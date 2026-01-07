wechselnd bewölkt-6°
Picdump 169 – mit Memes zurück aus den Ferien

07.01.2026, 05:0807.01.2026, 05:08
Sergio Minnig
Sergio Minnig
Jaja, ich weiss, aber gli: Es güäts Nöjjis nu alle zämu! Schön sider öi ditz Jahr wider Teil va dem wunderprächtigu Format. Ich fröji mi uf ewi Biträg iner Kommentarspalta!
So – und jetzt zu all dem Schönen, das heute auf dich wartet.
Du kannst dir entweder zuerst das Best-of aus der Kommentarspalte der Vorwoche ansehen, oder direkt zu den besten Memes dieser Woche gehen.
was willst du dir ansehen?
Best-of Kommentarspalte:

Flügengitt
Leser-Kommentar von Flügengitt
17.12.2025 05:23
Nach Jahren der Meditation öffnete sich endlich mein drittes Auge.
Zu: Picdump 168 – noch einmal Memes vor den grossen Ferien
Bild
Geralt von Riva
Leser-Kommentar von Geralt von Riva
17.12.2025 08:05
.
Zu: Picdump 168 – noch einmal Memes vor den grossen Ferien
Bild
Stieg Larsson
Leser-Kommentar von Stieg Larsson
17.12.2025 06:49
Uiuiui 😅
Zu: Picdump 168 – noch einmal Memes vor den grossen Ferien
Bild
Fubby
Leser-Kommentar von Fubby
17.12.2025 06:32
Mal wieder ein wenig Blackdump. 🙊🙈
Zu: Picdump 168 – noch einmal Memes vor den grossen Ferien
Picdump 168 тАУ noch einmal Memes vor den grossen Ferien\nMal wieder ein wenig Blackdump. ЁЯЩКЁЯЩИ
Präventionsparadox
Leser-Kommentar von Präventionsparadox
17.12.2025 07:38
Oder welches Fach wars bei euch?
Zu: Picdump 168 – noch einmal Memes vor den grossen Ferien
Picdump 168 – noch einmal Memes vor den grossen Ferien\nOder welches Fach wars bei euch?
NepomukVogl
Leser-Kommentar von NepomukVogl
17.12.2025 06:46
🚴‍♀️🥴
Zu: Picdump 168 – noch einmal Memes vor den grossen Ferien
Bild
Glenn Quagmire
Leser-Kommentar von Glenn Quagmire
17.12.2025 06:13
Zu: Picdump 168 – noch einmal Memes vor den grossen Ferien
Bild
Stieg Larsson
Leser-Kommentar von Stieg Larsson
17.12.2025 06:48
Guten Morgen allerseits,
Zu: Picdump 168 – noch einmal Memes vor den grossen Ferien
Bild
Tsherish De Love aka Flachzange
Leser-Kommentar von Tsherish De Love aka Flachzange
17.12.2025 07:01
Scooby-Dooby-Doo! 😂
Zu: Picdump 168 – noch einmal Memes vor den grossen Ferien
Bild
Nelson Muntz
Leser-Kommentar von Nelson Muntz
17.12.2025 07:54
Zu: Picdump 168 – noch einmal Memes vor den grossen Ferien
Bild
Fubby
Leser-Kommentar von Fubby
17.12.2025 06:36
😹
Zu: Picdump 168 – noch einmal Memes vor den grossen Ferien
Picdump 168 – noch einmal Memes vor den grossen Ferien\n😹
Nicole aus Deutschland
Leser-Kommentar von Nicole aus Deutschland
17.12.2025 07:59
Kein echtes Meme, sondern Metallschild vom Weihnachtsmarkt
Zu: Picdump 168 – noch einmal Memes vor den grossen Ferien
Bild
Stieg Larsson
Leser-Kommentar von Stieg Larsson
17.12.2025 07:01
Selten aber ja
Zu: Picdump 168 – noch einmal Memes vor den grossen Ferien
Bild
Wir (M)Ostschweizer*innen nun im Süden
Leser-Kommentar von Wir (M)Ostschweizer*innen nun im Süden
17.12.2025 07:18
In diesem Sinne gute Festtage!
Zu: Picdump 168 – noch einmal Memes vor den grossen Ferien
Bild
PxlP
Leser-Kommentar von PxlP
17.12.2025 06:24
🙋‍♂️🤦‍♀️
Zu: Picdump 168 – noch einmal Memes vor den grossen Ferien
Bild
Leser-Kommentar von Dave (1) (2) (3)
17.12.2025 09:23
Der beste Freund der Gebäckstreet Boys
Zu: Picdump 168 – noch einmal Memes vor den grossen Ferien
Bild
dä Füüfer, s Weggli und s Usegeld
Leser-Kommentar von dä Füüfer, s Weggli und s Usegeld
17.12.2025 08:11
Zu: Picdump 168 – noch einmal Memes vor den grossen Ferien
Bild
dukla
Leser-Kommentar von dukla
17.12.2025 08:15
😶
Zu: Picdump 168 – noch einmal Memes vor den grossen Ferien
Bild

Endlich wieder Mittwoch!

Bild
Bild: internet

Schachmatt!

Bild
Bild: imgur

Wenn die gehörlosen Kinder dich in Gebärdensprache aufziehen und du das Licht ausschaltest.
Es ist ein einfacher Zauber, aber ziemlich unzerbrechlich.

Achtung, es ist eine Falle!

Bild
Bild: instagram

Wunderschön verbildlicht.

Bild
Bild: imgur

Niemand:
Eidechsen im Sommer:

Abgesehen vom Meme: Nyan Cat wurde 2011 erstellt … 😅

Bild
Bild: imgur

Erinnerst du dich an Nyan Cat?
Das ist sie heute:
Fühlst du dich jetzt alt?

Schmuddeldump.

Bild
Bild: instagram

Ich finde es einen guten Kompromiss.

Bild
Bild: imgur

Wenn man dich gebeten hat, eine Gemüseplatte mitzubringen, du aber eigentlich lieber Guetzli möchtest …

Okay, die haben wohl tatsächlich ein Mitspracherecht.

Bild
Bild: instagram

Ach, die Familie meines Freundes ist so gegen unsere Beziehung.
Wer sind sie, dass sie dich aufhalten könnten?
Seine Frau und seine Kinder.

¯\_(ツ)_/¯

Bild
Bild: instagram

Ich:
Der Junge, der mir das Herz gebrochen hat:

Wtf?!

Bild
Bild: imgur

Zwei Ereignisse «Mittagessen» können nicht am selben Tag stattfinden.
Sichtbare Verwirrung.

Das macht es immer noch schlimmer.

Bild
Bild: instagram

Wenn du dich in der Öffentlichkeit befindest, sowas von high bist und versuchst, dich normal zu verhalten.

Sicher?

Bild
Bild: instagram

Frau: Hast du mein teures Shampoo benutzt?
Ich: Nein...
Auch ich:

Ich mag die Idee.

Bild
Bild: instagram

Wenn ich bei Powerball (= amerikanische Lotterie) gewinnen würde, würde ich alle Tickets für eine Kanye West-Show kaufen, und wenn er auf die Bühne kommen würde, wäre ich so da: Du bist scheisse.

Komm schon, das ist wirklich witzig.

Bild
Bild: instagram

Jetzt!

Bild
Bild: instagram

Das ist doch Diskriminierung!

Bild
bild: instagram

Auch da kann es ja manchmal schön sein. 🤷🏻‍♂️

Bild
Bild: imgur

Ich: Ich möchte reisen.
Bankkonto: Wohin? Zur Arbeit?

Nur Liebe für diesen einen Stuhl.

Bild
Bild: instagram

Ja, ich habe mein Zimmer aufgeräumt.
Dieser eine Stuhl:

Die Sache scheint eindeutig.

Bild
Bild: imgur

Ich habe meine Box mit den Antibabypillen dekoriert.

Das wäre mal ein Geschäftsmodell.

Bild
Bild: imgur

Ich habe meine Pizza heute Nachmittag bestellt und sie kam gestern an. Das ist heftig.

Wer bei unserem «Back to the Future»-Quiz versagt, muss ins Jahr 1955 zurück

Es ist ganz einfacher Humor.

Bild
Bild: instagram

Gleiche Situation, ganz anderes Gefühl.

Bild
Bild: instagram

Ein Hund kommt auf dich zu.
Auf der Strasse.
Auf einem Festival.

Er hat es bestimmt nicht böse gemeint.

Bild
Bild: imgur

Schwangere Ehefrau: Kauf das Babyfon («Baby Monitor»), das du für das Beste hältst, ich vertraue deinem Urteil.
Ich:

Diese eine Lüge, immer wieder.

Bild
Bild: intsgram

Du schaust dir den Film gar nicht an.
Ich: Doch, das tue ich.

👑👑👑

Bild
Bild: instagram

Was glaubst du, wer du bist?
Ich:

Ich hoffe, das musstet ihr alle dieses Jahr nicht miterleben.

Bild
bild: imgur

Halte dein Geschenk hoch, damit ich sehen kann, was du bekommen hast!

Es passiert so oft.

Bild
Bild: imgur

Vater: *will keine Katze*
Familie: *holt trotzdem eine Katze*
Vater und Katze:

Was soll das bringen?

Bild
Bild: instagram

Und zum Schluss nochmals etwas Schmuddel.

Bild
Bild: instagram

Freundin: Hast du mein teures Shampoo benutzt?!
Meine Eier ...

Das war’s für diese Woche! Ihr dürft euch jetzt aber gerne noch in der Kommentarspalte austoben.

Und wir lesen uns nächsten Mittwoch wieder. Bis dahin eine gute Zeit! 🥳

Sergio
Animiertes GIFGIF abspielen
Bild: watson/imgur

Und für alle, die noch nicht wissen, warum es «PiDi» heisst:

Herkunft der Abkürzung «PiDi»
Erstmals erwähnt wurde die Abkürzung im Sommer 2023 n. Chr. am Fusse des Prime Towers im Schatten der Hardbrücke. Das Wort «Picdump» stammt aus dem Englischen, weshalb die Abkürzung der Wortzusammensetzung «Pic» und «Dump» die Anfangsbuchstaben «P» und «D» sind. Im Englischen werden diese als «Pi» und «Di» ausgesprochen. Wodurch die offizielle Abkürzung von «Picdump» mit «PiDi» zu erklären ist.
infobox image
Gemäss PiDi-Duden, Ausgabe 69, Abs. 42 §Q1.Bild: watson

