Nur noch schnell 27 lustige Tierbilder anschauen vor dem Wochenende!

Cute News, everybody!

Der Sommer ist gefühlt vorbei, deshalb lenken wir uns schnell mit den besten Tierbildern der Woche ab: Vom Babywal, der Springen lernt, bis zu einem Hund, der seinen Zwilling in einem Pferd gefunden hat – heute ist alles dabei.

Cuten Morgen!

Hilfe, ein Monster!

Für manche Dinge ist Küken einfach noch zu klein.

Wenigstens lügen nicht alle Filme.

Hallo, kann ich Ihnen helfen?

Schau mir genau zu!

Hallo, wieso bist du so gross?

Wenn der Lieblingssnack aufgetischt wird, gehen alle Manieren vergessen.

Zunge der Woche:

Neulich im Massagesalon:

Dabei wollte er doch nur die Enten filmen.

Erfolgreiche erste Kletterstunde:

Wenn es dich in der Nase kitzelt und du endlich niesen musst.

Du willst mehr niesende Hunde? Bitte sehr:

Wann hatte ich denn ein Baby?!

Wann hatte ich denn ein Baby?!

Cool bleiben, sie sieht uns nicht!

Teil 2:

Ein sogenannter Putzturm.

Und weil wir heute noch etwas lernen wollen, kommt hier der Atlasspinner.

Atlasspinner gehören mit einer Flügelspannweite von bis zu 30 Zentimetern zu den grössten Schmetterlingen.

Auch als Raupe sind Atlasspinner gross und erreichen eine Länge von knapp 12 Zentimetern.

Die Motte lebt in den tropischen Wäldern Südostasiens.

Atlasspinner fressen nicht. Dies, weil sie gar keine fertig geformten Münder haben. Sie ernähren sich von den Reserven, die sie sich als Raupe angefressen haben.

Ihr einziges Ziel ist es, sich fortzupflanzen. Um ihre ganze Energie dafür zu verwenden, fliegen sie in ihrem kurzen Leben, das nur ein paar Wochen dauert, auch nicht weit von ihrem Geburtsort fort.

Atlasspinner haben eine spezielle Methode, um Feinde abzuschrecken. Ihre Flügelspitzen sehen aus wie die Köpfe von Kobras. Wenn sich der Atlasfalter bedroht fühlt, bewegt er langsam seine Flügel und ahmt so eine Schlange nach.

Das Buffet ist angerichtet.

Hiergeblieben!

Ausgetrickst!

Und jetzt ab ins Wochenende!

