wechselnd bewölkt15°
DE | FR
burger
Spass
Cute News

Cute News: Lustige Tierbilder von Katzen, Rehen und Raupen

Nur noch schnell 27 lustige Tierbilder anschauen vor dem Wochenende!

22.08.2025, 06:1322.08.2025, 06:13
Corina Mühle
Corina Mühle
Mehr «Spass»

Cute News, everybody!

Der Sommer ist gefühlt vorbei, deshalb lenken wir uns schnell mit den besten Tierbildern der Woche ab: Vom Babywal, der Springen lernt, bis zu einem Hund, der seinen Zwilling in einem Pferd gefunden hat – heute ist alles dabei.

Cuten Morgen!

cute news tier katze https://www.reddit.com/r/aww/comments/1mte8rg/saw_this_basket_while_shopping_at_ikea_and/
Bild: reddit

Hilfe, ein Monster!

Animiertes GIFGIF abspielen
Bild: reddit

Keine Cute News mehr verpassen:

Cute News

Für manche Dinge ist Küken einfach noch zu klein.

Animiertes GIFGIF abspielen
Bild: instagram

Wenigstens lügen nicht alle Filme.

Animiertes GIFGIF abspielen
Bild: instagram

Hallo, kann ich Ihnen helfen?

cute news tier katze https://www.instagram.com/p/DMOFtM1xDjl/
Bild: instagram

Schau mir genau zu!

Animiertes GIFGIF abspielen
Bild: instagram

Hallo, wieso bist du so gross?

Animiertes GIFGIF abspielen
Bild: instagram

Wenn der Lieblingssnack aufgetischt wird, gehen alle Manieren vergessen.

Animiertes GIFGIF abspielen
Bild: imgur

Zunge der Woche:

cute news tier reh https://www.instagram.com/p/DM5Sv18B_y7/?img_index=1
Bild: instagram

Neulich im Massagesalon:

Animiertes GIFGIF abspielen
Bild: imgur

Dabei wollte er doch nur die Enten filmen.

Animiertes GIFGIF abspielen
Bild: imgur

Erfolgreiche erste Kletterstunde:

Animiertes GIFGIF abspielen
Bild: imgur

Wenn es dich in der Nase kitzelt und du endlich niesen musst.

Animiertes GIFGIF abspielen
Bild: instagram

Du willst mehr niesende Hunde? Bitte sehr:

1 / 14
Niesende Hunde

Was jetzt kommt, ist eine lose Sammlung lustiger Bilder von Hunden, die niesen und dabei bescheuert aussehen.
quelle: imgur
Auf Facebook teilenAuf X teilen

Wann hatte ich denn ein Baby?!

cute news tier katze meerschweinchen https://imgur.com/gallery/whadya-think-of-new-routine-drTkwIT#/t/aww
Bild: imgur

Cool bleiben, sie sieht uns nicht!

Animiertes GIFGIF abspielen
Bild: reddit

Teil 2:

Animiertes GIFGIF abspielen
Bild: reddit

Ein sogenannter Putzturm.

cute news tier katzen https://imgur.com/gallery/mlem-pile-AOOdQag#/t/aww
Bild: imgur

Und weil wir heute noch etwas lernen wollen, kommt hier der Atlasspinner.

cute news tier atlasspinner schmetterling
Bild: creative commons

Atlasspinner gehören mit einer Flügelspannweite von bis zu 30 Zentimetern zu den grössten Schmetterlingen.

Animiertes GIFGIF abspielen
Bild: reddit

Auch als Raupe sind Atlasspinner gross und erreichen eine Länge von knapp 12 Zentimetern.

cute news tier atlasspinner raupe
Bild: creative commons

Die Motte lebt in den tropischen Wäldern Südostasiens.

cute news tier atlasspinner
Bild: creative commons

Atlasspinner fressen nicht. Dies, weil sie gar keine fertig geformten Münder haben. Sie ernähren sich von den Reserven, die sie sich als Raupe angefressen haben.

cute news tier atlasspinner
Bild: creative commons

Ihr einziges Ziel ist es, sich fortzupflanzen. Um ihre ganze Energie dafür zu verwenden, fliegen sie in ihrem kurzen Leben, das nur ein paar Wochen dauert, auch nicht weit von ihrem Geburtsort fort.

Atlasspinner haben eine spezielle Methode, um Feinde abzuschrecken. Ihre Flügelspitzen sehen aus wie die Köpfe von Kobras. Wenn sich der Atlasfalter bedroht fühlt, bewegt er langsam seine Flügel und ahmt so eine Schlange nach.

cute news tier atlasspinner motte
Bild: creative commons

Das Buffet ist angerichtet.

Animiertes GIFGIF abspielen
Bild: imgur

Hiergeblieben!

Animiertes GIFGIF abspielen
Bild: imgur

Ausgetrickst!

Animiertes GIFGIF abspielen
Bild: imgur

Und jetzt ab ins Wochenende!

cute news tier katze https://imgur.com/gallery/all-mighty-goose-awGNK3e#/t/aww
Bild: imgur
Jetzt bist du dran! Teile deine besten Tierbilder in der Kommentarspalte!
Was sind die Cute News?
Jeden Freitagmorgen ab 6 Uhr findest du auf watson die Cute News. Es ist eine Sammlung von lustigen und herzigen Tierbildern und -videos, die vergangene Woche im Internet viral gingen. In der Kommentarspalte geht es mit den User-Inputs weiter.
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Atemberaubende Orcas
1 / 18
Atemberaubende Orcas

Orcas (auch als Schwertwal bekannt) sind äusserst neugierig.
quelle: reddit
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Kakadus im Groove: 17 neue Tanzbewegungen entdeckt
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
9 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
9
Meistgelesen
1
Hurra, die lustigsten Fails der Woche sind da!
2
Shaqiri brüllt den Trainer an – und winkt mit dem Zaunpfahl in Richtung Klubboss Degen
3
Erneuerbare: China macht den Rest der Welt lächerlich
4
Bis zu 46 Grad – so sehen die Wetter-Szenarien der Schweiz aus
5
25 Memes, die Gen Z nicht mehr versteht (und dich umso älter aussehen lassen)
Meistkommentiert
1
Rekordtransfer im Frauenfussball +++ Basel kassiert wohl mit: Ex-Spieler Diouf zu Inter
2
Donald Trump kauft Anleihen für über 100 Millionen US-Dollar
3
Fix: Waeber ab 2026 bei zurück bei Gottéron +++ ZSC verlängert mit Riedi und Sigrist
4
Rösti will neue Auto-Steuer: Eine Zahl geistert herum – und sorgt bereits für Kritik
5
Baustelle im Zürcher Seefeld – Autofahrer toben
Meistgeteilt
1
Selenskyj gibt Trump recht – und deutet mehr Gegenangriffe an
2
Israel meldet Raketenangriff auf Warenkorridor +++ Zahlreiche Tote bei Angriffen in Gaza
3
Trump will mit Militär und Polizei auf Washingtons Strassen patrouillieren
4
Trump hat Freude: Republikaner drücken in Texas umstrittene Wahlkreis-Reform durch
5
Vingegaard sagt Rad-WM ab +++ Schweizer Basketballer dürfen zur WM-Quali
Die besten Memes und Karikaturen zu Trump und Putin in Alaska
Das Treffen in Trumpistan im Spiegel der Karikaturistinnen und Karikaturisten. Garniert mit frechen Memes.
Donald Trump und Wladimir Putin, zwei Egomanen im fortgeschrittenen Seniorenalter, haben sich in der Nacht auf Samstag in Alaska getroffen. Eigentlich hätte der per Haftbefehl gesuchte oberste russische Kriegsverbrecher festgenommen werden müssen. Doch stattdessen bereitete ihm der amtierende US-Präsident einen freundlichen Empfang. Gleichzeitig verschaffte er damit der russischen Propaganda eine willkommene Bühne.
Zur Story