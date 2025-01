Erstmals erwähnt wurde die Abkürzung im Sommer 2023 n. Chr. am Fusse des Prime Towers im Schatten der Hardbrücke. Das Wort «Picdump» stammt aus dem Englischen, weshalb die Abkürzung der Wortzusammensetzung «Pic» und «Dump» die Anfangsbuchstaben «P» und «D» sind. Im Englischen werden diese als «Pi» und «Di» ausgesprochen. Wodurch die offizielle Abkürzung von «Picdump» mit «PiDi» zu erklären ist.

Natürlich dürft ihr euch noch in der Kommentarspalte austoben. Ich verstehe aber auch, wenn ihr mal eine Woche Pause braucht. 😉

Ich, wie ich am Geschirr in der Spüle vorbeigehe.

Funktioniert mit Übersetzung nicht so gut.

Sag Cersei, dass ich will, dass sie weiss, dass ich es war.

Hotdogs nach 90 Sekunden in der Mikrowelle.

Bist du okay? Ich muss die Massen unterhalten.​

Hebt ihr manchmal einfach so eure Hand ohne Grund, wenn ihr euch hinlegt, oder mache das nur ich?

Person: Du schaust dir also den ganzen Tag nur Memes an, anstatt dich mit anderen zu unterhalten? Ich: Es ist ein friedliches Leben.

Wenn die USA so grossartig sind, warum hat man dann USB gemacht?

Ich lache seit fünf Minuten, ich kann nicht atmen, sieh dir das Eiskalte Händchen an.

Es ist so beschissen, dass Bären so aussehen und dich umbringen können.

Währenddessen an der Miss-Belgien-Wahl 2014 … Moderatorin: Ich denke, das wird eine einfache Frage sein. Wie viele Jahre ist der Beginn des Ersten Weltkriegs her? Teilnehmerin: Zehn Jahre? Niemals vergessen, 2004–2008.

Darum numal danke, ver jede Kommentar, hätti wirklich nie dermit grächnut, dass gat so vil wärdund. Ich bi stolz, en Teil va der Community z si!

Diese Nachricht erhielt ich am Donnerstagmorgen.

Diese Nachricht erhielt ich am Donnerstagmorgen. bild: watson

Mit dem het wirklich nimert grächnut, nit mal ischi IT:

Was iär letscht Mittwoch gleistut heit, isch eifach unglöiblich! Wirklich, danke! 1631 Kommentär sind's schlussendlich wordu. Da het schi mini Sehnuscheiduentzündig am Tümu va barum Kommentärfriischaltu wirklich glohnt. Iär sid eifach die bescht Community! Hie en chlini Chronologie vam Rekord:

Oder unterstütze uns per Banküberweisung

Dieses Gebäude des slowakischen Rundfunks befindet sich in Bratislava. Es wurde 1983 fertiggestellt. Und steht noch.

Dieses Gebäude des slowakischen Rundfunks befindet sich in Bratislava. Es wurde 1983 fertiggestellt. Und steht noch.

Belgische Behörde warnt: Iss nicht deinen Christbaum!

«Essen Sie Ihren Weihnachtsbaum»: Die ungewöhnliche Aufforderung der Stadt Gent an ihre Bewohner am Ende der Weihnachtszeit hat in Belgien die Lebensmittelsicherheitsbehörde AFSCA auf den Plan gerufen.