zu essen.

Und wer ist dein Esel?

Geniesse die kleinen Dinge!

Keine Erklärung, einfach gute Laune.

Da willst du mal was Gutes tun und dann das ... 😅

Neulich auf einem Konzert.

«Die Band meines Freundes postete dieses Foto mit der Bildunterschrift: ‹Wenn es bei unseren Shows keine Rampen gibt, ist es unser Job, zu heben.›»

Manche Menschen sind einfach grossartig.

Die Mutter dankt es!

Diese Freude ...

Bild: imgur

Dieser ältere Herr hilft einem fremden Jungen, dessen Krawatte zu binden.

Ein Instinkt, der tief in uns allen verwurzelt ist.

Und wann war deine erste Töfffahrt?

«Vor vielen Jahren gab meine Urgrossmutter ein Versprechen ab. Falls sie es zu ihrem 100. Geburtstag schaffen würde, werde sie ihre erste Motorradfahrt machen.»

Die unbändige Liebe eines fürsorglichen Vaters.

Diesem Strassenverkäufer sind versehentlich seine Früchte auf den Boden gefallen und dann ... ach, sieht selbst.

(smi)

