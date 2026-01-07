Picdump

Jaja, ich weiss, aber gli: Es güäts Nöjjis nu alle zämu! Schön sider öi ditz Jahr wider Teil va dem wunderprächtigu Format. Ich fröji mi uf ewi Biträg iner Kommentarspalta!

So – und jetzt zu all dem Schönen, das heute auf dich wartet.

Du kannst dir entweder zuerst das Best-of aus der Kommentarspalte der Vorwoche ansehen, oder direkt zu den besten Memes dieser Woche gehen.



Endlich wieder Mittwoch!

Bild: internet

Schachmatt!

Wenn die gehörlosen Kinder dich in Gebärdensprache aufziehen und du das Licht ausschaltest.

Es ist ein einfacher Zauber, aber ziemlich unzerbrechlich.



Achtung, es ist eine Falle!

Wunderschön verbildlicht.

Niemand:

Eidechsen im Sommer:

Abgesehen vom Meme: Nyan Cat wurde 2011 erstellt … 😅

Erinnerst du dich an Nyan Cat?

Das ist sie heute:

Fühlst du dich jetzt alt?



Schmuddeldump.

Ich finde es einen guten Kompromiss.

Wenn man dich gebeten hat, eine Gemüseplatte mitzubringen, du aber eigentlich lieber Guetzli möchtest …

Okay, die haben wohl tatsächlich ein Mitspracherecht.

Ach, die Familie meines Freundes ist so gegen unsere Beziehung.

Wer sind sie, dass sie dich aufhalten könnten?

Seine Frau und seine Kinder.

¯\_(ツ)_/¯

Ich:

Der Junge, der mir das Herz gebrochen hat:



Wtf?!

Zwei Ereignisse «Mittagessen» können nicht am selben Tag stattfinden.

Sichtbare Verwirrung.



Das macht es immer noch schlimmer.

Wenn du dich in der Öffentlichkeit befindest, sowas von high bist und versuchst, dich normal zu verhalten.

Sicher?

Frau: Hast du mein teures Shampoo benutzt?

Ich: Nein...

Auch ich:

Ich mag die Idee.

Wenn ich bei Powerball (= amerikanische Lotterie) gewinnen würde, würde ich alle Tickets für eine Kanye West-Show kaufen, und wenn er auf die Bühne kommen würde, wäre ich so da: Du bist scheisse.

Komm schon, das ist wirklich witzig.

Jetzt!

Das ist doch Diskriminierung!

Auch da kann es ja manchmal schön sein. 🤷🏻‍♂️

Ich: Ich möchte reisen.

Bankkonto: Wohin? Zur Arbeit?

Nur Liebe für diesen einen Stuhl.

Ja, ich habe mein Zimmer aufgeräumt.

Dieser eine Stuhl:

Die Sache scheint eindeutig.

Ich habe meine Box mit den Antibabypillen dekoriert.

Das wäre mal ein Geschäftsmodell.

Ich habe meine Pizza heute Nachmittag bestellt und sie kam gestern an. Das ist heftig.

Es ist ganz einfacher Humor.

Gleiche Situation, ganz anderes Gefühl.

Ein Hund kommt auf dich zu.

Auf der Strasse.

Auf einem Festival.



Er hat es bestimmt nicht böse gemeint.

Schwangere Ehefrau: Kauf das Babyfon («Baby Monitor»), das du für das Beste hältst, ich vertraue deinem Urteil.

Ich:

Diese eine Lüge, immer wieder.

Du schaust dir den Film gar nicht an.

Ich: Doch, das tue ich.

👑👑👑

Was glaubst du, wer du bist?

Ich:

Ich hoffe, das musstet ihr alle dieses Jahr nicht miterleben.

Halte dein Geschenk hoch, damit ich sehen kann, was du bekommen hast!

Es passiert so oft.

Vater: *will keine Katze*

Familie: *holt trotzdem eine Katze*

Vater und Katze:

Was soll das bringen?

Und zum Schluss nochmals etwas Schmuddel.

Freundin: Hast du mein teures Shampoo benutzt?!

Meine Eier ...

Das war’s für diese Woche! Ihr dürft euch jetzt aber gerne noch in der Kommentarspalte austoben.



Und wir lesen uns nächsten Mittwoch wieder. Bis dahin eine gute Zeit! 🥳



Sergio

Bild: watson/imgur

Und für alle, die noch nicht wissen, warum es «PiDi» heisst:

Herkunft der Abkürzung «PiDi» Erstmals erwähnt wurde die Abkürzung im Sommer 2023 n. Chr. am Fusse des Prime Towers im Schatten der Hardbrücke. Das Wort «Picdump» stammt aus dem Englischen, weshalb die Abkürzung der Wortzusammensetzung «Pic» und «Dump» die Anfangsbuchstaben «P» und «D» sind. Im Englischen werden diese als «Pi» und «Di» ausgesprochen. Wodurch die offizielle Abkürzung von «Picdump» mit «PiDi» zu erklären ist. Gemäss PiDi-Duden, Ausgabe 69, Abs. 42 §Q1. Bild: watson

